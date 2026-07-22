Калоян Иванов, ДБ: Самолетите на САЩ не са бойни, но имат важна роля

Представителите на "Демократична България" не подкрепиха решението на Народното събрание за приемането на до осем американски военни самолета и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" заради липсата на достатъчно информация. Това заяви депутатът Калоян Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

"Искахме доклад на военно разузнаване, който да ни даде информация дали България е поставена под риск от евентуално нападение", каза Иванов.

Той обаче допълни, че полученият доклад е бил непълен и "леко притеснителен", като отбеляза, че макар да е секретен и да не може да разкрива детайли, в него има неща, които звучат "стряскащо" и наистина будят тревога.

Според него решението е било взето при недостатъчна прозрачност, тъй като по-голямата част от депутатите не са имали възможност да се запознаят с документа.

Иванов отбеляза, че самолетите не са бойни, но са военни и изпълняват важна логистична функция при военни операции.

Според него именно поради тази причина е трябвало да бъде проведен по-задълбочен обществен и парламентарен дебат.

Депутатът изрази и личното си мнение, че разполагането на самолетите в Безмер може да бъде възприето като форма на въвличане на България в конфликта в Близкия изток.

"Аз лично смятам, че по някакъв начин се въвлича", подчерта Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Въпреки че според информация, която смята за достоверна, използваните от Иран ракети засега не биха могли да достигнат до България, той отбеляза, че съществува възможност страната да е в обхвата на далечнобойни ракети.

В същото време депутатът допълни, че се надява страната ни да не се превърне в потенциална цел и че не желае да спекулира с подобни сценарии.

По думите му решението е трябвало да бъде придружено с повече публичност и разяснения към обществото. Той разкритикува и отказа заседанието да бъде излъчвано, тъй като според него гражданите не са получили възможност да проследят аргументите "за" и "против".

Иванов добави, че от "Демократична България" подкрепят идеята за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) към президента.

"Демокрацията не се плаши от истината, не се плаши от съвети, не се плаши от документи", заяви той.

По думите му подобен формат би дал повече яснота и спокойствие на обществото, вместо да създава допълнително напрежение.

В края на разговора депутатът коментира и случая с незаконното строителство във Варна.

Той заяви, че е научил за него в края на 2024 г. и е подал информация до народен представител, но не и сигнал до прокуратурата, тъй като според него първо е трябвало да бъде събрана достатъчно информация от компетентните институции.