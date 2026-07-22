Лионел Меси е №1 на Мондиала, сочи статистиката

Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Световното първенство от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Той има най-висок индекс – 8.33 за общо представяне, който се определя от голове, асистенции и влияние в елиминационната фаза.
Ветеранът изигра 8 мача за Мондиала, като в седем от тях беше титуляр. Срещу Йордания влезе в игра в последните 30 минути, а бе заменен десет минути преди края единствено при победата с 3:0 над Алжир. В трите срещи с продължения записа пълни 120 минути. В тези участия той записа 8 гола и 4 асистенции.
В класацията на ФИФА испанският халф Родри получи „Златната топка“ за най-добър играч на турнира, Меси - Сребърната топка, а Килиан Мбапе – Бронзовата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голем е!
19:22 22.07.2026
2 РЕАЛИСТ
19:38 22.07.2026
3 Кюрда
19:47 22.07.2026
4 Бен
19:49 22.07.2026
5 Тошко
Коментиран от #6
19:57 22.07.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Тошко":10 от 10. Що питаш?
20:05 22.07.2026
7 Номер едно е и по ходене.
Коментиран от #8
20:34 22.07.2026
8 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
До коментар #7 от "Номер едно е и по ходене.":Колегата Кристиано ме превъзхожда в ходенето. Неймар игра 15 минути за целия мондиал. Хари Кайн последните два мача също ходеше около наказателното и чакаше пас.
А аз вкарвах топката в наказателното на Англия! Пасовете идваха от мен.
21:03 22.07.2026
9 Вярно, че се разхождаше
21:08 22.07.2026