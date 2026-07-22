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Украинската армия обърна хода на войната! Нужни са още три неща, за да се осигури победата и на фронта
  Тема: Украйна

Украинската армия обърна хода на войната! Нужни са още три неща, за да се осигури победата и на фронта

22 Юли, 2026 21:47 2 618 89

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • крим

По време на визитата близо до линията на съприкосновение украинските военни съобщиха, че през последните шест месеца са възстановили контрола си над около 500 квадратни километра територия в своя участък

Украинската армия обърна хода на войната! Нужни са още три неща, за да се осигури победата и на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Atlantic Council Atlantic Council

Украйна пое инициативата на бойното поле, нанася все по-болезнени удари на Русия и демонстрира превъзходство в областта на дроновете. В същото време, за да осигури успехите си, Киев спешно се нуждае от ракети-прехващачи за Patriot, по-строг контрол върху санкциите и продължаваща подкрепа от американското разузнаване. Тези заключения прави Лесли Шед, старши сътрудник в Евразийския център на Atlantic Council и бивш конгресмен, след посещение на американска делегация на фронта и срещи с украинското държавно ръководство, пише Фокус.

По време на визитата близо до линията на съприкосновение украинските военни съобщиха, че през последните шест месеца са възстановили контрола си над около 500 квадратни километра територия в своя участък.

Критичен недостиг на ракети за ПВО

Въпреки решението на Вашингтон да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за Patriot, страната изпитва остър текущ недостиг от тях. Системите Patriot остават единствените, способни постоянно да прехващат руски балистични ракети, с които Москва активно атакува Киев.

''Дори с лиценз за производство, Украйна ще се нуждае от време за изграждане на съоръжения. Европейски страни като Гърция, чиито ракети наближават края на експлоатационния си срок, трябва бързо да ги продадат на Киев'', посочва Шед.

По данни на украинският президент Володимир Зеленски, на страната са необходими поне 300 ракети-прехващачи за предстоящия зимен период, за да гарантира защитата от балистични удари.

Световен лидер в безпилотните технологии

Докладът на експерта обръща специално внимание на масовото украинско производство на евтини и ефективни дронове, устойчиви на руските системи за електронна борба. Според военните, въпреки че руските сили на фронта превъзхождат украинските по численост близо седем пъти, загубите им са шесткратно по-високи.

Украйна вече развива и евтини дронове-прехващачи срещу безпилотните апарати ''Шахед'' с единична цена около хиляда долара — значително по-евтина алтернатива спрямо използваните от САЩ ракети.

Връщане на ефективността на санкциите

Друг ключов приоритет е спирането на изтичането на западна микроелектроника към руската военна промишленост. Според представители на украинското правителство, американски и европейски компоненти все още се откриват в руското въоръжение.

Комисарят по политиката на санкциите Власюк по-рано отбеляза пред американската делегация, че американските и европейските електронни компоненти все още се използват широко в руските оръжия. Шод посочва, че затягането на контрола върху доставките на такива технологии може значително да отслаби руския отбранително-промишлен комплекс.

''Холандия успя ефективно да изключи своите технологии от руските оръжия чрез комбинация от спазване на изискванията и фокус върху крайните потребители. Ако Съединените щати и техните съюзници повторят това, което Холандия успя да направи, това би могло да подкопае руската отбранителна индустриална база'', отбеляза Шед.

Украйна е готова да бъде ценен партньор на западните си съюзници, тъй като вече се е превърнала в най-голямата тестова площадка в света за разработване на съвременни и евтини военни технологии. Опитът, натрупан на бойното поле, може да бъде пряко използван от Съединените щати и техните партньори.

Въпреки технологичния си напредък обаче, страната продължава да се изправя пред критичен дефицит на конвенционални средства за противовъздушна отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    165 18 Отговор
    Малко смях преди лягане 😂😂😂

    Коментиран от #83

    21:49 22.07.2026

  • 2 Така Така

    147 18 Отговор
    Хахаха само комедии, щели да обърнат хода на войната хахаха най много да обърнат резбата друго не могат

    21:49 22.07.2026

  • 3 Капитан Америка

    102 13 Отговор
    Във Вселената на Марвел.

