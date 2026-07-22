Новини
Свят »
Всякакви спекулации за директен ракетен удар от Иран срещу българска територия са военно нереалистични

Всякакви спекулации за директен ракетен удар от Иран срещу българска територия са военно нереалистични

22 Юли, 2026 06:51 572 21

  • иран-
  • руслан трад-
  • българия-
  • сащ-
  • нато

Ако пожелае, България притежава капацитета да нанесе изключително болезнен удар по иранските интереси, посочва анализаторът Руслан Трад

Всякакви спекулации за директен ракетен удар от Иран срещу българска територия са военно нереалистични - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалното предупреждение на Иран към България не е изолиран дипломатически демарш, а част от по-широката стратегия на Техеран за възпиране и логистично усложняване на операциите на САЩ в Черноморския регион, пише във Фейсбук българският журналист Руслан Трад от De Re Militari.

Какви са реалните измерения на тази конфронтация, каква е новата тактика на Техеран в Европа и какви карти държи София?

Трябва ясно да се каже, че всякакви спекулации за директен кинетичен или ракетен удар от страна на Иран срещу българска територия, са военно нереалистични поради членството ни в НАТО. Натискът би могъл да бъде изцяло по линия на хибридното и асиметрично противопоставяне.

Друго, което ясно трябва да се спомене е, че реалният оперативен риск за сигурността на Балканите се промени радикално през последните месеци.

Нарастващата заплаха е свързана с новата стратегия на Революционната гвардия за т.нар. "насилие като услуга". Организацията Асхаб ал-Ямин (HAYI), която пое отговорност за десетки палежи и атаки срещу западни, еврейски и дисидентски обекти в Обединеното кралство, Белгия, Нидерландия и Северна Македония, е сред новите фактори, които всички в сектора следим. Групата е параван за ирански операции, чиито основен апарат се намира в Ирак и оперира на европейска територия чрез връзки с европейски криминални групи.

Разкритията на контратерористичните служби и журналистически разследвания показват нов начин на действие, за който и аз, и колеги сме споменавали неведнъж:

- Асхаб ал-Ямин на практика не е класическа терористична групировка - и е неточно да бъде описвана така - а дигитален параван, контролиран от иранските специални служби (най-вече силите "Ал-Кудс") и проирански иракски милиции (в случая - Катаиб Хизбула);

- вместо да изпраща свои агенти, Иран прехвърля изпълнението (аутсорсва) на палежи, шпионаж и саботажи на местни криминални групировки и наркокартели срещу заплащане, което често става през криптовалути или през Telegram канали;

- всичко това осигурява на Техеран право на отричане и макар донякъде схемата да е взаимствана от руските служби, този начин на действие е изключително запазена марка на Иран;

Балканите - и в частност България - исторически функционират като критичен логистичен и финансов мост на Техеран към вътрешността на ЕС. От години се знае, че на българска територия оперират структури, използвани за:

1) заобикаляне на санкционния режим - кухи фирми за придобиване на граждански технологии с двойна употреба (микроелектроника), захранващи иранската програма за дронове;

2) трансфер на капитали - използване на традиционната система хауала за финансиране на операции и плащане на наемници от криминални групи;

Ако пожелае, България притежава капацитета да нанесе изключително болезнен удар по иранските интереси. Досега българските власти не правеха кой знае какво срещу структури на Хизбула и бившия режим на Асад, и те развиваха дейността си без проблем. Една координирана и масирана офанзива на специалните служби за разбиване на каналите, блокиране на финансовите потоци и неутрализиране на връзките между иранските оперативни работници и местния подземен свят, буквално ще парализира логистиката на Техеран в Югоизточна Европа.

Техеран отлично разбира този език. Когато София покаже готовност да "затвори кранчето" на иранските логистични мрежи на Балканите, цената на всякаква иранска хибридна ескалация срещу България става твърде висока за самия режим в Иран. Стига София да иска да действа, разбира се.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха Ха

    11 2 Отговор
    Ке патиме с сигурност, дали от атака, дали от терористи

    06:54 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    13 4 Отговор
    А ти бе господин полу българин полу сириец що не кажеш нещо за забраната да стъпваш на сирийска територия?

    Коментиран от #13

    06:55 22.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руслан Ретард

    7 2 Отговор
    Няма страшно, ножът е Гумен! И цифровото юро също ще ни донесе свобода!

    07:00 22.07.2026

  • 10 Тепърва

    7 1 Отговор
    ще видим кон боб яде ли !

    07:00 22.07.2026

  • 11 НАЦИОНАЛИСТ

    7 1 Отговор
    БЛЯ-БЛЯ, ФАНТАЗИИТЕ НА във Фейсбук на "българският журналист" Руслан Трад от De Re Militari.
    ДАН$ И КУП ДРУГИ "държавни ин$титуции" ПРО$ПАХА $ЪЗНАТ€ЛНО БАБА-АЛИНО, А РУСНАН ТРЪГНА ДА ПЛАШИ Т€РОРИ$ТИЧНИ $ТРУКТУРИ...!
    РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НОВъ) € РАЗГРАД€Н ДВОР-КУЧЕ ВЛАЧИ ПАРАХОД!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    07:00 22.07.2026

  • 12 Българин

    7 4 Отговор
    Тоя антибългарин Радев, много добре знае мнението на болшинството от народа за тея самолети и войната с Украйна. За мен ако го направят това, той е същия предател като Бою и ПП-ици. Лъжлив боклук, излъгал глупаците. Изначално не му вярвам на тоя.

    Коментиран от #15

    07:00 22.07.2026

  • 13 Ол1гофрен,

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    Това какво общо има с темата?

    07:01 22.07.2026

  • 14 Българин

    0 11 Отговор
    САЩ са наши партньори и ние като такива трябва да им помагаме.

    07:02 22.07.2026

  • 15 Мошето Кедеф е Шишо и Бою събрани в едно

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Ти къде живееш? Вчера вече го направи. Сега чакаме иранските хиперзвукови ракети.

    07:03 22.07.2026

  • 16 заря проверка

    3 2 Отговор
    почистете си мазите и сложете няколко столчета

    07:03 22.07.2026

  • 17 Без име

    3 1 Отговор
    "Ако пожелае, България притежава капацитета да нанесе изключително болезнен удар по иранските интереси." Няма друг такъв охлюв като този.

    07:05 22.07.2026

  • 18 Кухоглава копейка

    2 0 Отговор
    Ще се мриееее!

    07:06 22.07.2026

  • 19 Не на войната!

    0 1 Отговор
    А защо трябва да е ракетен удар? Не може ли някой атентат в метро,гара,летище,стадион?

    07:07 22.07.2026

  • 20 Руслан Трад

    0 1 Отговор
    Типично българско име.
    Толкова глупости е натворил, че се питам не е ли за лечение

    07:07 22.07.2026

  • 21 Мощен к.р

    0 0 Отговор
    В зурлите на копейките!

    07:08 22.07.2026