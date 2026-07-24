Как споразумението за свободна търговия между Украйна и Турция променя икономиката в Черно море

В свой обзорен материал англоезичният турски сайт „Тюркийе тудей“ анализира потенциалните ефекти от влизането в сила на споразумението за свободна търговия между Турция и Украйна, което вече е въпрос единствено на време, предаде БТА.

Споразумението, което бе сключено през 2022 г., е на път да влезе в сила в близкото бъдеще, след като на 14 юли украинският парламент го ратифицира с 236 гласа „за“ при праг от 226 – действие, което турският парламент направи още през 2024 г. Единственото, което остава преди това споразумение да влезе в сила, е двете правителства да се разменят официалните инструменти за ратификацията му.

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И за двете страни споразумението за свободна търговия установява нова рамка за двустранна търговия чрез постепенно премахване на вносните тарифи за различни стоки, отбелязва в анализа си „Тюркийе тудей“.

Съгласно споразумението Турция незабавно ще премахне митата върху 93,4 процента от украинските промишлени продукти и 7,6 процента от селскостопанските ѝ стоки. След преходен период с дължина от три до седем години, либерализацията на тарифите ще се разшири до допълнителни 1,5 процента от промишлените продукти от Украйна и 28,5 процента от селскостопанските ѝ стоки.

Украйна, от своя страна, ще премахне незабавно митата за 56 процента от турските промишлени продукти и 11,5 процента от селскостопанските стоки, а през следващите две до десет години ще премахне постепенно митата за още 43,2 процента от промишлените продукти и 53,7 процента от селскостопанските стоки.

Последните данни показват значително развитие на икономическите отношения между двете страни, като през 2025 г. двустранната им търговия достигна 7,9 милиарда щатски долара, а украинският износ за Турция се увеличи с 23 процента на годишна база, достигайки общо 2,7 милиарда щатски долара.

Според „Тюркийе тудей“ се очаква споразумението да окаже най-голямо въздействие върху търговията със селскостопански стоки, особено в секторите зърнопроизводство и преработката на храни. В момента приблизително 77 процента от износа на Украйна за Турция се състои от необработено зърно и слънчогледово олио, стоки, които традиционно се внасят от турски компании за вътрешна преработка.

Новото споразумение за свободна търговия променя коренно този модел, като премахва тарифните бариери за продукти с по-висока добавена стойност, включително преработени храни, концентрати за фуражи и продукти, получени от дълбока преработка на зърнени и маслодайни култури, отбелязва в анализа си „Тюркийе тудей“, като подчертава, че това създава нови възможности за украинските производители да изнасят готови продукти директно на турския пазар, вместо само да доставят суровини.

Освен това се очаква споразумението да насърчи създаването на съвместни украинско-турски предприятия в хранително-вкусовата промишленост, които биха могли да комбинират турски технологии, инвестиции и промишлени ресурси със селскостопанските ресурси на Украйна за производство на продукти с по-висока добавена стойност за износ към пазарите на ЕС, укрепвайки регионалните вериги за доставки и повишавайки конкурентоспособността на двете икономики, отбелязва още „Тюркийе тудей“.

Анализът отбелязва и геополитическото значение на това споразумение, като подчертава, че от по-широка гледна точка то установява зона за свободна търговия, свързваща двете най-големи икономики в Черноморския регион. Според „Тюркийе тудей“ това ще предостави на турските компании значителни дългосрочни предимства пред конкурентите им от други регионални пазари, като същевременно ще засили позицията на Турция като един от основните стратегически и икономически партньори на Украйна.