    21:49 22.07.2026

  • 4 1111

    126 13 Отговор
    Аман от глупости...

    21:50 22.07.2026

  • 5 Бай онзи

    63 10 Отговор
    Лесли Шед,на мотопед!

    21:50 22.07.2026

  • 6 Ама колко са.....

    87 10 Отговор
    само три неща. Нищо работа. Пхахаха.

    21:50 22.07.2026

  • 7 За лека нощ

    104 9 Отговор
    Хумор, сатира и забава

    21:51 22.07.2026

  • 8 Варненец

    117 9 Отговор
    Бандеровците интернет войната я печелят всеки ден! От сутрин до вечер ни заливат с победите си, а после влизат в метрото да спят 😂

    21:51 22.07.2026

  • 9 Историк

    74 8 Отговор
    500 кв.км. е площта на София...🤣 Но дори и това са лъжи!

    21:53 22.07.2026

  • 10 Съдията

    89 11 Отговор
    Не е за вярване колко нискочели хамериканци има. Украинците обърнали войната. Ма разбира се, обърнаха се на Запад и заплашват да стигнат до полската граница. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #50

    21:53 22.07.2026

  • 11 украйна обърнаха

    61 7 Отговор
    резбата разхлопаха лагерите само за ден

    21:54 22.07.2026

  • 12 Без име

    37 6 Отговор
    Обърна нмп с хастара навън.

    21:54 22.07.2026

  • 13 Украйна💩🏳️‍🌈🇺🇦

    67 8 Отговор
    Пълен майтап са това укрите.Затова в вякой момент ще иизчезнат като нация

    21:54 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цоню Ганев Плюнката

    9 33 Отговор
    Обичам руснаци, но да са с големи патлаци.

    21:54 22.07.2026

  • 16 Армията

    44 5 Отговор
    е свалила шортите и се е обърнала.

    21:55 22.07.2026

  • 17 никой

    64 7 Отговор
    ....необходими са още три неща!!!
    Ние ги знаем кои са:
    1-здрави памперси в огромни количества
    2-мъжество защото войната не е за зависими шушляци
    3-достойнсво,чест и акЪл....дефицитни са ви много

    СЛАВА НА РУСИЯ

    Коментиран от #39

    21:55 22.07.2026

  • 18 Дедо

    45 5 Отговор
    Ай сега върна ли си 700кв. Километра. То и този който го е написал това не вярва. Лъжи и пропаганда само. Лъжете , но вече никой не вярва. Защо министъра на отбраната и главнокомандващия ги сменят , ако си вършат работата толкова добре А.

    21:55 22.07.2026

  • 19 Тити

    12 39 Отговор
    Май нато ще трябва да спасява Рашистите от Украйна до къде се докара Путлер

    Коментиран от #26, #31

    21:56 22.07.2026

  • 20 Ужас

    54 7 Отговор
    Кой се нуждае от тези пълни пpоcтотии?

    Украинските граждани в момента са "пoлезните идиoти", които се бият за запада.
    Украйна никога повече в човешката история няма да се възстанови и няма да бъде държава,
    дори войната да спре утре сутринта.
    Защо пускате тези oлигoфpении?
    Не си ли задавате въпроса дали един ден запада ще поиска още "пoлезни идиoти",
    които ще се окажат вашите братя и бащи?
    Вие нямате най-елементарно чуство за отговорност.

    21:56 22.07.2026

  • 21 хмммм

    10 9 Отговор
    Време е да назначат Сирски за МО.

    21:57 22.07.2026

  • 22 Механик

    39 6 Отговор
    Абсолютно същата статия и абсолютно същата снимка публикувахте когато махнаха Залужни и сложиха Сирски.
    И само да опечаля розАвите, но 500 квадратни километра (дори вярно да са си ги върнали укрите) представлява квадратче със страна равна на 22 км. Тоест това е площта на едно малко руско село.
    Към това като прибавим и, че тия 500 кв. километра не са на едно място, правете сметка за какви парченца иде реч.
    И пак казвам, това ако вярно са си ги върнали, което много силно ме съмнява.

