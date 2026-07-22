Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на ЦСКА с горещ коментар за Джеймс Ето'о, бъдещето си и мача с Карабах

Треньорът на ЦСКА с горещ коментар за Джеймс Ето'о, бъдещето си и мача с Карабах

22 Юли, 2026 21:59 582 0

  • христо янев-
  • футбол-
  • карабах-
  • цска

Значението на този мач, който имаме утре, е коренно различно

Треньорът на ЦСКА с горещ коментар за Джеймс Ето'о, бъдещето си и мача с Карабах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Той коментира и горещата тема – изваждането на Джеймс Ето'о от групата на тима.

„Значението на този мач, който имаме утре, е коренно различно. Трябва да забравим мача със Славия. Трябва да постигнем добър резултат с добра игра. Да зарадваме нас и всички онези, които са зад гърба ни“, започна Янев.

„Търсим начини да променим това как изглежда отбора. От мача със Славия до днес сме провели една възстановителна тренировка. Дано утре отношението, мотивацията и качеството бъдат коренно различни“, каза Янев.

„Всички ние искаме да видим стария Джеймс. Той изостава с подготовката и остана да работи в България, за да влезе във форма. Мотивиран е много. Иска да се върне по най-бързия начин на познатото ниво. Убеден съм, че ще го направи скоро“, коментира Янев горещата тема с Ето'о.

„Ние знаем, че Карабах е много силен отбор. Трябва да променим, отношението си на терена, да върнем духът от миналия сезон и да си върнем настроението в играта. Уважавам много качествата на Карабах. Дошли сме за добър резултат, да се борим за тяхното елиминиране. Искаме да покажем нашите качества, които изобщо не са лоши“, добави Янев.

„Карабах е коренно различен от Дери Сити. Те притежават топката, обичат да пресират. Агресивни са. Имаме план за мача, който обаче няма как да разкрием в момента. Дано извадим нашите най-добри страни в този мач“, каза още специалистът.

„Не трябва да има никаква връзка резултатът утре с моето оставане в клуба. Аз съм дошъл да покажем най-доброто от себе си. Не знаем какво ще се случи след това. Сега от мен се иска ЦСКА да играе добър футбол и да постигне добър резултат“, обяви Янев относно това дали мачовете с Карабах ще решат бъдещето му.

„Аз съм бил футболист и няма смисъл да мотивирам който и да е футболист да играе в Европа. За мен няма по-голяма мотивация от участие в евромач, срещу сериозен опонент като Карабах, няма“, каза треньорът на ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове