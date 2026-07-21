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В международни води! Руски боен кораб е провел артилерийски учения край бреговете на Великобритания

В международни води! Руски боен кораб е провел артилерийски учения край бреговете на Великобритания

21 Юли, 2026 21:20 1 158 176

  • русия-
  • великобритания-
  • нато-
  • неустрашимий-
  • ламанш-
  • ракети

Ученията се случват на фона на засилената активност на руския военноморски флот в близост до британските води през последните месеци

В международни води! Руски боен кораб е провел артилерийски учения край бреговете на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руски военен кораб, следен от кораб на Кралския флот на Великобритания, проведе в понеделник учения с артилерийски стрелби на около 40 морски мили (около 74 км) южно от Плимут, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Британският военноморски флот е наблюдавал хода на ученията и продължава "внимателно да следи дейността на кораба“, заявява представител на Министерството на отбраната на Великобритания.

Става дума за руската фрегата "Неустрашимий“, която също е била наблюдавана от френски военен самолет. Според данни на BBC екипажът на самолета е установил радиовръзка с кораба и е помолил руската страна да уточни намеренията си.

Преди началото на стрелбите руският кораб е информирал британския патрулен кораб HMS Tyne за намерението си да проведе артилерийски учения. Руската страна е помолила британския кораб да се отдалечи на по-безопасно разстояние, след което HMS Tyne е променил позицията си.

Ученията са продължили около 30 минути и са се състояли в международни води.

Ученията се случват на фона на засилената активност на руския военноморски флот в близост до британските води през последните месеци. От британското министерство на отбраната не са коментирали дали ученията са били свързани с встъпването в длъжност на новия министър-председател Анди Бърнам.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАМА ДА ИМА МИР

    50 7 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    Коментиран от #117, #163

    21:21 21.07.2026

  • 2 отлично

    42 7 Отговор
    нека гледат от близо фашунгерите

    Коментиран от #28

    21:21 21.07.2026

  • 3 ДРУГАТА СЕДМИЦА РУСКА ПОДВОДНИЦА

    44 6 Отговор
    Ще проведе учение с Посейдон до бреговете на британия.

    21:22 21.07.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    37 5 Отговор
    И британците са на.... С ра ха, и го Изядоха, хахааэ

    21:22 21.07.2026

  • 5 и ирански маневри имаше

    31 6 Отговор
    КСИР извърши ракетна атака срещу американска база в Йордания – изтребител F-15 беше унищожен.

    Коментиран от #7

    21:22 21.07.2026

  • 6 Без име

    26 6 Отговор
    НЕУСТРАШИМИ. Чиста случайност, че корабът, който реши да потренира артилерийски сърелби край бреговете не кралството, се казва така. Нали? Хахахааа

    21:23 21.07.2026

  • 7 и още ирански маневри имаше

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "и ирански маневри имаше":

    Иран унищожи батарея HIMARS MLRS в американска база в Кувейт.

    Коментиран от #13

    21:23 21.07.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 6 Отговор
    Иначе Голям го вадят кръвосмесителите, хахаха, ама не тоя път

    Коментиран от #19

    21:24 21.07.2026

  • 9 Хахаха

    25 5 Отговор
    Голям майтап. Памперси .....

    Коментиран от #23

    21:24 21.07.2026

  • 10 дамо вдигат пушилка

    5 19 Отговор
    Haглocaксите останаха без подводници и кораби, а руснаците плашат гаргите.

    21:24 21.07.2026

  • 11 Атлантист+

    4 35 Отговор
    Абе не им давайте на ватенките да се доближават дори. Какви международни води, какви 5 лева?Разрешете само на санкционираните прибрани руски танкери да се приближават

    21:25 21.07.2026

  • 12 Хаха

    9 39 Отговор
    Тези идиоти на руския боен кораб не си ли дават сметката, че за секунди могат да се озоват на дъното.

    Коментиран от #16, #97

    21:25 21.07.2026

  • 13 очакваме зарята

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "и още ирански маневри имаше":

    въпроса е на паветата ли да е или в Безмер ?

    21:25 21.07.2026

  • 14 Бай Ставри

    20 4 Отговор
    го слага сополив на всичкото евроатлантичета, краварчета, ционистчета и 3,14далчета от г@з@ в уст@т@ за да не губят аромата.

    21:26 21.07.2026

  • 15 Мхмхмх

    22 4 Отговор
    Джендърлята голям го вадят, ама мек. Друг набутват да вади кестените.....мало0умните хохохоляци.

    21:26 21.07.2026

  • 16 Без име

    25 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    А под него какво е имало, не казват. Хахааааа Рептилите са напълнили гащите.

    21:27 21.07.2026

  • 17 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    4 28 Отговор
    Дедо Пусьо води преговори в Баку с германски политици за капитулацията на РФ.
    Май иска облекчен режим в Хага.

    Коментиран от #26

    21:28 21.07.2026

  • 18 Колкото им е дрипав флота

    5 24 Отговор
    И без тази чуруба ще останат Рушляците

    21:29 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мадана в океана,банга ранга

    20 3 Отговор
    Хахахаха, добре е по честичко ученията в неутрални води да се отработват ,с оглед сигурността и щастието на Великобритания и нейните граждани. Няма как ,идва и такова време. Но ако може малко по настрана да стоят кралските наблюдатели, да не ги засегне някое парче руска банга ранга.

    21:30 21.07.2026

  • 21 Намек

    23 4 Отговор
    към другото световно зло Великобритания!

    21:30 21.07.2026

  • 22 Луд с картечница

    22 3 Отговор
    Кръвосмешаните англета явно ся напълнили пурпурните прашки !

    21:31 21.07.2026

  • 23 Соломон

    5 24 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    Голям майтап наистина. Защото не дойдат да проведат едни бойни стрелби на измисленото им СВО. И къде отиде щаба на черноморския флот след като избяга от Севастопол

    Коментиран от #27, #31

    21:31 21.07.2026

  • 24 След като стрелбите

    27 3 Отговор
    не са в британските териториални води, защо реват англичаните?

    Международните води натовски ли са? Британски ли са? Американски ли са?

    21:33 21.07.2026

  • 25 Ами

    21 3 Отговор
    Просто са изпратили стария премиер и са посрещнали новия.
    Но щом го посрещат с "Банга ранга", работата е сериозна :)

    21:33 21.07.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":

    Това ли сънува снощи?

    21:34 21.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "отлично":

    И какво да гледат. Руснаците стрелят по въобжаем противник който никога няма да им отговори

    21:34 21.07.2026

  • 29 Доналд Дък, паток

    17 3 Отговор
    Салюти за краля!!!

    21:34 21.07.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 3 Отговор

    До коментар #19 от "Мадяр Бровди":

    Ти не можеш да четеш или си много елементарен, там горе пише бе.
    А защо започваме с обиди? Толкова Ти Липсва аргументация ли? Е такива сте бордюрите. Квадратно- бетонни

    21:35 21.07.2026

  • 31 Где черноморски флот

    15 9 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    СвинскаБандера? При рибиците.

    Коментиран от #40, #77

    21:35 21.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хаха🤣

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "Мадяр Бровди":

    И теб скоро ща закопат руснаците ,Грознико,който се е хванал срещу тях хаир не е видял ,чети историята

    Коментиран от #89

    21:36 21.07.2026

  • 34 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ивайло Крачунов":

    Аз лично със болни от краста не се занимавам

    21:36 21.07.2026

  • 35 Гост

    3 3 Отговор
    Извадил го е, преместил го е от ляво на дясно, после го мести нагоре надолу и си тръгва кат баро!!!

    21:38 21.07.2026

  • 36 Ксаниба

    6 14 Отговор
    Дай им да стрелят на приматите ! Те за друго нямат мозък.

    Коментиран от #46

    21:39 21.07.2026

  • 37 Ъъъ

    10 4 Отговор
    "Ученията са продължили около 30 минути и са се състояли в международни води."

    С боксова ръкавица.... 🤣

    21:40 21.07.2026

  • 38 Тити

    4 16 Отговор
    Да бяха го потопили този рашистки кораб.

    Коментиран от #41, #44

    21:41 21.07.2026

  • 39 Молодци !!

    14 6 Отговор
    Така ви искам !!!
    Нека се пукат душите черни пишман-атлантически !!

