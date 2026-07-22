Украинската армия обърна хода на войната! Нужни са още три неща, за да се осигури победата и на фронта

Украйна пое инициативата на бойното поле, нанася все по-болезнени удари на Русия и демонстрира превъзходство в областта на дроновете. В същото време, за да осигури успехите си, Киев спешно се нуждае от ракети-прехващачи за Patriot, по-строг контрол върху санкциите и продължаваща подкрепа от американското разузнаване. Тези заключения прави Лесли Шед, старши сътрудник в Евразийския център на Atlantic Council и бивш конгресмен, след посещение на американска делегация на фронта и срещи с украинското държавно ръководство, пише Фокус.
По време на визитата близо до линията на съприкосновение украинските военни съобщиха, че през последните шест месеца са възстановили контрола си над около 500 квадратни километра територия в своя участък.
Критичен недостиг на ракети за ПВО
Въпреки решението на Вашингтон да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за Patriot, страната изпитва остър текущ недостиг от тях. Системите Patriot остават единствените, способни постоянно да прехващат руски балистични ракети, с които Москва активно атакува Киев.
''Дори с лиценз за производство, Украйна ще се нуждае от време за изграждане на съоръжения. Европейски страни като Гърция, чиито ракети наближават края на експлоатационния си срок, трябва бързо да ги продадат на Киев'', посочва Шед.
По данни на украинският президент Володимир Зеленски, на страната са необходими поне 300 ракети-прехващачи за предстоящия зимен период, за да гарантира защитата от балистични удари.
Световен лидер в безпилотните технологии
Докладът на експерта обръща специално внимание на масовото украинско производство на евтини и ефективни дронове, устойчиви на руските системи за електронна борба. Според военните, въпреки че руските сили на фронта превъзхождат украинските по численост близо седем пъти, загубите им са шесткратно по-високи.
Украйна вече развива и евтини дронове-прехващачи срещу безпилотните апарати ''Шахед'' с единична цена около хиляда долара — значително по-евтина алтернатива спрямо използваните от САЩ ракети.
Връщане на ефективността на санкциите
Друг ключов приоритет е спирането на изтичането на западна микроелектроника към руската военна промишленост. Според представители на украинското правителство, американски и европейски компоненти все още се откриват в руското въоръжение.
Комисарят по политиката на санкциите Власюк по-рано отбеляза пред американската делегация, че американските и европейските електронни компоненти все още се използват широко в руските оръжия. Шод посочва, че затягането на контрола върху доставките на такива технологии може значително да отслаби руския отбранително-промишлен комплекс.
''Холандия успя ефективно да изключи своите технологии от руските оръжия чрез комбинация от спазване на изискванията и фокус върху крайните потребители. Ако Съединените щати и техните съюзници повторят това, което Холандия успя да направи, това би могло да подкопае руската отбранителна индустриална база'', отбеляза Шед.
Украйна е готова да бъде ценен партньор на западните си съюзници, тъй като вече се е превърнала в най-голямата тестова площадка в света за разработване на съвременни и евтини военни технологии. Опитът, натрупан на бойното поле, може да бъде пряко използван от Съединените щати и техните партньори.
Въпреки технологичния си напредък обаче, страната продължава да се изправя пред критичен дефицит на конвенционални средства за противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #83
21:49 22.07.2026
2 Така Така
21:49 22.07.2026
3 Капитан Америка
21:49 22.07.2026
4 1111
21:50 22.07.2026
5 Бай онзи
21:50 22.07.2026
6 Ама колко са.....
21:50 22.07.2026
7 За лека нощ
21:51 22.07.2026
8 Варненец
21:51 22.07.2026
9 Историк
21:53 22.07.2026
10 Съдията
Коментиран от #50
21:53 22.07.2026
11 украйна обърнаха
21:54 22.07.2026
12 Без име
21:54 22.07.2026
13 Украйна💩🏳️🌈🇺🇦
21:54 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цоню Ганев Плюнката
21:54 22.07.2026
16 Армията
21:55 22.07.2026
17 никой
Ние ги знаем кои са:
1-здрави памперси в огромни количества
2-мъжество защото войната не е за зависими шушляци
3-достойнсво,чест и акЪл....дефицитни са ви много
СЛАВА НА РУСИЯ
Коментиран от #39
21:55 22.07.2026
18 Дедо
21:55 22.07.2026
19 Тити
Коментиран от #26, #31
21:56 22.07.2026
20 Ужас
Украинските граждани в момента са "пoлезните идиoти", които се бият за запада.
Украйна никога повече в човешката история няма да се възстанови и няма да бъде държава,
дори войната да спре утре сутринта.
Защо пускате тези oлигoфpении?
Не си ли задавате въпроса дали един ден запада ще поиска още "пoлезни идиoти",
които ще се окажат вашите братя и бащи?
Вие нямате най-елементарно чуство за отговорност.
21:56 22.07.2026
21 хмммм
21:57 22.07.2026
22 Механик
И само да опечаля розАвите, но 500 квадратни километра (дори вярно да са си ги върнали укрите) представлява квадратче със страна равна на 22 км. Тоест това е площта на едно малко руско село.
