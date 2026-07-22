В Черно море! Турски товарен кораб е бил поразен от боен дрон

Товарен кораб, плаващ под турски флаг, е бил поразен от боен дрон в Черно море, като при атаката един член на екипажа е загинал, а трима са били ранени, съобщи агенция ИХА, цитирана от БТА.
Според медията, корабът „Рейхан Саръ“ (Mv Reyhan Sarı), регистриран в Истанбул, е превозвал въглища от руското пристанище Таман за турския пристанищен град Трабзон, когато е бил атакуван в международни води, недалеч от турския град Самсун.
Според информацията, атаката е причинила материални щети на кораба, а един турски гражданин, член на екипажа, работещ в машинното отделение, е починал на място. Трима членове на екипажа, ранени при атаката, са откарани с хеликоптер в най-близките медицински заведения в Самсун и подложени на лечение.
Агенцията се позовава на изявление на турските власти след инцидента, според които въпреки щетите, корабът е продължи пътуването си на собствен ход и вече безопасно е достигнал в близост до Самсун.
Мерките за сигурност на кораба са засилени след нападението, а в района, където е станал инцидентът, продължава и техническото разследване. Очакват се и допълнителни официални изявления от съответните органи относно инцидента и здравословното състояние на персонала, добавя агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #13
22:15 22.07.2026
2 Мужиците
Типично!
Коментиран от #9
22:18 22.07.2026
3 Иранци, сър! Целят Безмер,
22:20 22.07.2026
4 Пич
22:28 22.07.2026
5 Турция не Знае ли
А ние не стига че им помагаме но и толкова сме се снишили , че приемаме за нормално подобни атаки по граждански плавателни съдове.
Да не би критиките към Украйна да обслужват Путин.
Така мълчаливо търпим многобройните украински престъпления сега. Какво ще бъде после когато руската покрайнина стане част от Европейската империя?
22:32 22.07.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:32 22.07.2026
7 Щом е бил крив мерникът,
То ще си покаже.
22:34 22.07.2026
8 Рашките си улучват собствените кораби,
22:36 22.07.2026
9 Пиян руснак
До коментар #2 от "Мужиците":е препушил
22:37 22.07.2026
10 А где кораблик Мацква?
22:38 22.07.2026
11 Киро
Коментиран от #12
22:51 22.07.2026
12 Не, обикновен копейски страх
До коментар #11 от "Киро":от Безмер. Според чичко Фройд проектираш собствените си страхове върху форумците.
Вместо да се лекуваш.
Коментиран от #14
22:58 22.07.2026
13 Како си се развикал
До коментар #1 от "Боруна Лом":посред нощ ве?
Аман от слабонервни откачалки!
23:01 22.07.2026
14 Гробар
До коментар #12 от "Не, обикновен копейски страх":Реджеп пак е прекарвал оръжие за Украйна.
23:03 22.07.2026