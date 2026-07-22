Проф. Чуков: Очаква се ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Войната в Иран се възстановява, без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю за БНР арабистът и анализатор проф. Владимир Чуков.
"Но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел – някъде около 100. От Кувейт американските военни отидоха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари. Така че войната си е война, ще видим дали ескалацията ще надделее, или това, което се предложи от посредниците - Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие ще се приеме", предупреди професорът.
Той счита, че докато не се реши проблемът с Ормузкия проток, няма да стане нищо: "В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план - целият поток на енергоресурсите, а те са 20% от световните, и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и жп. И очевидно ще бъде ускорен планът през Сирия, Ливан, Турция. Твърдя, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни".
Проф. Чуков предупреди политиците и медиите да не изнасят класифицирана информация като технически параметри на техника и бойни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
22:05 22.07.2026
2 Без майтап
Коментиран от #6
22:08 22.07.2026
3 Без име
22:09 22.07.2026
4 НЯМА МУ НИЩО
ДОКАТО НЕ СЕ РЕШИ
ОКОНЧАТЕЛНО
иранския ВЪПРОС
СВО НА АМЕРИКАНИЯ ЩЕ СИ ВЪРВИ....
ДРУГОТО СА КЛИШИРАНИ КОМ.НА КУПЕЙКИТЕ ПО НАДОЛУ👇
22:09 22.07.2026
5 Асен Василев пита мунчо
Това решение, което от 23 години този парламент не е вземал, на какво се базира? Каква е защитата на България? Поискали ли сме например разположението на комплекс Patriot там, където ще бъдат базирани самолетите, както беше разположен комплекс Patriot в Гърция, ако си спомняте, за да се подсили тяхната отбрана? Или не сме поискали? Какво точно сме договорили с американската страна? В каква точно операция участваме, с какъв точно хоризонт?
2022 г., когато „Газпром” спря газа към България - вие тогава защитихте руския национален интерес. Казахте, че трябва да плащаме в рубли и ни нарекохте „шарлатани“, въпреки че осигурихме подаването на газ на същата цена. Договорихме танкери, които Вие после отказахте и подписахте Боташ, който и до ден днешен плащаме.
Как дефинирате днес Вие българския национален интерес? И шарлатани ли сте за това, че си сменихте позицията от март досега? Или просто лицемери?
Българската оръжейна промишленост спечели над седем милиарда евро приходи. Това е защита на националния интерес.
За тази защита на националния интерес и недопускането на въвличането на България в преки военни действия Вие ни нарекохте войнолюбци.
За два месеца управление Вие идвате в парламента и искате да гласуваме въвличането на България във военни действия. Какво Ви прави това? Войнолюбци или лицемери?
Обяснете ясно какъв е
Коментиран от #12
22:12 22.07.2026
6 его на човека
До коментар #2 от "Без майтап":Също има проблем, ако човекът е с небръсната брада с чалма, или дори умно оплешивяващ.
22:14 22.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Брей, голям " арабист ",
Не само това- не трябваше да започва войната изобщо.
Още нещо - Тръмп не може да ескалира нищо повече от това, защото наземна атака в Иран е изключена!
Чуков е кремълски рупор и повтаря кремълските опорки.
22:26 22.07.2026
9 Мухлев
22:28 22.07.2026
10 Нема Шанс
22:29 22.07.2026
11 665
Прилича на Гацо Бацов а и говори като него .
22:30 22.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Колю
22:43 22.07.2026
15 фарс
22:53 22.07.2026