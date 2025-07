Нико Уилямс става футболист на Барса още тази седмица

Крилото на Атлетик Билбао и испанския национален отбор Нико Уилямс е съкратил почивката си, за да ускори преминаването си в Барселона. Това съобщи каталунското издание "Спорт".

Според информацията, плащането на откупната клауза и финализирането на преговорите са насрочени за петък, 4 юни. От Барса са успели да убедят Уилямс и неговия агент, че клубът няма да има проблеми с регистрацията на играча.

🚨🚨🌕| BREAKING: Barcelona plan to activate Nico Williams’ release clause on FRIDAY!



All the misunderstandings between the club and Nico's camp has been solved! Everything is going in the right direction.



[@sport] 🇪🇸🔥🔵🔴 pic.twitter.com/oYrf9Maxcp