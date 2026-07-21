В международни води! Руски боен кораб е провел артилерийски учения край бреговете на Великобритания

Руски военен кораб, следен от кораб на Кралския флот на Великобритания, проведе в понеделник учения с артилерийски стрелби на около 40 морски мили (около 74 км) южно от Плимут, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.
Британският военноморски флот е наблюдавал хода на ученията и продължава "внимателно да следи дейността на кораба“, заявява представител на Министерството на отбраната на Великобритания.
Става дума за руската фрегата "Неустрашимий“, която също е била наблюдавана от френски военен самолет. Според данни на BBC екипажът на самолета е установил радиовръзка с кораба и е помолил руската страна да уточни намеренията си.
Преди началото на стрелбите руският кораб е информирал британския патрулен кораб HMS Tyne за намерението си да проведе артилерийски учения. Руската страна е помолила британския кораб да се отдалечи на по-безопасно разстояние, след което HMS Tyne е променил позицията си.
Ученията са продължили около 30 минути и са се състояли в международни води.
Ученията се случват на фона на засилената активност на руския военноморски флот в близост до британските води през последните месеци. От британското министерство на отбраната не са коментирали дали ученията са били свързани с встъпването в длъжност на новия министър-председател Анди Бърнам.
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1 НАМА ДА ИМА МИР
Коментиран от #117, #163
21:21 21.07.2026
2 отлично
Коментиран от #28
21:21 21.07.2026
3 ДРУГАТА СЕДМИЦА РУСКА ПОДВОДНИЦА
21:22 21.07.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:22 21.07.2026
5 и ирански маневри имаше
Коментиран от #7
21:22 21.07.2026
6 Без име
21:23 21.07.2026
7 и още ирански маневри имаше
До коментар #5 от "и ирански маневри имаше":Иран унищожи батарея HIMARS MLRS в американска база в Кувейт.
Коментиран от #13
21:23 21.07.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #19
21:24 21.07.2026
9 Хахаха
Коментиран от #23
21:24 21.07.2026
10 дамо вдигат пушилка
21:24 21.07.2026
11 Атлантист+
21:25 21.07.2026
12 Хаха
Коментиран от #16, #97
21:25 21.07.2026
13 очакваме зарята
До коментар #7 от "и още ирански маневри имаше":въпроса е на паветата ли да е или в Безмер ?
21:25 21.07.2026
14 Бай Ставри
21:26 21.07.2026
15 Мхмхмх
21:26 21.07.2026
16 Без име
До коментар #12 от "Хаха":А под него какво е имало, не казват. Хахааааа Рептилите са напълнили гащите.
21:27 21.07.2026
17 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
Май иска облекчен режим в Хага.
Коментиран от #26
21:28 21.07.2026
18 Колкото им е дрипав флота
21:29 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мадана в океана,банга ранга
21:30 21.07.2026
21 Намек
21:30 21.07.2026
22 Луд с картечница
21:31 21.07.2026
23 Соломон
До коментар #9 от "Хахаха":Голям майтап наистина. Защото не дойдат да проведат едни бойни стрелби на измисленото им СВО. И къде отиде щаба на черноморския флот след като избяга от Севастопол
Коментиран от #27, #31
21:31 21.07.2026
24 След като стрелбите
Международните води натовски ли са? Британски ли са? Американски ли са?
21:33 21.07.2026
25 Ами
Но щом го посрещат с "Банга ранга", работата е сериозна :)
21:33 21.07.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":Това ли сънува снощи?
21:34 21.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #2 от "отлично":И какво да гледат. Руснаците стрелят по въобжаем противник който никога няма да им отговори
21:34 21.07.2026
29 Доналд Дък, паток
21:34 21.07.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Мадяр Бровди":Ти не можеш да четеш или си много елементарен, там горе пише бе.
