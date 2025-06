Томас Тухел иска да „пече“ английските звезди, за да „втасат“

Ако се осмелите да излезете на обедното слънце в Каталуния, можете да срещнете само кучета и английски футболисти. Така започва материалът, поместен в Daily Mail за националния тим на Англия.

Селекционерът Томас Тухел е въвел нови методи за заниманията на звездите.

„Вместо да тренират в прохладата на изгрева или залеза, Томас Тухел иска Хари Кейн, Джуд Белингам и останалите да се "пекат". Надеждата е, че така ще „втасат“ и ще бъдат готови за Световното първенство в Северна Америка догодина“, пише още изданието.

Daily Mail дава обяснение защо треньорът е предприел този ход. Ето какво още пише в статията:

