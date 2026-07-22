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Калоян Иванов, ДБ: Самолетите на САЩ не са бойни, но имат важна роля

Калоян Иванов, ДБ: Самолетите на САЩ не са бойни, но имат важна роля

22 Юли, 2026 22:12 490 20

  • калоян иванов-
  • дб-
  • сащ-
  • американски самолети

Депутатът заяви, че решението е взето без достатъчно информация за депутатите

Калоян Иванов, ДБ: Самолетите на САЩ не са бойни, но имат важна роля - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Представителите на "Демократична България" не подкрепиха решението на Народното събрание за приемането на до осем американски военни самолета и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" заради липсата на достатъчно информация. Това заяви депутатът Калоян Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

"Искахме доклад на военно разузнаване, който да ни даде информация дали България е поставена под риск от евентуално нападение", каза Иванов.

Той обаче допълни, че полученият доклад е бил непълен и "леко притеснителен", като отбеляза, че макар да е секретен и да не може да разкрива детайли, в него има неща, които звучат "стряскащо" и наистина будят тревога.

Според него решението е било взето при недостатъчна прозрачност, тъй като по-голямата част от депутатите не са имали възможност да се запознаят с документа.

Иванов отбеляза, че самолетите не са бойни, но са военни и изпълняват важна логистична функция при военни операции.

Според него именно поради тази причина е трябвало да бъде проведен по-задълбочен обществен и парламентарен дебат.

Депутатът изрази и личното си мнение, че разполагането на самолетите в Безмер може да бъде възприето като форма на въвличане на България в конфликта в Близкия изток.

"Аз лично смятам, че по някакъв начин се въвлича", подчерта Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Въпреки че според информация, която смята за достоверна, използваните от Иран ракети засега не биха могли да достигнат до България, той отбеляза, че съществува възможност страната да е в обхвата на далечнобойни ракети.

В същото време депутатът допълни, че се надява страната ни да не се превърне в потенциална цел и че не желае да спекулира с подобни сценарии.

По думите му решението е трябвало да бъде придружено с повече публичност и разяснения към обществото. Той разкритикува и отказа заседанието да бъде излъчвано, тъй като според него гражданите не са получили възможност да проследят аргументите "за" и "против".

Иванов добави, че от "Демократична България" подкрепят идеята за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) към президента.

"Демокрацията не се плаши от истината, не се плаши от съвети, не се плаши от документи", заяви той.

По думите му подобен формат би дал повече яснота и спокойствие на обществото, вместо да създава допълнително напрежение.

В края на разговора депутатът коментира и случая с незаконното строителство във Варна.

Той заяви, че е научил за него в края на 2024 г. и е подал информация до народен представител, но не и сигнал до прокуратурата, тъй като според него първо е трябвало да бъде събрана достатъчно информация от компетентните институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев е некомпетентен!

    5 2 Отговор
    Радев каза по БНТ, че България не участва във войната с Иран, защото американските цистерни зареждали изтребителите извън територията на България!
    Най некомпетентният министър-председател в историята на България!

    Коментиран от #20

    22:26 22.07.2026

  • 2 Фуражката

    3 3 Отговор
    Американците яко ми го турнаха и колкото повече мърдам, толкова повече ми влиза!
    САЩ имат много по модерни и големи бази в Турция и тя е много по близо до Иран!
    Няма логика в Безмер!

    22:29 22.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Не са бойни.Карат туристи за Халкидики.

    22:29 22.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Американците пратиха ли посланик в София?

    Коментиран от #13

    22:29 22.07.2026

  • 5 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Тази че кия дори не е ходила в казармата

    22:31 22.07.2026

  • 6 проститутка до проститутка

    2 0 Отговор
    товс са ни политиците

    22:32 22.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Акъл море, глава шамандура

    3 0 Отговор
    "Иванов отбеляза, че самолетите не са бойни, но са военни и изпълняват важна логистична функция при военни операции."

    22:38 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мда

    1 0 Отговор
    Според човека на костовистите от седмия ден имало неща, които звучали "стряскащо". Ами да се стряска и да лази по гербави опорки, защото дб=герб/нн. Даже не си дава сметка, че с прави реклама на управляващите с плоските си "анализи".

    22:39 22.07.2026

  • 13 Нямат в момента свободен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Искат да те назначат теб за почетен консул в България на САЩ и по-специално на щата Илинойс.

    22:39 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уха

    0 1 Отговор
    При генерал като Шамандура депутатите ръсят море от мозък. Абе не е ли по просто да включат няколко вентилатора покрай генерала и да мятат натовски гойна. Ще е напълно евроатлантично а генерала ще е изцяло натовски

    22:43 22.07.2026

  • 16 Аз съм

    2 0 Отговор
    евроатлантик с петолъчка на челото. Това е ДБ.

    22:47 22.07.2026

  • 17 Мхм

    1 0 Отговор
    Заглавието на статията кърти. Неясните приказки на човека от снимката са по-зле от тези на първолкасник.

    22:56 22.07.2026

  • 18 Азззззззз

    0 0 Отговор
    А какви са тия самолети бре? Селскостопански, цивилни, какви? Не били военни, тия са патологични лъжци.

    22:57 22.07.2026

  • 19 Всички

    0 0 Отговор
    се въртят и сучат а не назовават директно проблема. Проблемът е че немогат да откажат на американците, както управляващите така и ПП-та, ДБ-та, ДПС-та, гербери и др. Това не е война на НАТО, нито на ЕС. Каквото и да ни поискат ще го дадем. Имали сме някакъв договор и трябвало да го спазваме и нямало непосредствена опасност. А тези договори кой ги подписваше и кой продължава да ги подписва?

    22:59 22.07.2026

  • 20 Самолетите са тук за да

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев е некомпетентен!":

    направят БГ още по-примамлива за чуждестранни инвеститори. Кой няма да иска да строи в милитари зона ?

    23:00 22.07.2026

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