    Коментиран от #32, #43, #48, #73

    21:58 22.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нннн

    27 4 Отговор
    Три неща са нужни на Украйна: Пари, пари и пак пари.

    21:59 22.07.2026

  • 25 Правилно

    16 4 Отговор
    Пета година вече всичко върви по план.

    22:00 22.07.2026

  • 26 Обръщалката е гарантирана

    9 20 Отговор

    До коментар #19 от "Тити":

    Заместникът на бльяда Сирски е много-по качествен командир.

    22:01 22.07.2026

  • 27 Историк

    22 7 Отговор
    Тук големия въпрос всъщност е Иран София ли ще изцепят или Безмер...или и двете...Дано наистина нашия съфорумец не се окаже в действителност наистина Последния Софиянец...

    Коментиран от #42, #49

    22:02 22.07.2026

  • 28 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    21 6 Отговор
    Тези 3 неща от които се нуждаем са:

    3 милоина допълнителни поземлени места за направа на гробища в които да полагаме насилствено бусифицираните и пратени на сигурна смърт украинци.

    22:02 22.07.2026

  • 29 Юрий

    8 35 Отговор
    Подигравате се на Украйна.
    Ама 5 години руснаците не могат да ги победят.
    Интересно ми е за колко време Турция ще вземе част от България и колко умно ще тролитр

    Коментиран от #34, #44, #55

    22:02 22.07.2026

  • 30 така, така

    27 4 Отговор
    Явно се планират нови средства да се наливат в бездънната корумпирана яма.
    Важно е европееца да вярва, че ей са и всичко ще се оправи, Русия ще бъде победена. По-добре е да ни надъхват с виртуална победа, вместо да задаваме въпроси за все по-жалкото положение на икономиките в ЕС и респективно, обедняване на хората.
    Много трябва да са взели от прахчетата на наркомана, та да вярват в победа във война, която САЩ и ЕС вече загубиха. Дори чичо Дончо не би бил чак толкова нагъл, а той никога не губи и се къпе във велики победи.
    Почнат ли в медиите през 5 минути да надуват победните фанфари, значи съвсем са го закъсали украинците.

    22:03 22.07.2026

  • 31 тити изключила факса

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тити":

    и си превъртяла играта заедно с задният ти лагер тотоално си превъртяла лагера

    22:03 22.07.2026

  • 32 Офчи

    6 18 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Колко метра останаха до Киев?М?

    Коментиран от #35

    22:03 22.07.2026

  • 33 Фейк

    3 5 Отговор
    Ко речи 😁

    22:04 22.07.2026

  • 34 сега тъпун

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Юрий":

    гер ако Турция реши никой няма да е спре за съжеление справка Кипър нато е организация на тотално изтрещяли като теб

    Коментиран от #47

    22:05 22.07.2026

  • 35 ти овчи кажи колко % земя остана на

    18 3 Отговор

    До коментар #32 от "Офчи":

    украйна за един приятел питам

    22:06 22.07.2026

  • 36 Зеления

    20 6 Отговор
    В момента в който войната свърши и Украйна я приемат в ЕС диктатурата на Зеленски или неговия наследник ще доразсипят ЕС.
    Наглостта на Тръмп тогава ще бледнее пред тази на Зеленски, а ЕС ще съжалява че вместо с Путин ще си има работа с украинците.
    А след няколко години когато Украйна се повъзстанови от войната Полша и Унгария ще се изправят пред териториалните претенции на Украйна, която на базата на числеността на армията си и огромния капацитет от дронове ще започне да поставя все повече условия както на тези държави, така и на ЕС за все повече пари.
    Самата Украйна няма да си реформира нито земеделието, нито някой друг отрасъл и ще залива европейския пазар със стоки менте, а ЕС дума няма да може да обели, отново заради военния потенциал на Украйна

    Коментиран от #54, #69

    22:07 22.07.2026

  • 37 Митре

    7 3 Отговор
    ДА ДА...ТКЦ обърна хода на войната

    22:07 22.07.2026

  • 38 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 4 Отговор
    Ако окраинската армия се одупи ,ще спечели войната!🌈🌈🌈🥳🤣👍

    22:07 22.07.2026

  • 39 Тези неща са от първа необходимост

    2 16 Отговор

    До коментар #17 от "никой":

    за копейците. Не си ги давай.

