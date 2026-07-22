Лионел Меси е №1 на Мондиала, сочи статистиката

Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Световното първенство от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Той има най-висок индекс – 8.33 за общо представяне, който се определя от голове, асистенции и влияние в елиминационната фаза.

Ветеранът изигра 8 мача за Мондиала, като в седем от тях беше титуляр. Срещу Йордания влезе в игра в последните 30 минути, а бе заменен десет минути преди края единствено при победата с 3:0 над Алжир. В трите срещи с продължения записа пълни 120 минути. В тези участия той записа 8 гола и 4 асистенции.

В класацията на ФИФА испанският халф Родри получи „Златната топка“ за най-добър играч на турнира, Меси - Сребърната топка, а Килиан Мбапе – Бронзовата.