    21:43 21.07.2026

  • 40 Соломон

    3 18 Отговор

    До коментар #31 от "Где черноморски флот":

    Екипажа на крайцера Москва ви поздравява с песента За мен ти морска сирена,морякът удавник съм аз

    Коментиран от #43, #47

    21:45 21.07.2026

  • 41 И що

    11 4 Отговор

    До коментар #38 от "Тити":

    трета световна ли ще правиш дечко? Не трябва ли да сте в кревата, вместо да тролите.

    21:45 21.07.2026

  • 42 Уcpaнo pycнaчe

    4 14 Отговор
    Уcpaните не са добре с главата....
    Пълен късмет, че "украински" БЕК или дрон не е потопил руското корито насред Ла Манша 👈

    Коментиран от #45, #52, #56, #59, #66, #84, #94, #103, #168

    21:46 21.07.2026

  • 43 Сулеймане,

    16 5 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Бангаранга над 404. Наздраве, шалвар!

    Коментиран от #50

    21:47 21.07.2026

  • 44 Гост

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Тити":

    Нали прочете: от френския патрулен самолет са се свързали с кораба и са ПОМОЛИЛИ руснаците да уточнят намеренията си...

    21:48 21.07.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Те до там ходят ли?

    Коментиран от #48

    21:49 21.07.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор

    До коментар #36 от "Ксаниба":

    "..Те за друго нямат мозък.."

    30млн руснаци умряха Втората Световна !!!
    И явно, не от излишен акъл и военна съобразителност 😁

    Коментиран от #49

    21:51 21.07.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    И като потопихте кораба, по близо до победата ли сте, а?? Хахахах, или по назад?

    Коментиран от #53

    21:51 21.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #43 от "Сулеймане,":

    Бангаранга ще почака че над Москва е много задимено на последък

    Коментиран от #57

    21:54 21.07.2026

  • 51 Уcpaнo pycнaчe

    5 7 Отговор
    Разбира се че не, затова е в кавички.
    Но това ще е официалната версия 👆

    Коментиран от #55

    21:54 21.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И като стигнахте до Киев победихтели

    Коментиран от #65

    21:56 21.07.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

     "..близо 16 млн са цивилните жертви на СССР..."

    16млн - 30млн, ква е разликата ?
    Все е рушняк загинал без грам мозък в главата 👆

    Коментиран от #60, #64, #73, #83, #102

    21:56 21.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гледам Мисирски

    7 5 Отговор

    До коментар #50 от "Соломон":

    Днес стъпи на Червения площадь.
    🤣😂🤣😂

    Коментиран от #63

    21:58 21.07.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    10 5 Отговор
    Накратко:

    Това е бил салют в чест на новия премиер на Англия! 🤣

    21:58 21.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #57 от "Гледам Мисирски":

    Аз пък гледам едни руски маймуни обкръжени край Лиман. Гледам и как в Крим няма ни ток ни вода ни бензин. Е Крим или бензин

    Коментиран от #71, #88, #93

    22:01 21.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    Тогава не. Но ще победим, нали виждаш, все по на запад Ви бием и... бем
    Проблема на вас бордюрите е че си мислите че разбирате целите на Русия. Хахаа.
    А вие корабли имате ли?

    Коментиран от #67, #80

    22:02 21.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това коя година се очаква да стане. За да си навия часовника че да не изпусна момента

    Коментиран от #78

    22:03 21.07.2026

  • 68 Православие сър

    2 8 Отговор
    Православните диваците русия и викингите укра се самоизбиват

    Коментиран от #82

    22:03 21.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    2014 в Крим укрите вече спираха и тока и водата дори. И какво?Крим е Руски. По добре без бензин от колкото без Крим

    Коментиран от #86, #92

    22:03 21.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 az СВО Победа 81

    5 5 Отговор
    А с горящият газовоз Lisbon на 37 км. от румънския бряг какво става?

    Гръмна ли или още не е?
    Кажете, информирайте ни?

    Коментиран от #91

    22:04 21.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 варна

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Где черноморски флот":

    руския черноморски флот вече е подводен бухахха

    22:05 21.07.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    Не знам, ама ще стане, стои Буден, хаахах.
    Ти признаваш ли Константиновка е превзета от РФ?

