Клубове от Висшата лига и Саудитска Арабия искат френски национал от Байерн Мюнхен

Крилото на Байерн Мюнхен Кингсли Коман ще напусне Байерн Мюнхен през това лято, пише Фабрицио Романо. Няколко клуба проявяват интерес към 28-годишното крило, а баварците искат да го продадат.

Фланговият нападател има договор за още две години, като цената му е около 40 млн. евро.

Коман е желан от клубове от Висшата лига и Саудитска Арабия. През миналото лято той беше в плановете и на Барселона, но сега каталунците предпочитат Маркъс Рашфорд и Луис Диас.

Кингсли Коман играе за Байерн през последните 10 години.

🚨 Kingsley Coman, expected to leave FC Bayern this summer with several clubs keen on the French winger.



Barcelona were interested last summer as Flick knows Coman well; Rashford and Luis Diaz remain on their shortlist now.



More clubs from PL and Saudi now informed. pic.twitter.com/ap6Pfgpdmo