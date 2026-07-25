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Над 80% от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на стандартите за безопасност

Над 80% от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на стандартите за безопасност

25 Юли, 2026 19:56, обновена 25 Юли, 2026 20:01 660 19

  • мантинели-
  • гуми-
  • пътища-
  • апи-
  • мерки

Проверките по пътищата продължават: Само за час спряха три камиона с опасно износени гуми

Над 80% от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на стандартите за безопасност - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

Над 80% от мантинелите по републиканската пътна мрежа в България не отговарят на действащите стандарти за безопасност. Това показва отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до bTV.

По данни на пътната агенция общо 16 171 километра ограничителни системи трябва да бъдат подменени, като най-голямата част от тях са по междуградските пътища.

Разпределението по категории пътища показва, че за подмяна са предвидени над 1000 километра мантинели по автомагистралите; 2306 километра по първокласната пътна мрежа; над 3200 километра по второкласните пътища; близо 9500 километра по третокласните пътища.

Проверка на bTV на няколко рискови участъка показва, че на много места предпазните съоръжения са силно амортизирани, ръждясали или липсват.

Сред проблемните отсечки е първокласният път между Велико Търново и Дебелец, който е сред 36-те участъка с концентрация на тежки катастрофи. Планът за обезопасяването му включва подмяна на пътните знаци, маркировката и част от повредените мантинели.

Според автоексперта Красимир Йорданов обаче съществуват съмнения дали използваните ограничителни системи биха могли да задържат тежкотоварен камион при удар.

Проблеми има и по второкласния път между София и Самоков, особено в района на язовир Искър. На места мантинелите са силно корозирали, твърде ниски или изцяло липсват. По третокласния път между Самоков и Мальовица пък на един от мостовете липсват предпазни съоръжения, а парапетът е в лошо състояние.

Кметът на село Бели Искър Благовест Бичаков посочва, че в района често стават пътнотранспортни произшествия, макар повечето да не са тежки. По думите му шофьори нерядко не успяват да вземат завой и излизат извън пътя.

От АПИ посочват, че до 2034 година всички ограничителни системи по републиканската пътна мрежа трябва да бъдат приведени в съответствие с действащите стандарти за безопасност.

От агенцията допълват, че подмяната се извършва поетапно, като приоритет са участъците с висока концентрация на катастрофи и трасетата, на които са извършени основни ремонти. Като пример се посочва автомагистрала „Тракия“, където към момента близо 65% от мантинелите вече са модернизирани и отговарят на най-новите изисквания.

Продължават засилените проверки по пътищата след серията тежки катастрофи с жертви, причинени от тежкотоварни автомобили.

Само в рамките на един час днес три камиона са спрени от движение заради опасно износени гуми.

При проверките са установени и други сериозни нарушения – три тежкотоварни автомобила са били без валиден годишен технически преглед, а при още два са констатирани значителни технически неизправности.

През целия ден екипи на полицията в Сливен извършват засилен контрол по автомагистрала „Тракия“ и по главните пътища в региона. Освен камионите, проверявани са и водачи на леки автомобили, като и при тях са установени различни нарушения.

В същото време от националното ТОЛ управление отчита рязко увеличение на нарушенията на средната скорост. Само за последните 10 дни броят на засечените нарушители е близо три пъти по-висок от обичайното.

От началото на месеца ТОЛ системата изпраща на МВР и данни за водачи на тежкотоварни автомобили, които извършват забранени изпреварвания. За 23 дни са засечени 2673 подобни нарушения, което означава средно по 116 рискови маневри на ден.

Откакто ТОЛ камерите започнаха да контролират средната скорост – преди 10 месеца, са установени над 90 хиляди случая на превишена скорост. Най-много нарушения са регистрирани на Софийския околовръстен път, както и в участъците при Вакарел и Цалапица на автомагистрала „Тракия“.

Особено тревожни са данните за периода от 14 до 23 юли. За тези десет дни камерите са заснели 9064 превишения на скоростта – средно над 900 нарушения дневно. Обичайно броят им е между 200 и 300 на ден, което показва близо трикратно увеличение на случаите на опасно шофиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    11 0 Отговор
    обаче преди години са отговаряли!

    20:07 25.07.2026

  • 2 над 16000 километра !

    11 0 Отговор
    Кражби !

    20:09 25.07.2026

  • 3 ИСТОРИК

    11 2 Отговор
    Борисов за 15 г. направи толкова мръсотии и кражбина държавата и народа , както турците за пет века нЕ успяха !

    Коментиран от #7

    20:15 25.07.2026

  • 4 Свинарника

    5 0 Отговор
    Добре усвоява

    20:17 25.07.2026

  • 5 Станко

    5 1 Отговор
    Много са си хубави даже . Знаете ли колко хотела построиха и язовир Въча ,че и реките заградиха даже. Няма само до морето да спрат достъпа . С едни язовири ли ще се озорят. Имот до имота и бариери на всякъде. Родопите са на мантинеладжиите до морето.

