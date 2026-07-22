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Проф. Чуков: Очаква се ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Проф. Чуков: Очаква се ескалация на напрежението между САЩ и Иран

22 Юли, 2026 22:00 895 15

  • проф. владимир чуков-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток

Той счита, че докато не се реши проблемът с Ормузкия проток, няма да стане нищо

Проф. Чуков: Очаква се ескалация на напрежението между САЩ и Иран - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Войната в Иран се възстановява, без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю за БНР арабистът и анализатор проф. Владимир Чуков.

"Но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел – някъде около 100. От Кувейт американските военни отидоха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари. Така че войната си е война, ще видим дали ескалацията ще надделее, или това, което се предложи от посредниците - Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие ще се приеме", предупреди професорът.

Той счита, че докато не се реши проблемът с Ормузкия проток, няма да стане нищо: "В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план - целият поток на енергоресурсите, а те са 20% от световните, и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и жп. И очевидно ще бъде ускорен планът през Сирия, Ливан, Турция. Твърдя, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни".

Проф. Чуков предупреди политиците и медиите да не изнасят класифицирана информация като технически параметри на техника и бойни действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    9 3 Отговор
    Поканете някой селянин и той ще ви каже по истински неща от всички гниди които показвате всеки ден...!

    22:05 22.07.2026

  • 2 Без майтап

    10 6 Отговор
    Руснаците са прави като следват правилото ,има човек ,има проблем, няма човек ,няма проблем. А целият свят разбра че проблема става по голям ако човека е рижав.

    Коментиран от #6

    22:08 22.07.2026

  • 3 Без име

    10 1 Отговор
    Все уж ползи имаме, а все ни го слагат.

    22:09 22.07.2026

  • 4 НЯМА МУ НИЩО

    5 3 Отговор
    НАЧАЛНИ
    ДОКАТО НЕ СЕ РЕШИ
    ОКОНЧАТЕЛНО
    иранския ВЪПРОС
    СВО НА АМЕРИКАНИЯ ЩЕ СИ ВЪРВИ....
    ДРУГОТО СА КЛИШИРАНИ КОМ.НА КУПЕЙКИТЕ ПО НАДОЛУ👇

    22:09 22.07.2026

  • 5 Асен Василев пита мунчо

    8 2 Отговор
    Асен Василев: Вие искате от българския парламент за първи път от 2003 г. да вземе решение за участие във военна операция.

    Това решение, което от 23 години този парламент не е вземал, на какво се базира? Каква е защитата на България? Поискали ли сме например разположението на комплекс Patriot там, където ще бъдат базирани самолетите, както беше разположен комплекс Patriot в Гърция, ако си спомняте, за да се подсили тяхната отбрана? Или не сме поискали? Какво точно сме договорили с американската страна? В каква точно операция участваме, с какъв точно хоризонт?

    2022 г., когато „Газпром” спря газа към България - вие тогава защитихте руския национален интерес. Казахте, че трябва да плащаме в рубли и ни нарекохте „шарлатани“, въпреки че осигурихме подаването на газ на същата цена. Договорихме танкери, които Вие после отказахте и подписахте Боташ, който и до ден днешен плащаме.

    Как дефинирате днес Вие българския национален интерес? И шарлатани ли сте за това, че си сменихте позицията от март досега? Или просто лицемери?

    Българската оръжейна промишленост спечели над седем милиарда евро приходи. Това е защита на националния интерес.

    За тази защита на националния интерес и недопускането на въвличането на България в преки военни действия Вие ни нарекохте войнолюбци.

    За два месеца управление Вие идвате в парламента и искате да гласуваме въвличането на България във военни действия. Какво Ви прави това? Войнолюбци или лицемери?

    Обяснете ясно какъв е

    Коментиран от #12

    22:12 22.07.2026

  • 6 его на човека

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Също има проблем, ако човекът е с небръсната брада с чалма, или дори умно оплешивяващ.

    22:14 22.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Брей, голям " арабист ",

    3 1 Отговор
    голяма работа, повтаря неща, които аз говоря от месеци тук- без Ормуз Тръмп не печели войната- не намери ли алтернатива, нищо не може да постигне

    Не само това- не трябваше да започва войната изобщо.
    Още нещо - Тръмп не може да ескалира нищо повече от това, защото наземна атака в Иран е изключена!
    Чуков е кремълски рупор и повтаря кремълските опорки.

    22:26 22.07.2026

  • 9 Мухлев

    2 0 Отговор
    И на Рижака банковата сметка с още някой милиард нагоре . Щото войната скъпа ,така казаха Американците . такива са си всичките Императори от време Нероново- Война , власт и пари от това. На народеца който е останал жив- хляб и зрелища. Кое не е ясно ? А и колко ли медали ще раздаде Миротвореца ? И те от данъкоплатците ,не от неговите милиарди. Да има за още някой остров на жена му и за останалите от фамилията. А на Първородния ,по стар имперски завет - по пряка линия цялата власт на бъдещ Император на " Великата Американска Нация " Нещо познато е ,но може би случайно с един от 30 -те години властвал до 45 година. Този само дето няма странните мустачки и е боядисан риж.

    22:28 22.07.2026

  • 10 Нема Шанс

    2 0 Отговор
    Тоя никога нищо не позна и не провидя

    22:29 22.07.2026

  • 11 665

    2 0 Отговор
    Странна птица е тоя Чуков.
    Прилича на Гацо Бацов а и говори като него .

    22:30 22.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колю

    0 0 Отговор
    И какво не ти хареса , Бот кух?

    22:43 22.07.2026

  • 15 фарс

    0 0 Отговор
    Чуков,чуков,тъп си като чук.Америка залязва и тона бе последният пирон в ковчега и.Дракона и мечката са жадни.Персите ще газят в жарта и ще запалят флага със звездите.

    22:53 22.07.2026

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