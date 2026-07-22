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Белият дом отвърна на шегата на Феран Торес: Всеки иска да бъде част от движението

Белият дом отвърна на шегата на Феран Торес: Всеки иска да бъде част от движението

22 Юли, 2026 21:00 1 467 0

  • мондиал 2026-
  • аржентина-
  • феран торес-
  • испания-
  • футбол-
  • доналд тръмп

Това беше закачка с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото движение "Направи Америка отново велика"

Белият дом отвърна на шегата на Феран Торес: Всеки иска да бъде част от движението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият герой на Испания от финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина - Феран Торес, се появи на тържествата в Мадрид, носейки шапка с надпис „Направи Испания отново велика“. Това беше закачка с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото движение "Направи Америка отново велика".

От Белия дом реагираха на действието на нападателя на Барселона. Те публикуваха видео на Феран от празненствата и написаха: "Всеки иска да бъде част от движението".


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