Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентински халф

Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентински халф

22 Юли, 2026 19:59 592 1

  • реал мадрид-
  • франко мастантуоно-
  • футбол

Според информациите Реал Мадрид е готов да даде под наем 18-годишния играч, но без опция за откупуване

Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентински халф - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентинския халф Франко Мастантуоно пред новия сезон, съобщиха испанските медии.

Според информациите Реал Мадрид е готов да даде под наем 18-годишния играч, но без опция за откупуване. Клубът смята, че Мастантуоно трябва да натрупа игрова практика. Повече от пет клуба в Испания и чужбина са изразили интерес към подписването на аржентинеца под наем.

Мастантуоно се присъедини към Реал Мадрид от Ривър Плейт през август 2025 г. Миналия сезон той изигра 23 мача в Ла Лига и отбеляза един гол. Договорът му с клуба е до лятото на 2031 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАЗБИРА СЕ

    2 0 Отговор
    ПОНЕ 1/3 ОТ ОТБОРА Е ЗА ЧИСТЕНЕ.

    20:00 22.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове