Реал ще плаща сериозна сума на Ливърпул, за да ползва Трент на Световното клубно първенство

Реал Мадрид ще плати сериозна сума на Ливърпул, за да може да използва Трент Александър-Арнолд на Световното клубно първенство. "Белите" обявиха сделката с "червените" за английския национал, като договорът му влиза в сила от 1 юни.

Фабрицио Романо твърди, че испанският гранд ще плати около 10 млн. евро на мърсисайдци, за да може Трент да играе на предстоящия турнир в САЩ. Освен това Реал ще покрие заплатите му за юни и юли.

Контрактът на Александър-Арнолд с "белите" е за шест години. Той е второто ново попълнение на отбора след Дийн Хаусен от Борнемут.

🚨⚪️ Understand Real Madrid to pay transfer fee around €10m to Liverpool to have Trent Alexander-Arnold at the Club World Cup.



Real will also cover his salary for June and July as part of the agreement with Liverpool. pic.twitter.com/Y4lCeqsadX