А защо започваме с обиди? Толкова Ти Липсва аргументация ли? Е такива сте бордюрите. Квадратно- бетонни
21:35 21.07.2026
31 Где черноморски флот
До коментар #23 от "Соломон":СвинскаБандера? При рибиците.
Коментиран от #40, #77
21:35 21.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хаха🤣
До коментар #19 от "Мадяр Бровди":И теб скоро ща закопат руснаците ,Грознико,който се е хванал срещу тях хаир не е видял ,чети историята
Коментиран от #89
21:36 21.07.2026
34 Соломон
До коментар #27 от "Ивайло Крачунов":Аз лично със болни от краста не се занимавам
21:36 21.07.2026
35 Гост
21:38 21.07.2026
36 Ксаниба
Коментиран от #46
21:39 21.07.2026
37 Ъъъ
С боксова ръкавица.... 🤣
21:40 21.07.2026
38 Тити
Коментиран от #41, #44
21:41 21.07.2026
39 Молодци !!
Нека се пукат душите черни пишман-атлантически !!
21:43 21.07.2026
40 Соломон
До коментар #31 от "Где черноморски флот":Екипажа на крайцера Москва ви поздравява с песента За мен ти морска сирена,морякът удавник съм аз
Коментиран от #43, #47
21:45 21.07.2026
41 И що
До коментар #38 от "Тити":трета световна ли ще правиш дечко? Не трябва ли да сте в кревата, вместо да тролите.
21:45 21.07.2026
42 Уcpaнo pycнaчe
Пълен късмет, че "украински" БЕК или дрон не е потопил руското корито насред Ла Манша 👈
Коментиран от #45, #52, #56, #59, #66, #84, #94, #103, #168
21:46 21.07.2026
43 Сулеймане,
До коментар #40 от "Соломон":Бангаранга над 404. Наздраве, шалвар!
Коментиран от #50
21:47 21.07.2026
44 Гост
До коментар #38 от "Тити":Нали прочете: от френския патрулен самолет са се свързали с кораба и са ПОМОЛИЛИ руснаците да уточнят намеренията си...
21:48 21.07.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Уcpaнo pycнaчe":Те до там ходят ли?
Коментиран от #48
21:49 21.07.2026
46 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Ксаниба":"..Те за друго нямат мозък.."
30млн руснаци умряха Втората Световна !!!
И явно, не от излишен акъл и военна съобразителност 😁
Коментиран от #49
21:51 21.07.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Соломон":И като потопихте кораба, по близо до победата ли сте, а?? Хахахах, или по назад?
Коментиран от #53
21:51 21.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Соломон
До коментар #43 от "Сулеймане,":Бангаранга ще почака че над Москва е много задимено на последък
Коментиран от #57
21:54 21.07.2026
51 Уcpaнo pycнaчe
Но това ще е официалната версия 👆
Коментиран от #55
21:54 21.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Соломон
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И като стигнахте до Киев победихтели
Коментиран от #65
21:56 21.07.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..близо 16 млн са цивилните жертви на СССР..."
16млн - 30млн, ква е разликата ?
Все е рушняк загинал без грам мозък в главата 👆
Коментиран от #60, #64, #73, #83, #102
21:56 21.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Гледам Мисирски
До коментар #50 от "Соломон":Днес стъпи на Червения площадь.
🤣😂🤣😂
Коментиран от #63
21:58 21.07.2026
58 az СВО Победа 81
Това е бил салют в чест на новия премиер на Англия! 🤣
21:58 21.07.2026
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60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Соломон
До коментар #57 от "Гледам Мисирски":Аз пък гледам едни руски маймуни обкръжени край Лиман. Гледам и как в Крим няма ни ток ни вода ни бензин. Е Крим или бензин
Коментиран от #71, #88, #93
22:01 21.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Соломон":Тогава не. Но ще победим, нали виждаш, все по на запад Ви бием и... бем
Проблема на вас бордюрите е че си мислите че разбирате целите на Русия. Хахаа.