    Коментиран от #95

    22:06 21.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 1111

    3 5 Отговор
    Крим вече е безлюдна територия татарите избягаха на запад,заради женевската конвенция получават социални и безплатни квартири като укра

    22:06 21.07.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "Православие сър":

    А ти си католик или Муслим?

    22:06 21.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Бай Пунди Говнокомандващия

    4 8 Отговор
    Украинците как са го пропуснали това продънено корито? Пропускът скоро ще бъде отстранен.

    22:08 21.07.2026

  • 86 Путлето направо възстанови СССР

    5 7 Отговор

    До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма ток,вода, бензин...но има опашки и купони...свикнали са от времето на СССР.

    22:08 21.07.2026

  • 87 Така ли

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Такамура Хyйoмото, самурай":

    казаха на глупаците да тролят.

    Коментиран от #96

    22:08 21.07.2026

  • 88 Маймун,

    8 5 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    Руснаците от германски каски направиха лъжици ,вилици, ножове, домакински посуда и коли. Когато Фъшливите пленени германци, гладни, окъсани и миризливи минаха през площада ...руснаците след тях три дни миха и лъскаха със сапун

    Коментиран от #99

    22:08 21.07.2026

  • 89 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "хаха🤣":

    Грешиш приятел. Руснаците, освен да закопат сами себе си, нищо друго не могат да направят.

    22:08 21.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Град Козлодуй

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 81":

    Правиш ли дудучета?

    22:10 21.07.2026

  • 92 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Едно е да ти прекъснат тока. Друго е да изчезне. И не само там. За днес са ударени само 13 под станции. А утре. И какво става . Защо затварят вече нефтените кладенци. Май няма нито къде да нагнетяване нефт нито можем да го преработим нито да изнесем достатъчно. А внос нито ще има нито могат да си го позволят нито някой е способен да им осигури такива количества. Крим или бензин

    Коментиран от #98, #100, #137

    22:10 21.07.2026

  • 93 хохохи

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    Лиман е руски вече, освободен в. Ко гледаш кьормасун.

    Коментиран от #104

    22:10 21.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Докато жално тролиш

    3 10 Отговор

    До коментар #87 от "Така ли":

    Путин изби един милион ватенки.
    Ама дреме му на глупака.Факт.

    Коментиран от #101

    22:11 21.07.2026

  • 97 Инна

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    „Неустрашимый“ е прилагателно, което означава безстрашен, много смел, храбър или безстрашен. Човек, който е трудно или невъзможно да бъде сплашен.

    22:12 21.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #88 от "Маймун,":

    Направили са. Сега остава да се научат и да ги ползват като се хранят. Ако има какво да сложат на масата разбира се. Гречката не брой и да е ясно. Този път няма да има замразени пилешки бутчета от САЩ

    Коментиран от #106

    22:13 21.07.2026

  • 100 хахахахха

    5 3 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    фантазирай си,само показваш колко са го закъсали покровителите ти,че са стигнали чак до там да ползват сл@б0умни тролчета🤣🤣

    22:13 21.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #93 от "хохохи":

    Щом е руски значи може да подпишем там капитулацията че в Константиновка нещо не се получи

    Коментиран от #122

    22:15 21.07.2026

  • 105 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 6 Отговор
    Шлюпката Мацква също провеждаше учения край чужди брегове !!! Вече не 👈

    Коментиран от #109

    22:17 21.07.2026

  • 106 Това са безспорни

    3 5 Отговор

    До коментар #99 от "Соломон":

    Факти.

    Коментиран от #107, #114, #115, #119, #121, #125, #128

    22:18 21.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Име

    3 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:20 21.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Тръмп

    3 5 Отговор
    Русия води пълномащабна тотална война в Украйна и си прави учения до велика сила близо на няма и 80 км а Северна Корея все плаче горката от американо южно корейски учения и то на над 200 км от бреговоете на западналия ядрен Север

    Коментиран от #118, #129

    22:21 21.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #106 от "Това са безспорни":

    Наясно ли си какво означава това безспорен факт. Константиновка е на 23км от Нахут който бе превзет преди три години. Като няма да броим колко пъти го обявяваха за превзет докато го превзеха

    22:22 21.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Руски въшльовци

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "НАМА ДА ИМА МИР":

    Русия като има топки, защо не атакува Лондон ? 😄

    Коментиран от #120

    22:22 21.07.2026

  • 118 Кога

    4 4 Отговор

    До коментар #113 от "Тръмп":

    е почнала пълномощна война Русия. Де ви намират толкова полирания да тролите.

