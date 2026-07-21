В международни води! Руски боен кораб е провел артилерийски учения край бреговете на Великобритания

Руски военен кораб, следен от кораб на Кралския флот на Великобритания, проведе в понеделник учения с артилерийски стрелби на около 40 морски мили (около 74 км) южно от Плимут, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Британският военноморски флот е наблюдавал хода на ученията и продължава "внимателно да следи дейността на кораба“, заявява представител на Министерството на отбраната на Великобритания.

Става дума за руската фрегата "Неустрашимий“, която също е била наблюдавана от френски военен самолет. Според данни на BBC екипажът на самолета е установил радиовръзка с кораба и е помолил руската страна да уточни намеренията си.

Преди началото на стрелбите руският кораб е информирал британския патрулен кораб HMS Tyne за намерението си да проведе артилерийски учения. Руската страна е помолила британския кораб да се отдалечи на по-безопасно разстояние, след което HMS Tyne е променил позицията си.

Ученията са продължили около 30 минути и са се състояли в международни води.

Ученията се случват на фона на засилената активност на руския военноморски флот в близост до британските води през последните месеци. От британското министерство на отбраната не са коментирали дали ученията са били свързани с встъпването в длъжност на новия министър-председател Анди Бърнам.