А вие корабли имате ли?
Коментиран от #67, #80
22:02 21.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Соломон
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това коя година се очаква да стане. За да си навия часовника че да не изпусна момента
Коментиран от #78
22:03 21.07.2026
68 Православие сър
Коментиран от #82
22:03 21.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Соломон":2014 в Крим укрите вече спираха и тока и водата дори. И какво?Крим е Руски. По добре без бензин от колкото без Крим
Коментиран от #86, #92
22:03 21.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 az СВО Победа 81
Гръмна ли или още не е?
Кажете, информирайте ни?
Коментиран от #91
22:04 21.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 варна
До коментар #31 от "Где черноморски флот":руския черноморски флот вече е подводен бухахха
22:05 21.07.2026
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "Соломон":Не знам, ама ще стане, стои Буден, хаахах.
Ти признаваш ли Константиновка е превзета от РФ?
Коментиран от #95
22:06 21.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 1111
22:06 21.07.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Православие сър":А ти си католик или Муслим?
22:06 21.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Бай Пунди Говнокомандващия
22:08 21.07.2026
86 Путлето направо възстанови СССР
До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма ток,вода, бензин...но има опашки и купони...свикнали са от времето на СССР.
22:08 21.07.2026
87 Така ли
До коментар #80 от "Такамура Хyйoмото, самурай":казаха на глупаците да тролят.
Коментиран от #96
22:08 21.07.2026
88 Маймун,
До коментар #63 от "Соломон":Руснаците от германски каски направиха лъжици ,вилици, ножове, домакински посуда и коли. Когато Фъшливите пленени германци, гладни, окъсани и миризливи минаха през площада ...руснаците след тях три дни миха и лъскаха със сапун
Коментиран от #99
22:08 21.07.2026
89 Град Козлодуй
До коментар #33 от "хаха🤣":Грешиш приятел. Руснаците, освен да закопат сами себе си, нищо друго не могат да направят.
22:08 21.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Град Козлодуй
До коментар #74 от "az СВО Победа 81":Правиш ли дудучета?
22:10 21.07.2026
92 Соломон
До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Едно е да ти прекъснат тока. Друго е да изчезне. И не само там. За днес са ударени само 13 под станции. А утре. И какво става . Защо затварят вече нефтените кладенци. Май няма нито къде да нагнетяване нефт нито можем да го преработим нито да изнесем достатъчно. А внос нито ще има нито могат да си го позволят нито някой е способен да им осигури такива количества. Крим или бензин
Коментиран от #98, #100, #137
22:10 21.07.2026
93 хохохи
До коментар #63 от "Соломон":Лиман е руски вече, освободен в. Ко гледаш кьормасун.
Коментиран от #104
22:10 21.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Докато жално тролиш
До коментар #87 от "Така ли":Путин изби един милион ватенки.
Ама дреме му на глупака.Факт.
Коментиран от #101
22:11 21.07.2026
97 Инна
До коментар #12 от "Хаха":„Неустрашимый“ е прилагателно, което означава безстрашен, много смел, храбър или безстрашен. Човек, който е трудно или невъзможно да бъде сплашен.
22:12 21.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Соломон
До коментар #88 от "Маймун,":Направили са. Сега остава да се научат и да ги ползват като се хранят. Ако има какво да сложат на масата разбира се. Гречката не брой и да е ясно. Този път няма да има замразени пилешки бутчета от САЩ
Коментиран от #106
22:13 21.07.2026
100 хахахахха
До коментар #92 от "Соломон":фантазирай си,само показваш колко са го закъсали покровителите ти,че са стигнали чак до там да ползват сл@б0умни тролчета🤣🤣
22:13 21.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Соломон
До коментар #93 от "хохохи":Щом е руски значи може да подпишем там капитулацията че в Константиновка нещо не се получи
Коментиран от #122
22:15 21.07.2026
105 Миролюб Войнов, военен експерт
Коментиран от #109
22:17 21.07.2026
106 Това са безспорни
До коментар #99 от "Соломон":Факти.
