Левски и ЦСКА в ТОП 10 по най-посетени мачове в Европа

Домакинските срещи на Левски и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и Лига Европа намериха място сред десетте най-посетени двубоя в европейските клубни турнири на този етап.

Реваншът на Левски срещу Борац Баня Лука (4:0) на стадион „Георги Аспарухов“ е бил наблюдаван от 17 325 зрители. Тази посещаемост нарежда „сините“ на четвърта позиция в класацията.

ЦСКА заема деветото място. Домакинството на „червените“ срещу Дери Сити на Националния стадион „Васил Левски“ привлече 12 713 привърженици.

Начело в подреждането е предстоящият съперник на ЦСКА - Карабах. Азербайджанският тим е получил подкрепата на 23 549 фенове в домакинския си мач срещу исландския Вестри.

Втората позиция е за двубоя между Хайдук Сплит и Жилина, посетен от 22 352 зрители. Третото място заема срещата Университатя Клуж - Динамо Киев, която е събрала 20 043 привърженици по трибуните.