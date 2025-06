Арсенал спечели битката, трансферът вече се смята за сигурен

Английският вицешампион Арсенал е постигнал принципно споразумение за трансфера на Мартин Субименди от Реал Сосиедад. Според реномирания журналист Фабрицио Романо, испанският полузащитник вече е дал устното си съгласие да подпише дългосрочен договор с лондонския клуб.

Очаква се в близките дни да бъдат предприети официални стъпки за активиране на откупната му клауза на стойност 60 милиона евро. При финализиране на сделката, Субименди ще се превърне в първото ново попълнение на Арсенал за предстоящия сезон.

