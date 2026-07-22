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22 юли 1983 г. Отменено е военното положение в Полша

22 юли 1983 г. Отменено е военното положение в Полша

22 Юли, 2026 04:13 9 949 17

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  • солидарност-
  • профсъюз

Официален повод за въвеждането на военно положение в Полша е влошаването на стопанското състояние на страната, в т.ч. липсата на стоки в магазините, опасността от енергийна криза и т.н.

22 юли 1983 г. Отменено е военното положение в Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 22 юли 1983 г. е отменено военното положение в Полша. То е в сила от 13 декември 1981 г.

През този период авторитарното правителство на Полската народна република, ръководено от генерал Войчех Ярузелски, драстично ограничава нормалния живот чрез въвеждане на военно положение, в опит да смаже политическата си опозиция. Хиляди опозиционери са интернирани без съд и присъда и около 100 души са убити. Въпреки че военното положение е отменено през 1983 г., много от задържаните затворници не са освободени до общата амнистия през 1986 г.

Официален повод за въвеждането на военно положение в Полша е влошаването на стопанското състояние на страната, в т.ч. липсата на стоки в магазините, опасността от енергийна криза и т.н.

Най-важният аргумент за въвеждането му, изтъкнат по-късно от Войчех Ярузелски, е предотвратяването на навлизането на войски на Варшавския договор в Полша за действия срещу политическите опоненти на комунистическия режим, подобно на Пражката пролет през 1968 г., припомня Дойче веле.

Всичко започва през юли 1980 с повишаването на цените на месото. Месец по-късно от корабостроителнитата в Гданск е уволнена 51 годишната работничка Ана Валентинович, която се ангажирала за правата на работниците. Нейното уволнение кара чашата на търпението да прелее. Няколко хиляди недоволни работници в Полша обявяват стачка. Това е рожденния миг на профсъюза Солидарност. По-късно протестите се разпространяват из цялата страна. Първоначално правителството отстъпва и обявява, че работещите имат право да се организират в свободен и независим профсъюз. Истинският отговор на държавата обаче едва близо година по-късно – през декември 1981 година в Полша е обявено военно положение. По радиото звучат националният химн и обращението на държавният, правителствен и армейски ръководител Войчех Ярузелски :

“Гражданки и граждани, прекалено голяма е отговорността, която тегне върху мен в този драматичен момент на полската история. Моят дълг е, да поема тази отговорност. Става дума за бъдещето на Полша, за моето поколение, което се е борило на всички фронтове на войната и е отдало най-добрите години на своя живот на тази борба. Обявявам, че от днес е назначен Военният Съвет за национално спасение. В съответствие с конституцията, Държавният съвет днес в полунощ обяви военното положение на територията на цялата страна”.

Комунистическата власт в Полша се готви да нанесе решаващ удар срещу опозиционния профсъюз Солидарност. Противоборството е явно видимо. Полската икономика е в състояние на срив, магазините са празни, а в предприятията управляват стачни комитети – си спомня първият свободно избран министър-председател Тадеуш Мазовиецки:

“В Солидарност бяха организирани десет милиона души – изключително масово движение. И тъкмо в началния период беше много трудно, да се овладее това движение. Всеки регион се надпреварваше да демонстрира своята сила и героизъм, затова имаше стачки за какви ли не неща и с цел хората в региона да бъдат мобилизирани.”

Комунистическото държавно ръководство – разбира се – не оставя нищо неизпробвано за да провокира съпротива. В средата на декември – когато страхът от наближаващата студена зима и липсата на хранителни продукти овлядя хората масово, партийното ъководство на комунистическата партия пое нещата в свои ръце: военните поеха властта четири дни преди една обявена демонстрация в памет на жертвите на работническото въстание от 1970 година. По онова време милицията беше стреляла по собственото население.

