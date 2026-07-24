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Как споразумението за свободна търговия между Украйна и Турция променя икономиката в Черно море
  Тема: Украйна

Как споразумението за свободна търговия между Украйна и Турция променя икономиката в Черно море

24 Юли, 2026 20:18 711 24

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И за двете страни споразумението за свободна търговия установява нова рамка за двустранна търговия чрез постепенно премахване на вносните тарифи за различни стоки

Как споразумението за свободна търговия между Украйна и Турция променя икономиката в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В свой обзорен материал англоезичният турски сайт „Тюркийе тудей“ анализира потенциалните ефекти от влизането в сила на споразумението за свободна търговия между Турция и Украйна, което вече е въпрос единствено на време, предаде БТА.

Споразумението, което бе сключено през 2022 г., е на път да влезе в сила в близкото бъдеще, след като на 14 юли украинският парламент го ратифицира с 236 гласа „за“ при праг от 226 – действие, което турският парламент направи още през 2024 г. Единственото, което остава преди това споразумение да влезе в сила, е двете правителства да се разменят официалните инструменти за ратификацията му.

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И за двете страни споразумението за свободна търговия установява нова рамка за двустранна търговия чрез постепенно премахване на вносните тарифи за различни стоки, отбелязва в анализа си „Тюркийе тудей“.

Съгласно споразумението Турция незабавно ще премахне митата върху 93,4 процента от украинските промишлени продукти и 7,6 процента от селскостопанските ѝ стоки. След преходен период с дължина от три до седем години, либерализацията на тарифите ще се разшири до допълнителни 1,5 процента от промишлените продукти от Украйна и 28,5 процента от селскостопанските ѝ стоки.

Украйна, от своя страна, ще премахне незабавно митата за 56 процента от турските промишлени продукти и 11,5 процента от селскостопанските стоки, а през следващите две до десет години ще премахне постепенно митата за още 43,2 процента от промишлените продукти и 53,7 процента от селскостопанските стоки.

Последните данни показват значително развитие на икономическите отношения между двете страни, като през 2025 г. двустранната им търговия достигна 7,9 милиарда щатски долара, а украинският износ за Турция се увеличи с 23 процента на годишна база, достигайки общо 2,7 милиарда щатски долара.

Според „Тюркийе тудей“ се очаква споразумението да окаже най-голямо въздействие върху търговията със селскостопански стоки, особено в секторите зърнопроизводство и преработката на храни. В момента приблизително 77 процента от износа на Украйна за Турция се състои от необработено зърно и слънчогледово олио, стоки, които традиционно се внасят от турски компании за вътрешна преработка.

Новото споразумение за свободна търговия променя коренно този модел, като премахва тарифните бариери за продукти с по-висока добавена стойност, включително преработени храни, концентрати за фуражи и продукти, получени от дълбока преработка на зърнени и маслодайни култури, отбелязва в анализа си „Тюркийе тудей“, като подчертава, че това създава нови възможности за украинските производители да изнасят готови продукти директно на турския пазар, вместо само да доставят суровини.

Освен това се очаква споразумението да насърчи създаването на съвместни украинско-турски предприятия в хранително-вкусовата промишленост, които биха могли да комбинират турски технологии, инвестиции и промишлени ресурси със селскостопанските ресурси на Украйна за производство на продукти с по-висока добавена стойност за износ към пазарите на ЕС, укрепвайки регионалните вериги за доставки и повишавайки конкурентоспособността на двете икономики, отбелязва още „Тюркийе тудей“.

Анализът отбелязва и геополитическото значение на това споразумение, като подчертава, че от по-широка гледна точка то установява зона за свободна търговия, свързваща двете най-големи икономики в Черноморския регион. Според „Тюркийе тудей“ това ще предостави на турските компании значителни дългосрочни предимства пред конкурентите им от други регионални пазари, като същевременно ще засили позицията на Турция като един от основните стратегически и икономически партньори на Украйна.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце,

    20 7 Отговор
    От около седмица няма у краинска икономика в черно море. От вчера няма у краинска икономика и по Дунав. До дни няма да има у краинска икономика в цяла у крайна.
    Путин явно се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита да го събудят и накрая успяха.

    Коментиран от #7, #16

    20:23 24.07.2026

  • 2 Розовото пони зеля

    13 4 Отговор
    Никък не помага, корабите ги потопиха барабар с пристанищата у укренско.

    20:24 24.07.2026

  • 3 Без майтап

    9 1 Отговор
    Всеки гледа своя интерес, ние гледаме интереса на големият брат. Сега големите братя станаха двама,за двете бузи ще има различни шамари.

    20:24 24.07.2026

  • 4 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    13 4 Отговор
    Украйна отиде у канало

    20:25 24.07.2026

  • 5 Робот

    16 4 Отговор
    Каква търговия в Черно море....? Гатанка..! Руснаците бомбят пристанището в Одеса като бръшнян чувал на всеки няколко часа..??

    20:26 24.07.2026

  • 6 Елементарно , бе Уотсън !

    10 3 Отговор
    Това е следващата , поредна ❗" Кримска война " , 6та или 7ма . 🤔 Англосаксонците и турците воюват срещу Православните народи : България , Беларус , Русия , Гърция ... Разбира се , разчитаме на Братушките да смачкат Сатанинската Атлантическа Сган !! 🇧🇬 🇷🇺 👍

    Коментиран от #12

    20:28 24.07.2026

  • 7 Република България

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Баце,":

    Зора на пропагандата е да накарат повече хора да повтарят това което им се казва без да мислят като теб.

    Коментиран от #9, #13, #14

    20:29 24.07.2026

  • 8 Елементарно , бе Уотсън !

    11 3 Отговор
    Това е следващата , поредна ❗" Кримска война " , ( 6та или 7ма ) . 🤔 Англосаксонците и турците воюват срещу Православните народи : България , Беларус , Русия , Гърция ... Разбира се , разчитаме на Братушките да смачкат Сатанинската Атлантическа Сган !! 🇧🇬 🇷🇺 👍

    20:30 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така, така

    12 2 Отговор
    Нема лошо, но свободната им търговия трудно може да бъде свързана с Черно море.

    Скоро 0срайна няма да има излаз към морето, та тия ще трябва да си намерят друг режим за превоз на товарите.

    Коментиран от #11

    20:31 24.07.2026

  • 11 Данко

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "така, така":

    Не че лай..о.ландия има излаз - гърмят им танкерчетата на поразия.

    20:33 24.07.2026

  • 12 .....

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Епа буферайна не е ли православна😂

    20:37 24.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така така

    7 2 Отговор
    Турция и Украйна.. какво пък общо имат тия две държави?

    Коментиран от #19

    20:42 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хм...

    1 2 Отговор
    Че то остана ли икономика в 4о4?

    20:46 24.07.2026

  • 18 а евраската търговия

    1 2 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    20:46 24.07.2026

  • 19 Ми то

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "така така":

    Черно море.

    20:46 24.07.2026

  • 20 тоа от ден на ден

    1 1 Отговор
    започва, без усилие, а прилича на истнски сиганин
    /снимката горе/

    20:48 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Република България

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "млад еврас":

    Ако си живял няколко години в Русия, няколко години в Турция и повече години в Европейска държава ,нямаше да напишеш този коментар.

    20:51 24.07.2026

  • 24 исфирясали са

    3 1 Отговор
    Българските путинисти са като троскот,заливаш го с горещ асфалт и пак расте .
    Къде ги виждате тези големи руски успехи на вовата?
    Ами Турция ако ги подпука?

    20:52 24.07.2026

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