Към това като прибавим и, че тия 500 кв. километра не са на едно място, правете сметка за какви парченца иде реч.
И пак казвам, това ако вярно са си ги върнали, което много силно ме съмнява.
Коментиран от #32, #43, #48, #73
21:58 22.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 нннн
21:59 22.07.2026
25 Правилно
22:00 22.07.2026
26 Обръщалката е гарантирана
До коментар #19 от "Тити":Заместникът на бльяда Сирски е много-по качествен командир.
22:01 22.07.2026
27 Историк
Коментиран от #42, #49
22:02 22.07.2026
28 Клоун Запартъков с изтекъл срок
3 милоина допълнителни поземлени места за направа на гробища в които да полагаме насилствено бусифицираните и пратени на сигурна смърт украинци.
22:02 22.07.2026
29 Юрий
Ама 5 години руснаците не могат да ги победят.
Интересно ми е за колко време Турция ще вземе част от България и колко умно ще тролитр
Коментиран от #34, #44, #55
22:02 22.07.2026
30 така, така
Важно е европееца да вярва, че ей са и всичко ще се оправи, Русия ще бъде победена. По-добре е да ни надъхват с виртуална победа, вместо да задаваме въпроси за все по-жалкото положение на икономиките в ЕС и респективно, обедняване на хората.
Много трябва да са взели от прахчетата на наркомана, та да вярват в победа във война, която САЩ и ЕС вече загубиха. Дори чичо Дончо не би бил чак толкова нагъл, а той никога не губи и се къпе във велики победи.
Почнат ли в медиите през 5 минути да надуват победните фанфари, значи съвсем са го закъсали украинците.
22:03 22.07.2026
31 тити изключила факса
До коментар #19 от "Тити":и си превъртяла играта заедно с задният ти лагер тотоално си превъртяла лагера
22:03 22.07.2026
32 Офчи
До коментар #22 от "Механик":Колко метра останаха до Киев?М?
Коментиран от #35
22:03 22.07.2026
33 Фейк
22:04 22.07.2026
34 сега тъпун
До коментар #29 от "Юрий":гер ако Турция реши никой няма да е спре за съжеление справка Кипър нато е организация на тотално изтрещяли като теб
Коментиран от #47
22:05 22.07.2026
35 ти овчи кажи колко % земя остана на
До коментар #32 от "Офчи":украйна за един приятел питам
22:06 22.07.2026
36 Зеления
Наглостта на Тръмп тогава ще бледнее пред тази на Зеленски, а ЕС ще съжалява че вместо с Путин ще си има работа с украинците.
А след няколко години когато Украйна се повъзстанови от войната Полша и Унгария ще се изправят пред териториалните претенции на Украйна, която на базата на числеността на армията си и огромния капацитет от дронове ще започне да поставя все повече условия както на тези държави, така и на ЕС за все повече пари.
Самата Украйна няма да си реформира нито земеделието, нито някой друг отрасъл и ще залива европейския пазар със стоки менте, а ЕС дума няма да може да обели, отново заради военния потенциал на Украйна
Коментиран от #54, #69
22:07 22.07.2026
37 Митре
22:07 22.07.2026
38 Mими Кучева🐕🦺
22:07 22.07.2026
39 Тези неща са от първа необходимост
До коментар #17 от "никой":за копейците. Не си ги давай.
22:08 22.07.2026
40 На кого му пука
22:09 22.07.2026
41 Данчо
22:10 22.07.2026
42 Това си е твой приблем
До коментар #27 от "Историк":На кого му пука за шубето ти.
22:10 22.07.2026
43 Напълно си прав
До коментар #22 от "Механик":Снимката е ползвана за пръв път от украински сайт точно 28.03.2023 18:45.
Това показва търсачката на Гугъл. Не ми се занимава с глупости, но мога да проверя колко човека от снимката около Зеленски са между живите.
Егати, кухата пропаганда е този сайт!
22:11 22.07.2026
44 Без име
До коментар #29 от "Юрий":Подиграваме се, да. Толкова прости хора нашата цивилизация не е раждала.
22:11 22.07.2026
45 Мда
22:11 22.07.2026
46 шаа
22:12 22.07.2026
47 Извинявай, копей,
До коментар #34 от "сега тъпун":пише се "съжаление".
Нищо лично, но е странно неграмотници да се изказват за каквото и да било.
Учете бре! Къпете се бре!
Коментиран от #59
22:14 22.07.2026
48 Ха ха
До коментар #22 от "Механик":Разсмя публиката.
Сега сериозно: руснаците се оказаха тотални некадърници като войници.Под.човеци.
Трябва човек или даже кьорав или да е ментално болен,за да не го вижда.
22:14 22.07.2026
49 Моряка
До коментар #27 от "Историк":Е,за къде сме без Последното Софиянче.Ами ако примерно Стоянчо Георгиев живее в Безмер?Ще бъде скучно без тях,надявам се да оцелеят.
