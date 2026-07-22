Челси платил близо 300 милиона за юноши на Ман Сити

След поредни си голям трансфер Челси вече е дал близо 300 милиона лири за продукти на школата на Манчестър Сити от 2023 г. насам. Вчера лондончани финализираха привличането на Морган Роджърс от Астън Вила за сумата от 117 милиона. Английският национал започва кариерата си именно в Ман Сити.

Най-големият удар на “сините” бе трансферът на Коул Палмър, който бе взет за около 40 милиона. Други юноши на “гражданите” са Ромео Лавия, Джейми Гитънс, Лиъм Делап и Тосин Адарабиойо. Част от тях не пристигат директно от “Етихад”, но са били в школата.

За сравнение, в първия тим на Челси има само трима футболисти, които са от школата на лондончани и това са капитанът Рийс Джеймс, Ливай Колуил и защитникът Джош Ачеампонг. Трево Чалоба все още е в клуба, но се очаква да напусне това лято, като той е в напреднали преговори с Комо.

Има няколко причини Челси да гледа под лупа какво се случва в академията на Манчестър Сити. Първо те знаят, че там се работи на много високо ниво. Друг фактор е Джо Шийлдс, който преди работеше в скаутския департамент на школата на “гражданите”, а сега е на “Стамфорд Бридж”, като отговаря за привличането не само на юноши, но и на играчи за първия отбор.

Why Chelsea have signed so many Man City academy graduates https://t.co/1GH0M38vXa — BBC News (UK) (@BBCNews) July 22, 2026

Често клубовете са принудени да продават свои юноши заради правилата за финансов феърплей. Подобни продажби влизат като чиста печалба. Понякога много талантливи млади играчи не получават шансове за изява, а това е нещо, което Пеп Гуардиола е признавал.

Миналия сезон Челси завърши на десето място в Премиър лийг, но юношеските отбори на лондончани спечелиха трофеи и в клуба се надяват скоро да имат нови собствени юноши в първия отбор. Лондончани спечелиха Младежката лига на УЕФА през 2015 и 2016 г. и остават единственият английски клуб, който е правил това. В този период клубът обираше някои от най-добрите юноши в Европа.

През 2019 г. “сините” бяха наказани за нарушаване на правилата за привличане на юноши. Това даде възможност на футболисти като Мейсън Маунт, Тами Ейбрахам, Фикайо Томори и други да се наложат в първия отбор. Междувременно Ман Сити инвестира много в академията си и бързо напредва. В един момент доминацията на двете академии беше толкова голяма, че те имаха неформално споразумение да не привличат играчи един от друг, но тази договорка вече е в миналото.

Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Арсенал направиха нови инвестиции в школите, след като “Брекзит” направи така, че да не могат да се привличат играчи под 18 години. Един от големите трансфери бе този на Рио Нгумоа, който Ливърпул взе от Челси.

Мениджърът на женския отбор на Ливърпул Гарет Тейлър преди това работи девет години в академията на Сити. Той обяснява как бившият треньор в Барселона Рудолфо Борел е наложил философия, вдъхновена от Йохан Кройф и Гуардиола. “Изработихме много ясен стил на игра, който се прилагаше от 11 и 12-годишните до тима до 23 години. Можеше да се види една идентичност и стил”, казва Тейлър.

Случващото се в Ман Сити се отразява на “Стамфорд Бридж”, където се надяват скоро да берат плодовете на работата си. А дотогава ще разчитат на юноши на съперника, които привличат за огромни суми.