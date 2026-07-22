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В Черно море! Турски товарен кораб е бил поразен от боен дрон
  Тема: Украйна

В Черно море! Турски товарен кораб е бил поразен от боен дрон

22 Юли, 2026 22:10 970 14

  • турция-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

Трима членове на екипажа, ранени при атаката, са откарани с хеликоптер в най-близките медицински заведения в Самсун и подложени на лечение

В Черно море! Турски товарен кораб е бил поразен от боен дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Товарен кораб, плаващ под турски флаг, е бил поразен от боен дрон в Черно море, като при атаката един член на екипажа е загинал, а трима са били ранени, съобщи агенция ИХА, цитирана от БТА.

Според медията, корабът „Рейхан Саръ“ (Mv Reyhan Sarı), регистриран в Истанбул, е превозвал въглища от руското пристанище Таман за турския пристанищен град Трабзон, когато е бил атакуван в международни води, недалеч от турския град Самсун.

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Според информацията, атаката е причинила материални щети на кораба, а един турски гражданин, член на екипажа, работещ в машинното отделение, е починал на място. Трима членове на екипажа, ранени при атаката, са откарани с хеликоптер в най-близките медицински заведения в Самсун и подложени на лечение.

Агенцията се позовава на изявление на турските власти след инцидента, според които въпреки щетите, корабът е продължи пътуването си на собствен ход и вече безопасно е достигнал в близост до Самсун.

Мерките за сигурност на кораба са засилени след нападението, а в района, където е станал инцидентът, продължава и техническото разследване. Очакват се и допълнителни официални изявления от съответните органи относно инцидента и здравословното състояние на персонала, добавя агенцията.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    32 4 Отговор
    УКРИИИ!ПАРАЗИТИ УКРАИНСКИ!

    Коментиран от #13

    22:15 22.07.2026

  • 2 Мужиците

    4 18 Отговор
    пак са объркали нещо!
    Типично!

    Коментиран от #9

    22:18 22.07.2026

  • 3 Иранци, сър! Целят Безмер,

    7 7 Отговор
    улучват Турция

    22:20 22.07.2026

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Е те това е високоточен украински дрон, който ще се изнася за САЩ!!! Ще пуцат по Иран, а ще се супурдилат в Израел и Саудитска Арабия!!! И тогава международното положение ще си оправи родителката!!!

    22:28 22.07.2026

  • 5 Турция не Знае ли

    15 1 Отговор
    Украинците са толкова нахални и нагли и си позволяват да бомбардират и корабите на приятелски страни само защото търгували с Русия .
    А ние не стига че им помагаме но и толкова сме се снишили , че приемаме за нормално подобни атаки по граждански плавателни съдове.
    Да не би критиките към Украйна да обслужват Путин.
    Така мълчаливо търпим многобройните украински престъпления сега. Какво ще бъде после когато руската покрайнина стане част от Европейската империя?

    22:32 22.07.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 3 Отговор
    Наркомански нападна Турция...

    22:32 22.07.2026

  • 7 Щом е бил крив мерникът,

    2 11 Отговор
    значи са рашки. Мене целят, теб улучват.
    То ще си покаже.

    22:34 22.07.2026

  • 8 Рашките си улучват собствените кораби,

    2 10 Отговор
    че един турски ли ще им се опре. Високоточни са все пак.

    22:36 22.07.2026

  • 9 Пиян руснак

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мужиците":

    е препушил

    22:37 22.07.2026

  • 10 А где кораблик Мацква?

    2 8 Отговор
    Да е жив и здрав. Дано се оправи.

    22:38 22.07.2026

  • 11 Киро

    2 1 Отговор
    Не мога да заспя преди да съм видял Рижавия или зеления още веднъж...! Това болест ли е..?

    Коментиран от #12

    22:51 22.07.2026

  • 12 Не, обикновен копейски страх

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Киро":

    от Безмер. Според чичко Фройд проектираш собствените си страхове върху форумците.
    Вместо да се лекуваш.

    Коментиран от #14

    22:58 22.07.2026

  • 13 Како си се развикал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    посред нощ ве?
    Аман от слабонервни откачалки!

    23:01 22.07.2026

  • 14 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не, обикновен копейски страх":

    Реджеп пак е прекарвал оръжие за Украйна.

    23:03 22.07.2026

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