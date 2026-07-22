Бивш играч на Милан е новата голяма цел на eвропейския шампион

Европейският шампион Пари Сен Жермен работи по привличането на белгийския нападател на Аталанта Шарл Де Кетеларе, пишат вестник Corriere dello Sport и журналистът Саша Таволиери. 25-годишният нападател се представи много силно на Световното първенство по футбол и е сред приоритетите на директора на парижани Луис Кампос.
Аталанта обаче е поставил цена от 50 милиона евро за белгиеца, а неговото умение да играе на различни позиции е много ценено от треньора на ПСЖ Луис Енрике.
🗞️| 🇧🇪 Charles De Ketelaere is sought after by Premier League teams and Bayern Munich, and is valued at €50m by Atalanta.💰— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 22, 2026
Luis Enrique also appreciates his versatility and sees him as a true alternative to Maghnes Akliouche for PSG.
(@CorSport) pic.twitter.com/nRSci6AXcH
Френският първенец държи да се подсили в атака, след като продаде португалския си национал Гонсало Рамош на Милан за повече от 70 милиона евро. Първият вариант за френския шампион бе френският национал на Монако Магнес Аклиуш, като като дори бе постигнато съгласие за личните условия на футболиста, но Монако има много големи финансови претенции за трансфера, което може да усложни сделката.
Интерес към Шарл Де Кетеларе, който е бивш играч на Милан, има още от Байерн Мюнхен, както и от клубове от английската Висша лига.
🚨🚨| NEW: PSG have Charles De Ketelaere on their radar as a 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓 this summer. 👀🇧🇪— Goals Side (@goalsside) July 22, 2026
An alternative, not a priority — but his football intelligence is appreciated internally. A departure is on the cards for the Belgian.
{@sachatavolieri} pic.twitter.com/wm7fbvVjWO
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