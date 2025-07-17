Спортът по ТВ в четвъртък (17 юли)

Ямал: Меси си е извървял пътя, а аз ще си извървя моя! Флик ми каза да си лягам рано

Ламин Ямал е уверен, че трябва да извърви своя път в Барселона. Но клубът му повери емблематичната фланелка с номер 10, която са носели едни от най-го ...