    22:08 22.07.2026

  • 40 На кого му пука

    4 19 Отговор
    Важното е, че бг копейките винаги са капо.

    22:09 22.07.2026

  • 41 Данчо

    17 3 Отговор
    Смешници! ...Поживьом...Увидим!

    22:10 22.07.2026

  • 42 Това си е твой приблем

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    На кого му пука за шубето ти.

    22:10 22.07.2026

  • 43 Напълно си прав

    25 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Снимката е ползвана за пръв път от украински сайт точно 28.03.2023 18:45.

    Това показва търсачката на Гугъл. Не ми се занимава с глупости, но мога да проверя колко човека от снимката около Зеленски са между живите.

    Егати, кухата пропаганда е този сайт!

    22:11 22.07.2026

  • 44 Без име

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Юрий":

    Подиграваме се, да. Толкова прости хора нашата цивилизация не е раждала.

    22:11 22.07.2026

  • 45 Мда

    9 2 Отговор
    Atlantic council и намсикойси бивш конгресмен са преписали статията на евгений дайнов от dw, написана след няколко ракии преди около месец. Четете бре!

    22:11 22.07.2026

  • 46 шаа

    15 3 Отговор
    Украинската армия обърна хода на войната на 360 градуса

    22:12 22.07.2026

  • 47 Извинявай, копей,

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "сега тъпун":

    пише се "съжаление".
    Нищо лично, но е странно неграмотници да се изказват за каквото и да било.
    Учете бре! Къпете се бре!

    Коментиран от #59

    22:14 22.07.2026

  • 48 Ха ха

    3 12 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Разсмя публиката.
    Сега сериозно: руснаците се оказаха тотални некадърници като войници.Под.човеци.
    Трябва човек или даже кьорав или да е ментално болен,за да не го вижда.

    22:14 22.07.2026

  • 49 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    Е,за къде сме без Последното Софиянче.Ами ако примерно Стоянчо Георгиев живее в Безмер?Ще бъде скучно без тях,надявам се да оцелеят.

    22:14 22.07.2026

  • 50 Тогава защо

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    тяхната мъка извира от теб?!

    22:15 22.07.2026

  • 51 нямат спиране бандеровците

    12 1 Отговор
    край тия превзеха чукотка ,може и токио да вземат ;)

    22:15 22.07.2026

  • 52 Аз съм веган

    2 14 Отговор
    Чебурашките се бият за бензин. Скоро и за хляб.

    Коментиран от #86

    22:15 22.07.2026

  • 53 чичо Кольо

    2 11 Отговор
    Еваларката на украинците.Пичове са.

    22:17 22.07.2026

  • 54 Вместо да им завиждаш,

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "Зеления":

    отивай да оправяш икономиката на Раша. Одри се нуждаят от теб. Хептен са я закъсали.

    22:18 22.07.2026

  • 55 и защо

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Юрий":

    си мислиш, че руснаците са искали бърза победа?

    Като гледам - ЕС са го закъсали икономически, деиндустрализират се с доста бързи темпове, складовете на НАТО празни, несъстоятелността и лицемеррието на "цивилизования" елит така лъсна, че всеки се чуди дали има по-големи де..били, а като капак на всички и САЩ се канят да напускат Европа, но смелчаците го играят на желаещи, ама са неможещи.

    Ако войната беше кратичка, нямаше да паднат маските и ЕС да го закъса в немощта си. Мисля, че руснака дори ще е готов да преглътне още някоя друга година война, защото цената, която плаща ЕС започва да става непосилна за съюза. Що да не се наслади на разпадането му.