    20:19 25.07.2026

  • 6 даже не до 2034 година

    2 1 Отговор
    а до 2068ма. С ДДСто. И моя интерес вътре.

    20:19 25.07.2026

  • 7 в този ред на мисли

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТОРИК":

    какво построи Радев/ПП/ДБ/Възраждане/ИТН/ДПС за народа?

    Коментиран от #15

    20:21 25.07.2026

  • 8 инж Грую Груев

    1 1 Отговор
    Голем праз за кво са ми теа стандарти теа ше ми каат на мене западни тапатси я кво съм казал все е верно.

    20:23 25.07.2026

  • 9 комбинация

    3 0 Отговор
    Решението е бетонните мантинели да са по средата между металните мантинели, което осигурява леките коли при удар в металните мантинели, а тировете пресичайки металните се спират от бетонните мантинели.

    Коментиран от #11

    20:26 25.07.2026

  • 10 Калов

    1 0 Отговор
    Установихте ,заснехте ,глобихте и увеличение на заплатите . Друго ? Нещо за безопасност освен стреса налаган над шофьора да зяпа постоянно небето за дронове , стълбове с камери и налепени скрити под мостове ? И до кога само за НАП ще работи КАТ - информатори и връчители / разсилни / на евентуални глоби. Спрели на сянката ,нищо не си направил и дай- документи и първото е глобите да провери . нямаш - намръщено даже и добър път не ти пожелава въоръжения бюрократ номенклатурчик с огромната заплата. Да се обръснат поне и да понаучат малко не хъркащ Български на юг от Пловдив и на изток до морето. Татуировките и синджирите под дрехите щом ги е правил на затворник да прилича -мутра . Да си пусне ръкавите и да се закопчее ,нищо че е топло. По потник още малко ще тръгнат. Мърлячи ама на сянка .

    20:27 25.07.2026

  • 11 Дончо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "комбинация":

    Еластична пластмаса пълна с вода или пясък ? Преработени боклуци и искам пари за патента.

    20:29 25.07.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    2034та хората ще имат вече летящи коли в гаражите си - ние тамън ще сме подменили мантинелите!!!

    116 рискови маневри на ден?!!! при 30-40 000 автомобила преминаващи дневно само по магистралите?!!!

    А и продължават удобно да не дават допълнителна информация - какви нарушения и превишената скорост с колко е нарушена! Щото ако признаят, че говорим за нищожни провинения, стадото може да се събуди!

    20:32 25.07.2026

  • 13 Има Ли Мантинела ?

    0 3 Отговор
    Има !

    Радвай се Че Има !

    Оти Ако Нема !

    Какво Праим ?

    20:33 25.07.2026

  • 14 ТИКВУН ПРОДААВА ЧРЕЗ ПОДСТАВЕНИ

    3 1 Отговор
    Лица и асфалт и мантинели и всичко !!
    Качеството е престъпно ниско ! Пълна измама

    20:33 25.07.2026

  • 15 ТИКВАТАФИ ШИШИ КРАДАТ А НЕ СТРОЯТ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "в този ред на мисли":

    Това строене ри е ? Това е нагла кражба

    Коментиран от #16

    20:36 25.07.2026

  • 16 другото си е направо присвояване

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "ТИКВАТАФИ ШИШИ КРАДАТ А НЕ СТРОЯТ":

    и затова няма нищо построено. Не ли?

    20:38 25.07.2026

  • 17 Пътищата

    0 2 Отговор
    не отговарят, та едни мантинели ли?. За толкова години "демокрация" вица "като знам какъв иненер съм, ме е страх да ида лекар" се превърна в реалност. През комунизма уж всичко с връзки, но пък, 40г, не могат да го боядисат демократите, но пък с връзки едни недоучени "експерти" се взеха на сериозно
    И като оставим инфраструктурата настрана, то ако "шофьорите" ставаха., мантинелите щяха да най-малкия проблем

    20:40 25.07.2026

  • 18 "Видими резултати"

    2 1 Отговор
    За въпроси - към "банкята" (или Тиквата, Рапона, Праните гащи...). И този ще свърши като дедо си.

    20:45 25.07.2026

  • 19 Фройд

    0 0 Отговор
    Значи гепи , трябва да се изтръска до 80 процента , взимаш теменужка, връзваш я за краката и почваш да тръскаш...
    Но да не забравяме Лилото Павлова, Менда Стоянова, Искра Фидосова, Данчето от София.... И разбира се тулупа от Банкя ...

    Тръскане трябва, или тричане ?!

    21:00 25.07.2026

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