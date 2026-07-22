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Черно море привлече вратар

Черно море привлече вратар

22 Юли, 2026 19:29 597 1

  • дамян христов-
  • футбол-
  • черно море

Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец

Черно море привлече вратар - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Черно море подсили състава си с нов вратар, след като Дамян Христов официално подписа договор с „моряците“. Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец.

През последните пет години той изиграва 113 мача за втория отбор на разградчани във Втора лига, както и 4 срещи за първия тим в efbet Лига. През 2023 г. Христов е преотстъпен за кратко в Етър, но не записва официални минути за великотърновския клуб.

Младият страж има и 17 участия за младежкия национален отбор на България, което допълнително подчертава неговия потенциал и опит на международно ниво.


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