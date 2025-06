Доктор Хелмут Марко с критики към Макс Верстапен

В понеделник вечер пред телевизия Servus съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко най-после критикува представянето на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен в Гран При на Испания, пише sportal.bg.

Марко обясни, че решаващият момент за Макс е настъпил, когато той е загубил третото място в битка с Шарл Леклер в 61 обиколка, веднага след рестарта. Двамата се удариха леко, а след това Макс явно умишлено удари Джордж Ръсел в завой №5, като беше наказан с 10 секунди.

Three penalty points in Spain brings Max Verstappen's 12 month total to 11



Should a driver reach 12 penalty points over a 12 month period they will receive a one race ban. Two of Verstappen's penalty points will expire on 30 June#F1#SpanishGPpic.twitter.com/MnUfqtuq6d

“На правата, бих казал, че Леклер притисна Макс - обясни Хелмут. - След това дойде ситуацията с Ръсел, първо атаката в първия завой. Знаете, че Макс познава правилата в детайли. Той веднага каза: “Джордж загуби контрол над колата си и затова аз трябваше да отворя завоя и да изляза от пистата.”

“Според нашата вътрешна дискусия, ситуацията беше 50 на 50. И тъй като това стана веднага след колата за сигурност, това 10-секундно наказание имаше много по-голяма тежест в сравнение с това да беше наложено в средата на състезанието. Това беше едното нещо. Другото, Макс не искаше да върне позицията на Ръсел. Но беше инструктиран да го направи, той изпълни инструкцията, но протестира.

“Макс върна газта на излизането от завой №4 и ние всички предположихме, че той ще пропусне Ръсел. И след това той изведнъж ускори. Не знам дали това беше грешна преценка или какво си и мислел в този момент Макс. И след това, направо се отприщи адът.”

Освен тези 10 секунди наказание, които пратиха Макс на 10-о място в класирането за състезанието, той получи и 3 наказателни точки и вече има 11, като е на 1 точка от това автоматично да пропусне едно състезание.

“В миналото пак имаше проблеми - припомни предишните удари на Макс с Ръсел. - Това беше ненужно и загубихме много точки. Но заради всички инциденти и грешни решения, които се случиха, емоциите просто завладяха Макс.”

В социалните медии се появи изявление на Верстапен, в което обаче той не се извинява за инцидента с Ръсел, а шефът на Ред Бул Кристиан Хорнър оповести, че той се е извинил на тима.

Марко се съгласи с 10-секундното наказание и допълни, че “не е лесно да измъкнеш признание от Макс.”

“Не забравяйте, че двамата с Ръсел вече имат история - допълни той. - След състезанието нямаше дълъг анализ на състезанието, тъй като Макс беше много ядосан. А когато Макс е в такова настроение е най-добре да го оставиш сам.”