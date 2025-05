Бруно Фернандеш готов да напусне в името на Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед – Бруно Фернандеш, обяви, че е готов да напусне клуба през лятото, ако от това може да се извлече финансова полза за „червените дяволи“. Тимът на Рубен Аморим допусна поражение от Тотнъм Хотспър във финала на Лига Европа снощи с 0:1, което ще се отрази сериозно на бюджета на клуба от „Олд Трафорд“, тъй като той няма да участва в европейските турнири през следващата кампания.

В последните седмици се появиха информации, че саудитският Ал Хилал подготвя изключително изгодна оферта за Бруно Фернандеш. На този фон и предвид финансовото напрежение в клуба, португалецът заяви, че е отворен към трансфер, ако това би било в интерес на Манчестър Юнайтед.

"If the club thinks its time to leave... that is what it is"



Bruno Fernandes speaking to Portuguese media after Manchester United failed to secure the Europa League trophy 🔴 pic.twitter.com/myDbdknDSJ