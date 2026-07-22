Стана ясно кой влиза в екипа на Юрген Клоп в Бундестима

Бившият германски национал Свен Бендер ще бъде назначен за асистент на Юрген Клоп, когато той стане треньор на Бундестима, съобщава „Билд“. Очаква се представянето на Клоп да се случи в петък, но от Германската футболна федерация (ДФБ) все още не е потвърдили имената на всички негови асистенти.

37-годишният Бендер беше старши треньор на четвъртодивизионния Унтерхахинг в последната година, но напусна преди две седмици заради предложението на Клоп.Преди това той бе в щаба на Един Тердич в Борусия Дортмунд, а първите си стъпки като треньор прави в юношеските национални отбори на Германия.

Той имаше най-успешния си период като халф под ръководството на Клоп в Борусия Дортмунд, където заедно спечелиха титлите в Бундеслигата през 2011 и 2012 г.

Клоп ще наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Германия от Световно първенство това лято. Очаква се бившият мениджър на Ливърпул да подпише договор до 2030 година, след което ще обяви екипа си.