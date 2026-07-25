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Глушкова се отказа на полуфиналите на турнира в Хорб

Глушкова се отказа на полуфиналите на турнира в Хорб

25 Юли, 2026 19:20 357 0

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Българката направи силно представяне през седмицата

Глушкова се отказа на полуфиналите на турнира в Хорб - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската националка за Купа „Били Джийн Кинг“ Денислава Глушкова приключи участието си на полуфиналите на турнира на клей в германския град Хорб с награден фонд от 40 000 евро, съобщава БТА. 22-годишната българка прекрати двубоя си срещу поставената под №2 в схемата Дайеон Бек от Република Корея при резултат 2:6, 0:4. Южнокорейката заема 256-ото място в световната ранглиста.

Въпреки отпадането си, Глушкова направи силно представяне през седмицата. Българката, която в момента е №448 в световната ранглиста, записа три поредни победи, за да достигне до полуфиналната фаза на надпреварата.

Достигането до последните четири на турнира е поредно добро представяне за Глушкова, която продължава да трупа ценни точки и опит в професионалния тур.


Германия
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