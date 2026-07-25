Над 80% от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на стандартите за безопасност

Над 80% от мантинелите по републиканската пътна мрежа в България не отговарят на действащите стандарти за безопасност. Това показва отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до bTV.



По данни на пътната агенция общо 16 171 километра ограничителни системи трябва да бъдат подменени, като най-голямата част от тях са по междуградските пътища.



Разпределението по категории пътища показва, че за подмяна са предвидени над 1000 километра мантинели по автомагистралите; 2306 километра по първокласната пътна мрежа; над 3200 километра по второкласните пътища; близо 9500 километра по третокласните пътища.

Проверка на bTV на няколко рискови участъка показва, че на много места предпазните съоръжения са силно амортизирани, ръждясали или липсват.

Сред проблемните отсечки е първокласният път между Велико Търново и Дебелец, който е сред 36-те участъка с концентрация на тежки катастрофи. Планът за обезопасяването му включва подмяна на пътните знаци, маркировката и част от повредените мантинели.

Според автоексперта Красимир Йорданов обаче съществуват съмнения дали използваните ограничителни системи биха могли да задържат тежкотоварен камион при удар.

Проблеми има и по второкласния път между София и Самоков, особено в района на язовир Искър. На места мантинелите са силно корозирали, твърде ниски или изцяло липсват. По третокласния път между Самоков и Мальовица пък на един от мостовете липсват предпазни съоръжения, а парапетът е в лошо състояние.

Кметът на село Бели Искър Благовест Бичаков посочва, че в района често стават пътнотранспортни произшествия, макар повечето да не са тежки. По думите му шофьори нерядко не успяват да вземат завой и излизат извън пътя.

От АПИ посочват, че до 2034 година всички ограничителни системи по републиканската пътна мрежа трябва да бъдат приведени в съответствие с действащите стандарти за безопасност.

От агенцията допълват, че подмяната се извършва поетапно, като приоритет са участъците с висока концентрация на катастрофи и трасетата, на които са извършени основни ремонти. Като пример се посочва автомагистрала „Тракия“, където към момента близо 65% от мантинелите вече са модернизирани и отговарят на най-новите изисквания.

Продължават засилените проверки по пътищата след серията тежки катастрофи с жертви, причинени от тежкотоварни автомобили.

Само в рамките на един час днес три камиона са спрени от движение заради опасно износени гуми.

При проверките са установени и други сериозни нарушения – три тежкотоварни автомобила са били без валиден годишен технически преглед, а при още два са констатирани значителни технически неизправности.



През целия ден екипи на полицията в Сливен извършват засилен контрол по автомагистрала „Тракия“ и по главните пътища в региона. Освен камионите, проверявани са и водачи на леки автомобили, като и при тях са установени различни нарушения.



В същото време от националното ТОЛ управление отчита рязко увеличение на нарушенията на средната скорост. Само за последните 10 дни броят на засечените нарушители е близо три пъти по-висок от обичайното.



От началото на месеца ТОЛ системата изпраща на МВР и данни за водачи на тежкотоварни автомобили, които извършват забранени изпреварвания. За 23 дни са засечени 2673 подобни нарушения, което означава средно по 116 рискови маневри на ден.



Откакто ТОЛ камерите започнаха да контролират средната скорост – преди 10 месеца, са установени над 90 хиляди случая на превишена скорост. Най-много нарушения са регистрирани на Софийския околовръстен път, както и в участъците при Вакарел и Цалапица на автомагистрала „Тракия“.



Особено тревожни са данните за периода от 14 до 23 юли. За тези десет дни камерите са заснели 9064 превишения на скоростта – средно над 900 нарушения дневно. Обичайно броят им е между 200 и 300 на ден, което показва близо трикратно увеличение на случаите на опасно шофиране.