    Коментиран от #127, #148

    22:23 21.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Щото мъник

    5 3 Отговор

    До коментар #117 от "Руски въшльовци":

    войната не е игра на компа! Фашизма като през ВСВ опря до деца да тролят!

    Коментиран от #123, #124, #131

    22:24 21.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Руски въшльовци

    3 4 Отговор

    До коментар #120 от "Щото мъник":

    както виждаш нищо не прави , смляха я от дронове . няма бензин да си зареди човек колата. такова дъно са.. Това ако беше в САЩ, досега да няма Украйна и да е изравнена със земята. Русия няма този капацитет за водене на война просто..

    Коментиран от #126, #152

    22:26 21.07.2026

  • 124 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #120 от "Щото мъник":

    През 1939 до 1941г Русия дружеше със фашисти. През 1941 до 1945 воюва с фашисти. През 2014г се превърнаха във фашисти

    Коментиран от #130

    22:27 21.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Троленето не попказва

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Руски въшльовци":

    само трагедията на глупака. Ползва и на фашизма залял запада. В което няма лошо.

    Коментиран от #132

    22:28 21.07.2026

  • 127 Тръмп

    3 3 Отговор

    До коментар #118 от "Кога":

    Незнам и аз кога са ти дали пък на теб пълномошно да приказваш в чата, но за 3дневна операция на руски специалсти вече над 1 милион рашняци вече ги няма , а представи си да не е специална операция а истинска война, и то не пълномащабана а тотална до избиването на последния човек и то без ядрен шанташ само конвенционлано и само срещу НАТО а не срещу вече фалирали украинци

    Коментиран от #133

    22:28 21.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Тръмп":

    "..Русия.."

    Poccия - гoвна и пaлки !!!
    Това е, което я описва педантично точно 👈😁

    22:29 21.07.2026

  • 130 Ами научи историята

    1 3 Отговор

    До коментар #124 от "Соломон":

    вместо да тролиш. С историята може да знаеш, а с троене изглежда жалко глупака. Нищо лично. Всеки има избор. Дори и глупака.

    Коментиран от #134

    22:29 21.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Руски въшльовци

    4 2 Отговор

    До коментар #126 от "Троленето не попказва":

    Май вече не вярвате на Владимир Владимирович. Колко пъти трябва да ви обясни, че всичко върви по план.

    Коментиран от #136, #138, #144

    22:31 21.07.2026

  • 133 Ами спираш пропагандата за глупаци

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Тръмп":

    и няма да изглеждаш толкова жалко. Забавна е, но не и за глупака.

    Коментиран от #135

    22:31 21.07.2026

  • 134 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "Ами научи историята":

    Можеш да си чешеш езика колкото си искаш. Но фактите са си факти. Кое от това което съм написал не е така

    Коментиран от #145, #147

    22:32 21.07.2026

  • 135 БГ копейкa

    2 1 Отговор

    До коментар #133 от "Ами спираш пропагандата за глупаци":

    И НИЕ СМЕ ВТРЕЩЕНИ, ОТ БЕЗКРАЙНАТА ВИ ПРОПАГАНДА. КРЕМЪЛСКИ ПОДЛОГИ.

    Коментиран от #141, #151

    22:32 21.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    Значи да Ти напомня, 2014 тока вКрим изчзна щото бандеровците взривихте далекопроводите за Крим. А генерацията в Крим тогава Беше много Малка. Но построиха станции, опънаха ток през морето. Сега Пак ще се оправим

    Коментиран от #139, #140

    22:34 21.07.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 .....

    4 0 Отговор

    До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    само да превземат Константиновка и гледай какво става!

    22:35 21.07.2026

  • 140 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така ли и къде е тока вече 10 дена.

