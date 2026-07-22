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Лионел Меси е №1 на Мондиала, сочи статистиката

Лионел Меси е №1 на Мондиала, сочи статистиката

22 Юли, 2026 18:59 975 9

  • лионел меси-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Ветеранът изигра 8 мача за Мондиала, като в седем от тях беше титуляр

Лионел Меси е №1 на Мондиала, сочи статистиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Световното първенство от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Той има най-висок индекс – 8.33 за общо представяне, който се определя от голове, асистенции и влияние в елиминационната фаза.

Ветеранът изигра 8 мача за Мондиала, като в седем от тях беше титуляр. Срещу Йордания влезе в игра в последните 30 минути, а бе заменен десет минути преди края единствено при победата с 3:0 над Алжир. В трите срещи с продължения записа пълни 120 минути. В тези участия той записа 8 гола и 4 асистенции.

В класацията на ФИФА испанският халф Родри получи „Златната топка“ за най-добър играч на турнира, Меси - Сребърната топка, а Килиан Мбапе – Бронзовата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем е!

    6 3 Отговор
    Ама след една година в Резервата те го те:

    19:22 22.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    7 6 Отговор
    Кво става бе , разбирачите? Нали никакъв футболист не бил Меси. Когато числата говорят и боговете мълчат.

    19:38 22.07.2026

  • 3 Кюрда

    4 1 Отговор
    Кой е тоя? Аз съм номер 1 на планетата за всички времена.

    19:47 22.07.2026

  • 4 Бен

    4 3 Отговор
    БОК...УК ГА БОК....ЦИТЕ!!!!

    19:49 22.07.2026

  • 5 Тошко

    9 3 Отговор
    да ви имам статистиката, каква оценка му дадохте за последния мач?

    Коментиран от #6

    19:57 22.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    10 от 10. Що питаш?

    20:05 22.07.2026

  • 7 Номер едно е и по ходене.

    5 2 Отговор
    Нямаше друг толкова разхождащ се футболис.Без да оспорвам качествата му.

    Коментиран от #8

    20:34 22.07.2026

  • 8 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Номер едно е и по ходене.":

    Колегата Кристиано ме превъзхожда в ходенето. Неймар игра 15 минути за целия мондиал. Хари Кайн последните два мача също ходеше около наказателното и чакаше пас.

    А аз вкарвах топката в наказателното на Англия! Пасовете идваха от мен.

    21:03 22.07.2026

  • 9 Вярно, че се разхождаше

    0 0 Отговор
    Да го похваля обаче, не се блъскаше в противниковите играчи като съотборниците си.

    21:08 22.07.2026

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