Коментиран от #107, #114, #115, #119, #121, #125, #128
22:18 21.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Име
22:20 21.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Тръмп
Коментиран от #118, #129
22:21 21.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Соломон
До коментар #106 от "Това са безспорни":Наясно ли си какво означава това безспорен факт. Константиновка е на 23км от Нахут който бе превзет преди три години. Като няма да броим колко пъти го обявяваха за превзет докато го превзеха
22:22 21.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Руски въшльовци
До коментар #1 от "НАМА ДА ИМА МИР":Русия като има топки, защо не атакува Лондон ? 😄
Коментиран от #120
22:22 21.07.2026
118 Кога
До коментар #113 от "Тръмп":е почнала пълномощна война Русия. Де ви намират толкова полирания да тролите.
Коментиран от #127, #148
22:23 21.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Щото мъник
До коментар #117 от "Руски въшльовци":войната не е игра на компа! Фашизма като през ВСВ опря до деца да тролят!
Коментиран от #123, #124, #131
22:24 21.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Руски въшльовци
До коментар #120 от "Щото мъник":както виждаш нищо не прави , смляха я от дронове . няма бензин да си зареди човек колата. такова дъно са.. Това ако беше в САЩ, досега да няма Украйна и да е изравнена със земята. Русия няма този капацитет за водене на война просто..
Коментиран от #126, #152
22:26 21.07.2026
124 Соломон
До коментар #120 от "Щото мъник":През 1939 до 1941г Русия дружеше със фашисти. През 1941 до 1945 воюва с фашисти. През 2014г се превърнаха във фашисти
Коментиран от #130
22:27 21.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Троленето не попказва
До коментар #123 от "Руски въшльовци":само трагедията на глупака. Ползва и на фашизма залял запада. В което няма лошо.
Коментиран от #132
22:28 21.07.2026
127 Тръмп
До коментар #118 от "Кога":Незнам и аз кога са ти дали пък на теб пълномошно да приказваш в чата, но за 3дневна операция на руски специалсти вече над 1 милион рашняци вече ги няма , а представи си да не е специална операция а истинска война, и то не пълномащабана а тотална до избиването на последния човек и то без ядрен шанташ само конвенционлано и само срещу НАТО а не срещу вече фалирали украинци
Коментиран от #133
22:28 21.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Владимир Путин, президент
До коментар #113 от "Тръмп":"..Русия.."
Poccия - гoвна и пaлки !!!
Това е, което я описва педантично точно 👈😁
22:29 21.07.2026
130 Ами научи историята
До коментар #124 от "Соломон":вместо да тролиш. С историята може да знаеш, а с троене изглежда жалко глупака. Нищо лично. Всеки има избор. Дори и глупака.
Коментиран от #134
22:29 21.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Руски въшльовци
До коментар #126 от "Троленето не попказва":Май вече не вярвате на Владимир Владимирович. Колко пъти трябва да ви обясни, че всичко върви по план.
Коментиран от #136, #138, #144
22:31 21.07.2026
133 Ами спираш пропагандата за глупаци
До коментар #127 от "Тръмп":и няма да изглеждаш толкова жалко. Забавна е, но не и за глупака.
Коментиран от #135
22:31 21.07.2026
134 Соломон
До коментар #130 от "Ами научи историята":Можеш да си чешеш езика колкото си искаш. Но фактите са си факти. Кое от това което съм написал не е така
Коментиран от #145, #147
22:32 21.07.2026
135 БГ копейкa
До коментар #133 от "Ами спираш пропагандата за глупаци":И НИЕ СМЕ ВТРЕЩЕНИ, ОТ БЕЗКРАЙНАТА ВИ ПРОПАГАНДА. КРЕМЪЛСКИ ПОДЛОГИ.
