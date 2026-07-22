Белият дом отвърна на шегата на Феран Торес: Всеки иска да бъде част от движението

Големият герой на Испания от финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина - Феран Торес, се появи на тържествата в Мадрид, носейки шапка с надпис „Направи Испания отново велика“. Това беше закачка с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото движение "Направи Америка отново велика".

От Белия дом реагираха на действието на нападателя на Барселона. Те публикуваха видео на Феран от празненствата и написаха: "Всеки иска да бъде част от движението".

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026