Животът в условията на диктатурата на оръжията променя общественото ежедневие коренно. Основни човешки права са отменени. Така например отменена е тайната на кореспонденцията. Телефонните разговори се подслушват, грниците на страната за затворени, даже пътуването в Полша става със специални разшерения. Обществените събирания са забранени, а след 22 часа е въведен вечерен час, който строго се контролира от армията.

Репресиите само отлагат рухването на комунизма и Съветския блок в Източна Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    4 7 Отговор
    Комунизма "рухна", но колко хора бяха избити през тези години не е истина.Тепърва,ще излизат наяве безобразията на тези изроди!

    07:32 22.07.2016

  • 2 Тошибиян

    4 3 Отговор
    Малко са избили требвало е още щом сега църкат

    14:25 22.07.2016

  • 3 Алфата

    9 1 Отговор
    Полша 33 год. по късно! Икономика на 21 място в света! 1200 евро средна работна заплата! Градска и селска инфраструктура почти като германската! 5 и 8 % ДДС на хранителните стоки (дори и деликатесни)! Производство на каквото може да се сетите! Т.е. дори режима на ген. Ярузелски явно е имал смисъл!
    ПП Щях да забравя - братушките им завиждат за носенето на поркане!

    Коментиран от #12

    16:20 22.07.2016

  • 4 елин

    3 3 Отговор
    от европейските фондове досега около 50 милиарда евро са финансиране в полша на въпроса защо? за да бъде економически силна за да спре "агресивна" русия.

    21:21 22.07.2016

  • 5 Бай хой

    3 2 Отговор
    А колко копърка и бисквити руен изядоха тогава холерите. Сега глътнаха доста от нашето производство, дори и вафлите ни се правят там.

    21:23 22.07.2016

  • 6 тошибиян

    1 7 Отговор
    ако бях на мястото на свети Сталин още преи края на войната РАСИ КАТО ПОЛЯЦИ НЕМЦИ И ОЩЕ НЯКОЛКО ЩЕХА ДА БЪДАТ ИЗБИТИ БЕЗ МИЛОСТ ДО КРАК И БЕЗ ПЛЕННИЦИ БЕШЕ ИДЕАЛНО ВРЕМЕ ТОВА ДА СЕ ПРЕДПИШЕ НА ФАШИСТИТЕ И НА ТЕРИТОРИЙТЕ ИМ ДА СЕ НАСЕЛЯТ РУСНАЦИ

    Коментиран от #7

    23:36 22.07.2016

  • 7 antimediator

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "тошибиян":

    Твоя "свети Сталин"е доказан психопат !
    В Бесарабия и Украйна , българите са докарани през 30-те години до такова състояние , че от глад са яли мъртавци!
    Това известно ли ти е и като българин/ ако си такъв / как можеш да обслужваш имперската политика на Москва?!!!
    Можеш ли да сравняваш чукчите,чеченците,татарите,казахите,башкири,чуваши,авари и другите руско говорящи с Поляци и Немци?!!!

    13:25 23.07.2016

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    2 5 Отговор
    От Полша тръгна разпада на блатения нужник, благодарение на Лех Воленса! Сега ще бъдат унищожени остатъците му, пак благодарение на Полша и Украина, най вече с усилията и смелостта на президента Зеленски!

    04:40 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алфата":

    Да, но тези цифри за България са обратни - преди и сега

    Коментиран от #13, #16

    05:15 22.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    Задунайска е единствената фалирала няколко пъти от целия соц.концлагер, другарю рашподметкин.

    05:34 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1234

    0 0 Отговор
    а интересно кой и как напълни магазините в Полша?

    Коментиран от #17

    05:53 22.07.2026

  • 16 Червен кхмер

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    И преди и сега ни управляват комунисти и техните дечица.Защото е пълно с копейки мечтаещи за руския мизерен крепостен свят.
    Така, че с този народ все ще сме си на последно место.

    05:54 22.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "1234":

    Валенса, след като се разпадна червената чума 89та.

    06:00 22.07.2026

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