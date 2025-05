САЩ спечелиха световната титла по хокей на лед с гол в продълженията

САЩ станаха световен шампион по хокей на лед за първи път от 92 години, предаде БТА.

С гол на Тейдж Томпсън в продължението, американците победиха Швейцария с 1:0 и вдигнаха купата в Стокхолм. Последната им титла преди това беше през 1933 година. Томпсън, който играе за Бъфало Сейбърс, отбеляза победния гол 2:02 минути след началото на продължението.

Хокеистите на САЩ има предимство през цялата среща, като отправиха 40 удара към вратата на съперника, но вратарят Леонардо Дженони бе непробиваем. Стражът записа „сухи мрежи“ в последните два мача на отбора. Бронзовите медали бяха за Швеция, след като се наложи над Дания с 6:2.

Talk about a warm welcome 🇺🇸 #MensWorlds pic.twitter.com/FrWNiBtfuh

This moment will go down in history 🇺🇸 #MensWorlds pic.twitter.com/uYW7vljiFl