22:14 22.07.2026
50 Тогава защо
До коментар #10 от "Съдията":тяхната мъка извира от теб?!
22:15 22.07.2026
51 нямат спиране бандеровците
22:15 22.07.2026
52 Аз съм веган
Коментиран от #86
22:15 22.07.2026
53 чичо Кольо
22:17 22.07.2026
54 Вместо да им завиждаш,
До коментар #36 от "Зеления":отивай да оправяш икономиката на Раша. Одри се нуждаят от теб. Хептен са я закъсали.
22:18 22.07.2026
55 и защо
До коментар #29 от "Юрий":си мислиш, че руснаците са искали бърза победа?
Като гледам - ЕС са го закъсали икономически, деиндустрализират се с доста бързи темпове, складовете на НАТО празни, несъстоятелността и лицемеррието на "цивилизования" елит така лъсна, че всеки се чуди дали има по-големи де..били, а като капак на всички и САЩ се канят да напускат Европа, но смелчаците го играят на желаещи, ама са неможещи.
Ако войната беше кратичка, нямаше да паднат маските и ЕС да го закъса в немощта си. Мисля, че руснака дори ще е готов да преглътне още някоя друга година война, защото цената, която плаща ЕС започва да става непосилна за съюза. Що да не се наслади на разпадането му.
22:18 22.07.2026
56 Зеленото:
22:19 22.07.2026
57 az СВО Победа 81
Досега ни разказваха, че Киев печели войната и изведнъж..... Украинската армия обърна хода на войната!
Шах с пешката, а?
Западната пропаганда напълно се смахна...
🤣🤣🤣
Коментиран от #66
22:20 22.07.2026
58 АМА ВЕРНО МНОГО ИЗТЪ.....
22:22 22.07.2026
59 Тцъ..
До коментар #47 от "Извинявай, копей,":Копейките се къпят в неделя.Носталгици са.По соца.
22:22 22.07.2026
60 А50
22:23 22.07.2026
61 важното е че киевските нацисти ще
22:23 22.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Вие сте пълен срам за журналистиката
Ако имате поне един ваш близък роднина, който е през живота си е изкарвал хляба си с честен и достоен труд, то посетете го и му прочетете тези идиoтщини, които пускате тук и искайте неговото честно мнение.
22:25 22.07.2026
64 Замфир
Коментиран от #67
22:27 22.07.2026
65 Кйхгг
22:28 22.07.2026
66 Офчи
До коментар #57 от "az СВО Победа 81":Източник където пише-Киев печели войната?
Аз ще ти посоча 20 официални източници където пише ,че Русия печели войната. Обаче са с 3-4 годишна давност.
22:28 22.07.2026
67 Моето мнение
До коментар #64 от "Замфир":И антибългарски и антиукраински, говоря за обикновения народ.
22:29 22.07.2026
68 Артилерист
22:30 22.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Павел Пенев
22:32 22.07.2026
71 Скоро в Украйна
22:32 22.07.2026
72 Заключение
Тези хора живеят в няккъв отделен сдвят и ако не се събудят скоро ще се оревърнат в страни не от третият а в десетият свят където за съжаление вече е нашата страна.
22:34 22.07.2026
73 Как може
До коментар #22 от "Механик":да си върнеш нещо което не е твое?
22:34 22.07.2026
74 Аве мишкари
22:34 22.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Една мисъл мъчи Радковците
22:40 22.07.2026
77 хъхъ
Коментиран от #81
22:41 22.07.2026
78 Украйна спира
По дълго от ВСВ.
И ще става още по зле за Мордор.
Коментиран от #79
22:42 22.07.2026
79 Тръгнали на бИрлин
До коментар #78 от "Украйна спира":Свършили бензин.
Коментиран от #89
22:44 22.07.2026
80 ужас
Коментиран от #84
22:47 22.07.2026
81 Хъ хъ
До коментар #77 от "хъхъ":Що уволниха генерал Шойгу? Буданов пък"уволни" за вечни времена 20-30 други генерали.
Хъ хъ
22:47 22.07.2026
82 жигла
22:48 22.07.2026
83 Да бе смях!
До коментар #1 от "стоян георгиев":Още преди два месеца, генчодайнов от масата в ъгъла изригна: Украйна победи, въздухът трепери, келнер, дай още две от същото!🫢🤥🤨
Другарето от Atlantic...ъъъ.. ала-бала, много е закъснял!
22:48 22.07.2026
84 Пхххх
До коментар #80 от "ужас":Я ни разясни кво четеш.
22:50 22.07.2026
85 Мутата
22:52 22.07.2026
86 Смърф
До коментар #52 от "Аз съм веган":Ти не си Веган ,ти си ЕВан.....
Коментиран от #88
22:57 22.07.2026
87 Лавров 🐴 дъртака
22:57 22.07.2026
88 Това
До коментар #86 от "Смърф":беше готино. 😄
22:59 22.07.2026
89 чичо Кольо
До коментар #79 от "Тръгнали на бИрлин":Еваларката.Видя се,че не ги бива руските пияни псета.
23:02 22.07.2026