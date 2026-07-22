Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентински халф

Реал Мадрид планира да преотстъпи аржентинския халф Франко Мастантуоно пред новия сезон, съобщиха испанските медии.

Според информациите Реал Мадрид е готов да даде под наем 18-годишния играч, но без опция за откупуване. Клубът смята, че Мастантуоно трябва да натрупа игрова практика. Повече от пет клуба в Испания и чужбина са изразили интерес към подписването на аржентинеца под наем.

Мастантуоно се присъедини към Реал Мадрид от Ривър Плейт през август 2025 г. Миналия сезон той изигра 23 мача в Ла Лига и отбеляза един гол. Договорът му с клуба е до лятото на 2031 г.