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Бивш играч на Милан е новата голяма цел на eвропейския шампион

Бивш играч на Милан е новата голяма цел на eвропейския шампион

22 Юли, 2026 21:29 550 0

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25-годишният нападател се представи много силно на Световното първенство по футбол и е сред приоритетите на директора на парижани Луис Кампос

Бивш играч на Милан е новата голяма цел на eвропейския шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейският шампион Пари Сен Жермен работи по привличането на белгийския нападател на Аталанта Шарл Де Кетеларе, пишат вестник Corriere dello Sport и журналистът Саша Таволиери. 25-годишният нападател се представи много силно на Световното първенство по футбол и е сред приоритетите на директора на парижани Луис Кампос.

Аталанта обаче е поставил цена от 50 милиона евро за белгиеца, а неговото умение да играе на различни позиции е много ценено от треньора на ПСЖ Луис Енрике.

Френският първенец държи да се подсили в атака, след като продаде португалския си национал Гонсало Рамош на Милан за повече от 70 милиона евро. Първият вариант за френския шампион бе френският национал на Монако Магнес Аклиуш, като като дори бе постигнато съгласие за личните условия на футболиста, но Монако има много големи финансови претенции за трансфера, което може да усложни сделката.

Интерес към Шарл Де Кетеларе, който е бивш играч на Милан, има още от Байерн Мюнхен, както и от клубове от английската Висша лига.


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