    22:18 22.07.2026

  • 56 Зеленото:

    9 2 Отговор
    Три неща ми трябват, най-много 5-6 и ще превзема Русия.. ама няма да ги изброявам сега, да не се издам пред врага. Ще ги прошепна на желаещия Макрончо на ушенце..

    22:19 22.07.2026

  • 57 az СВО Победа 81

    17 3 Отговор
    Накратко:

    Досега ни разказваха, че Киев печели войната и изведнъж..... Украинската армия обърна хода на войната!

    Шах с пешката, а?

    Западната пропаганда напълно се смахна...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    22:20 22.07.2026

  • 58 АМА ВЕРНО МНОГО ИЗТЪ.....

    11 0 Отговор
    ....ПЕХТЕ В ТОЯ САЙТ... .ЩЕ ОБЪРНЕ НА НЕКОМУ ДЕДО ВИЯ ТОЯ ДРУSAНЯК...

    22:22 22.07.2026

  • 59 Тцъ..

    2 10 Отговор

    До коментар #47 от "Извинявай, копей,":

    Копейките се къпят в неделя.Носталгици са.По соца.

    22:22 22.07.2026

  • 60 А50

    9 1 Отговор
    Единственото което обръща украйнската армия е резбата

    22:23 22.07.2026

  • 61 важното е че киевските нацисти ще

    9 1 Отговор
    бъдат елиминирани и Украина ще бъде денацифицирана и освободена

    22:23 22.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Вие сте пълен срам за журналистиката

    8 2 Отговор
    Това към дeградиралите "жуpналисти" на този поpъчков сайт:

    Ако имате поне един ваш близък роднина, който е през живота си е изкарвал хляба си с честен и достоен труд, то посетете го и му прочетете тези идиoтщини, които пускате тук и искайте неговото честно мнение.

    22:25 22.07.2026

  • 64 Замфир

    7 1 Отговор
    Абе момчета този вестник Български ли е, Украински ли е, не знам. Някой ако знае може ли да ме информира.

    Коментиран от #67

    22:27 22.07.2026

  • 65 Кйхгг

    1 3 Отговор
    Едно,две,три и готово.Ето ги трите неща.

    22:28 22.07.2026

  • 66 Офчи

    0 5 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 81":

    Източник където пише-Киев печели войната?
    Аз ще ти посоча 20 официални източници където пише ,че Русия печели войната. Обаче са с 3-4 годишна давност.

    22:28 22.07.2026

  • 67 Моето мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Замфир":

    И антибългарски и антиукраински, говоря за обикновения народ.

    22:29 22.07.2026

  • 68 Артилерист

    9 0 Отговор
    Това вече и съвсем явна подигравка с истината (не ми позволяват да използвам по-красноречив с епитети език). Най-явната лъжа е, че украинците имат превъзходство в дроновете. Това е впечатление, което се създава от укрозападняшката пропаганда, която превъзнася терористичните укроудари с дронове по рафинерии и цивилни обекти по ОГРОМНАТА РУСКА ТЕРИТОРИЯ, която, естествено, не може навсякъде да бъде покрита с ПВО. Следващата голяма лъжа е, че укроармията е превзела "около 500 квадратни километра". Такъв опит "за голямо превземане" на територия от укроармията се направи във връзка със срещата на г7, но той завърши печално. Руските войски имат най-малко равностойно количество дронове, но безспорно превъзходство в АРТИЛЕРИЯ (между 5 и 10 ПЪТИ) И АБСОЛЮТНО ПРЕВЪЗХОДСТВО В РАКЕТИ И АВИОБОМБИ. С тези превъзхождащи средства за далечно поразяване те буквално смляха-загуби над 1000 на ден-контраатакуващите и взвърнаха позициите си, но на всички или повечето направления напреднаха с 5-7км. Отделно военни обекти в Киев, Одеса, Харков, Николаев и др, бяха помляни с невиждани досега масирани ракетни и дронови удари...

    22:30 22.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    Браво на украинската армия. От вчера имат нов министър и днес вече обърнали хода на войната. А утре сигурно ще обявят капитулация.