Коментиран от #141, #151
22:32 21.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Соломон":Значи да Ти напомня, 2014 тока вКрим изчзна щото бандеровците взривихте далекопроводите за Крим. А генерацията в Крим тогава Беше много Малка. Но построиха станции, опънаха ток през морето. Сега Пак ще се оправим
Коментиран от #139, #140
22:34 21.07.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 .....
До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":само да превземат Константиновка и гледай какво става!
22:35 21.07.2026
140 Соломон
До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така ли и къде е тока вече 10 дена.
Коментиран от #150
22:36 21.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 джо знаещият
22:37 21.07.2026
144 Владимир Путин, президент
До коментар #132 от "Руски въшльовци":"..всичко върви по план.."
Смея да заявя, дори значително изпреварваме плана !!! От Киев за Два дня направихме ПЕТ години, ама вече без Киев. От парад в Киев до без парад в Москва. За умрелите ще говорим га стигнат тия от Втората Световна 👈😁
22:37 21.07.2026
145 хахахахха
До коментар #134 от "Соломон":амиии всичко
22:37 21.07.2026
146 БГ копейкa
До коментар #141 от "Та просто е":Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..
Коментиран от #153
22:37 21.07.2026
147 Така е
До коментар #134 от "Соломон":Фактите са си факти! Русия те е спасила от фашизъм и сега колкото и да е тъпо на глупака, за втори път мачка фашизма.
22:37 21.07.2026
148 Самият Путин
До коментар #118 от "Кога":твърди така. Дори нарича тази война Отечествена война. Всеки месец за фронта заминават нови 50 000-60 000 руски мобилизирани.
Коментиран от #154
22:39 21.07.2026
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152 Това са безспорни
До коментар #123 от "Руски въшльовци":Факти.
Коментиран от #157, #160, #165
22:40 21.07.2026
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155 Е рипай де
До коментар #149 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Там е мястото на тролещата мръъъша! Гнус ме е иначе да ти помогна.
Коментиран от #158
22:41 21.07.2026
156 БГ копейкa
До коментар #151 от "Та просто е":путин 5 г. Не може да победи наркоман.Кой мислите, ще е следващия гол до кръста чичко, по който ще въздишат копейките след краха на Московията?
Коментиран от #159
22:42 21.07.2026
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165 Аве мишкар
До коментар #152 от "Това са безспорни":продължаваш да си коментираш глупостите,не разбираш ли че по този начин доказваш колко ти е интелектът,IQ-то ти клони към нула
Коментиран от #166, #167, #174, #176
22:48 21.07.2026
166 Тихо ватнишки примат
До коментар #165 от "Аве мишкар":Копейките джавкат като за умряло, такава злоба и жльч, не е за вярване
Коментиран от #169, #172
22:49 21.07.2026
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170 големсмях
Коментиран от #171
22:54 21.07.2026
171 Да мъник
До коментар #170 от "големсмях":Ама войната не игра на компа. Фашизма залял запада опря до деца да тролят като през ВСВ.
22:55 21.07.2026
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173 Аве мишкар
До коментар #167 от "Тролея е глупак":то като гледам ти и още 2ма 3ма пишете лъжи от 5 ника за да изкарате някой друг цент,понеже сте неспособни на друго,даже мангасарята не ви дават да им лигавите черните патки за 2 евра,както прави лука
Коментиран от #175
22:56 21.07.2026
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175 Така е
До коментар #173 от "Аве мишкар":Точно 3 глупака са тролеите заливащи с лъжи и простотия срещу Русия ден и нощ. А единият е върха на падението. Тотален птпадък.
22:58 21.07.2026
176 Тролея е глупак
До коментар #165 от "Аве мишкар":С ко да разбере, че е просттт и показва трагедията си да е муш мул. После се нервира, че го подритваш и е жалък, все едно насила го караш глупака да лъже като циганин.
22:58 21.07.2026