Украинската армия обърна хода на войната! Нужни са още три неща, за да се осигури победата и на фронта

Украйна пое инициативата на бойното поле, нанася все по-болезнени удари на Русия и демонстрира превъзходство в областта на дроновете. В същото време, за да осигури успехите си, Киев спешно се нуждае от ракети-прехващачи за Patriot, по-строг контрол върху санкциите и продължаваща подкрепа от американското разузнаване. Тези заключения прави Лесли Шед, старши сътрудник в Евразийския център на Atlantic Council и бивш конгресмен, след посещение на американска делегация на фронта и срещи с украинското държавно ръководство, пише Фокус.

По време на визитата близо до линията на съприкосновение украинските военни съобщиха, че през последните шест месеца са възстановили контрола си над около 500 квадратни километра територия в своя участък.

Критичен недостиг на ракети за ПВО

Въпреки решението на Вашингтон да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за Patriot, страната изпитва остър текущ недостиг от тях. Системите Patriot остават единствените, способни постоянно да прехващат руски балистични ракети, с които Москва активно атакува Киев.

''Дори с лиценз за производство, Украйна ще се нуждае от време за изграждане на съоръжения. Европейски страни като Гърция, чиито ракети наближават края на експлоатационния си срок, трябва бързо да ги продадат на Киев'', посочва Шед.

По данни на украинският президент Володимир Зеленски, на страната са необходими поне 300 ракети-прехващачи за предстоящия зимен период, за да гарантира защитата от балистични удари.

Световен лидер в безпилотните технологии

Докладът на експерта обръща специално внимание на масовото украинско производство на евтини и ефективни дронове, устойчиви на руските системи за електронна борба. Според военните, въпреки че руските сили на фронта превъзхождат украинските по численост близо седем пъти, загубите им са шесткратно по-високи.

Украйна вече развива и евтини дронове-прехващачи срещу безпилотните апарати ''Шахед'' с единична цена около хиляда долара — значително по-евтина алтернатива спрямо използваните от САЩ ракети.

Връщане на ефективността на санкциите

Друг ключов приоритет е спирането на изтичането на западна микроелектроника към руската военна промишленост. Според представители на украинското правителство, американски и европейски компоненти все още се откриват в руското въоръжение.

Комисарят по политиката на санкциите Власюк по-рано отбеляза пред американската делегация, че американските и европейските електронни компоненти все още се използват широко в руските оръжия. Шод посочва, че затягането на контрола върху доставките на такива технологии може значително да отслаби руския отбранително-промишлен комплекс.

''Холандия успя ефективно да изключи своите технологии от руските оръжия чрез комбинация от спазване на изискванията и фокус върху крайните потребители. Ако Съединените щати и техните съюзници повторят това, което Холандия успя да направи, това би могло да подкопае руската отбранителна индустриална база'', отбеляза Шед.

Украйна е готова да бъде ценен партньор на западните си съюзници, тъй като вече се е превърнала в най-голямата тестова площадка в света за разработване на съвременни и евтини военни технологии. Опитът, натрупан на бойното поле, може да бъде пряко използван от Съединените щати и техните партньори.

Въпреки технологичния си напредък обаче, страната продължава да се изправя пред критичен дефицит на конвенционални средства за противовъздушна отбрана.