    22:32 22.07.2026

  • 71 Скоро в Украйна

    1 7 Отговор
    Американската корпорация Lockheed Martin представи нова система за борба с дронове MORFIUS X-Rotor, предназначена да унищожава рояци безпилотни апарати с помощта на мощна микровълнова радиация. Разработчиците твърдят, че едно устройство може да деактивира повече от 50 вражески дрона в един излет, след което може да бъде върнато, подготвено за повторна употреба и отново изпратено на мисия.За разлика от традиционните системи за противовъздушна отбрана, които използват ракети или артилерийски системи, новият комплекс не унищожава цели по кинетичен начин. Вместо това устройството генерира насочен импулс на електромагнитно излъчване, който деактивира електрониката на дроновете.

    22:32 22.07.2026

  • 72 Заключение

    8 0 Отговор
    Kолкото повече западният свят затъва,толкоз повече се обвива в розов пашкул,далеч от реалността.
    Тези хора живеят в няккъв отделен сдвят и ако не се събудят скоро ще се оревърнат в страни не от третият а в десетият свят където за съжаление вече е нашата страна.

    22:34 22.07.2026

  • 73 Как може

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    да си върнеш нещо което не е твое?

    22:34 22.07.2026

  • 74 Аве мишкари

    7 1 Отговор
    спрете се с тия евтини пропаганди докато все още имате здрави кости,доста досадни ставате и ще го отнесете!!!

    22:34 22.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Една мисъл мъчи Радковците

    3 1 Отговор
    ЧИЙ КРИМ БЕ ДЕ А?

    22:40 22.07.2026

  • 77 хъхъ

    2 2 Отговор
    Така е, украинските войници са обкръжили Москва! Интересно защо Зеленски уволни военния министър и главнокомандващия миСирски, щом побеждават.

    Коментиран от #81

    22:41 22.07.2026

  • 78 Украйна спира

    2 2 Отговор
    мордорските орки вече пета година.
    По дълго от ВСВ.

    И ще става още по зле за Мордор.

    Коментиран от #79

    22:42 22.07.2026

  • 79 Тръгнали на бИрлин

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Украйна спира":

    Свършили бензин.

    Коментиран от #89

    22:44 22.07.2026

  • 80 ужас

    2 0 Отговор
    Не четем само вас. Малко по обрано разтягайте локума.

    Коментиран от #84

    22:47 22.07.2026

  • 81 Хъ хъ

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "хъхъ":

    Що уволниха генерал Шойгу? Буданов пък"уволни" за вечни времена 20-30 други генерали.
    Хъ хъ

    22:47 22.07.2026

  • 82 жигла

    0 1 Отговор
    Туй искаме,тона ни даите,просим на колене,ава сме голи и най-добрите.Хахаха пос..ерковци.Смешници.Ще ви изядат,смелят и изс..рат.РФ ще ви е..бе мамата.Нормалният свят ви се смее и подиграва.Малко въздух ви остава.

    22:48 22.07.2026

  • 83 Да бе смях!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Още преди два месеца, генчодайнов от масата в ъгъла изригна: Украйна победи, въздухът трепери, келнер, дай още две от същото!🫢🤥🤨
    Другарето от Atlantic...ъъъ.. ала-бала, много е закъснял!

    22:48 22.07.2026

  • 84 Пхххх

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "ужас":

    Я ни разясни кво четеш.

    22:50 22.07.2026

  • 85 Мутата

    1 1 Отговор
    Убряяяяяя

    22:52 22.07.2026

  • 86 Смърф

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Аз съм веган":

    Ти не си Веган ,ти си ЕВан.....

    Коментиран от #88

    22:57 22.07.2026

  • 87 Лавров 🐴 дъртака

    0 1 Отговор
    Ще търси духът на Анкъридж.Тез нещастници на духове се молят.

    22:57 22.07.2026

  • 88 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Смърф":

    беше готино. 😄

    22:59 22.07.2026

  • 89 чичо Кольо

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тръгнали на бИрлин":

    Еваларката.Видя се,че не ги бива руските пияни псета.

    23:02 22.07.2026

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