    Коментиран от #150

    22:36 21.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 джо знаещият

    2 1 Отговор
    Предполагам --ако е вярно без знанието на Путин той никога няма да допусне подобно нещо. С години Американските дронове летяха --те и сега летят по -малко- и направляваха дроновете които нанасяха удари в Крим и Севастопол . Като Путин е предупредил да се избягва всякаква провокация --което означава да правят това което си искат да не им обръщат внимание ---това са дребnи неща и без значение . Мисля ,че това е по инициативата на Командващият Военноморските сили на Русия без знанието на Путин за координатите на ученията -иначе не е възможно .Сигурен съм ако Англичаните се опитат да конфискуват военният кораб Путин ще заповяда да не се подадат на провокациите и да се съгласят и да се подчинят на заповедите на Английските военни за да не създадат напрежение и повод за конфликт..

    22:37 21.07.2026

  • 144 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #132 от "Руски въшльовци":

    "..всичко върви по план.."

    Смея да заявя, дори значително изпреварваме плана !!! От Киев за Два дня направихме ПЕТ години, ама вече без Киев. От парад в Киев до без парад в Москва. За умрелите ще говорим га стигнат тия от Втората Световна 👈😁

    22:37 21.07.2026

  • 145 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #134 от "Соломон":

    амиии всичко

    22:37 21.07.2026

  • 146 БГ копейкa

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Та просто е":

    Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..

    Коментиран от #153

    22:37 21.07.2026

  • 147 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #134 от "Соломон":

    Фактите са си факти! Русия те е спасила от фашизъм и сега колкото и да е тъпо на глупака, за втори път мачка фашизма.

    22:37 21.07.2026

  • 148 Самият Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Кога":

    твърди така. Дори нарича тази война Отечествена война. Всеки месец за фронта заминават нови 50 000-60 000 руски мобилизирани.

    Коментиран от #154

    22:39 21.07.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Това са безспорни

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Руски въшльовци":

    Факти.

    Коментиран от #157, #160, #165

    22:40 21.07.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Е рипай де

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Там е мястото на тролещата мръъъша! Гнус ме е иначе да ти помогна.

    Коментиран от #158

    22:41 21.07.2026

  • 156 БГ копейкa

    3 1 Отговор

    До коментар #151 от "Та просто е":

    путин 5 г. Не може да победи наркоман.Кой мислите, ще е следващия гол до кръста чичко, по който ще въздишат копейките след краха на Московията?

    Коментиран от #159

    22:42 21.07.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Аве мишкар

    2 0 Отговор

    До коментар #152 от "Това са безспорни":

    продължаваш да си коментираш глупостите,не разбираш ли че по този начин доказваш колко ти е интелектът,IQ-то ти клони към нула

    Коментиран от #166, #167, #174, #176

    22:48 21.07.2026

  • 166 Тихо ватнишки примат

    0 2 Отговор

    До коментар #165 от "Аве мишкар":

    Копейките джавкат като за умряло, такава злоба и жльч, не е за вярване

    Коментиран от #169, #172

    22:49 21.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 големсмях

    1 2 Отговор
    Хахахах....руския флот е смешка в сравнение с британския ...фрегата...мнооого бързо може да стане подводница .Що не отиде да прави учения край Украина ...ХАХАХАХ...БъРзо ще отиде при крайцера Мацква ...500 нахраниха рибите в Ч.море ...Слава УКРАИНА .

    Коментиран от #171

    22:54 21.07.2026

  • 171 Да мъник

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "големсмях":

    Ама войната не игра на компа. Фашизма залял запада опря до деца да тролят като през ВСВ.

    22:55 21.07.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Тролея е глупак":

    то като гледам ти и още 2ма 3ма пишете лъжи от 5 ника за да изкарате някой друг цент,понеже сте неспособни на друго,даже мангасарята не ви дават да им лигавите черните патки за 2 евра,както прави лука

    Коментиран от #175

    22:56 21.07.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #173 от "Аве мишкар":

    Точно 3 глупака са тролеите заливащи с лъжи и простотия срещу Русия ден и нощ. А единият е върха на падението. Тотален птпадък.

    22:58 21.07.2026

  • 176 Тролея е глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Аве мишкар":

    С ко да разбере, че е просттт и показва трагедията си да е муш мул. После се нервира, че го подритваш и е жалък, все едно насила го караш глупака да лъже като циганин.

    22:58 21.07.2026

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