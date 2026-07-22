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Левски и ЦСКА в ТОП 10 по най-посетени мачове в Европа

Левски и ЦСКА в ТОП 10 по най-посетени мачове в Европа

22 Юли, 2026 18:30 440 3

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Начело в подреждането е предстоящият съперник на ЦСКА - Карабах

Левски и ЦСКА в ТОП 10 по най-посетени мачове в Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Домакинските срещи на Левски и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и Лига Европа намериха място сред десетте най-посетени двубоя в европейските клубни турнири на този етап.

Реваншът на Левски срещу Борац Баня Лука (4:0) на стадион „Георги Аспарухов“ е бил наблюдаван от 17 325 зрители. Тази посещаемост нарежда „сините“ на четвърта позиция в класацията.

ЦСКА заема деветото място. Домакинството на „червените“ срещу Дери Сити на Националния стадион „Васил Левски“ привлече 12 713 привърженици.

Начело в подреждането е предстоящият съперник на ЦСКА - Карабах. Азербайджанският тим е получил подкрепата на 23 549 фенове в домакинския си мач срещу исландския Вестри.

Втората позиция е за двубоя между Хайдук Сплит и Жилина, посетен от 22 352 зрители. Третото място заема срещата Университатя Клуж - Динамо Киев, която е събрала 20 043 привърженици по трибуните.


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  • 1 ,Инджинерина

    1 2 Отговор
    Това гондзю ли го пресметна?

    Коментиран от #3

    18:40 22.07.2026

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Ами те играха срещу смешни отбори от микродържави по времето на СП !😂😂😂

    19:09 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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