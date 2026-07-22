Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Той коментира и горещата тема – изваждането на Джеймс Ето'о от групата на тима.

„Значението на този мач, който имаме утре, е коренно различно. Трябва да забравим мача със Славия. Трябва да постигнем добър резултат с добра игра. Да зарадваме нас и всички онези, които са зад гърба ни“, започна Янев.

„Търсим начини да променим това как изглежда отбора. От мача със Славия до днес сме провели една възстановителна тренировка. Дано утре отношението, мотивацията и качеството бъдат коренно различни“, каза Янев.

„Всички ние искаме да видим стария Джеймс. Той изостава с подготовката и остана да работи в България, за да влезе във форма. Мотивиран е много. Иска да се върне по най-бързия начин на познатото ниво. Убеден съм, че ще го направи скоро“, коментира Янев горещата тема с Ето'о.

„Ние знаем, че Карабах е много силен отбор. Трябва да променим, отношението си на терена, да върнем духът от миналия сезон и да си върнем настроението в играта. Уважавам много качествата на Карабах. Дошли сме за добър резултат, да се борим за тяхното елиминиране. Искаме да покажем нашите качества, които изобщо не са лоши“, добави Янев.

„Карабах е коренно различен от Дери Сити. Те притежават топката, обичат да пресират. Агресивни са. Имаме план за мача, който обаче няма как да разкрием в момента. Дано извадим нашите най-добри страни в този мач“, каза още специалистът.

„Не трябва да има никаква връзка резултатът утре с моето оставане в клуба. Аз съм дошъл да покажем най-доброто от себе си. Не знаем какво ще се случи след това. Сега от мен се иска ЦСКА да играе добър футбол и да постигне добър резултат“, обяви Янев относно това дали мачовете с Карабах ще решат бъдещето му.

„Аз съм бил футболист и няма смисъл да мотивирам който и да е футболист да играе в Европа. За мен няма по-голяма мотивация от участие в евромач, срещу сериозен опонент като Карабах, няма“, каза треньорът на ЦСКА.