Росен Барчовски: Няма да бъдат спестени никакви критики

7 Август, 2025 09:24 547 2

Националният отбор по баскетбол загуби от Австрия

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът Росен Барчовски заяви, че няма да спести никакви критики към играта на българския национален отбор по баскетбол след загубата на старта на предварителните световни квалификации в Катар през 2027 година. Българите загубиха срещу Австрия със 76:88 в „Швехат“.

Пред bTV Action опитният специалист сподели, че „лъвовете“ са показали и позитивни неща, като призова за подкрепа в следващия им мач, който ще бъде на 9 август (събота), когато ще приемат Нидерландия.

"Няма нужда нито да сме позитивни, нито да правим трагедии. Можехме да загубим с много повече и да е много по-тежко, но намерихме сила и характер да намалим разликата. Това е позитивното, негативното всички го виждат. Опасенията ми, че този млад отбор ще прегори в началото се случиха. В първите две части направихме 10 грешки, изпуснахме под коша, имахме лоши решения и стрелби плюс 5 фаула. След това видяхте, на зъби, на нокти налучкахме състава.“

"Това ни е стара слабост - първи мач навън да започваме по този начин. Разликата стана много голяма. Това го виждат всички, аз също. Това е първи мач, не е станало нищо фатално, но идва следващият, който е много важен. Нашата работа трябва да я свършим, да се съберем и да се борим. Имаме нужда от публиката и пълна зала, защото тези млади момчета имат нужда от подкрепа“, допълни той .

„Не става дума за обстановката тук, а просто - гостуване, неопитен отбор. Налучкахме си играта тогава, когато стана голяма разликата. Пак казвам, хубавото е, че завършихме с прилична разлика, която може да бъде върната."

Наставникът разкри, че не са очаквали Богич Вуйошевич да се окаже най-голямата заплаха за българския тим.

„Не го очаквахме от него, той изобщо не играе така, тръгна му стрелбата. Разбира се, Силвън Ландсбърг също, но той е класен играч, не можахме да го спрем. Когато оставиш някой отбор да се разиграе и да вдигне разликата, вече е трудно да намалиш. Започнах разбора с контрол върху играта и резултата, да се задържим колкото се може по-дълго равен резултат и да не даваме на австрийците да се разиграят, но това е на приказки, а в игра се получи друго."

„Имаме нужда от позитивно отношение. Бъдете сигурни, че няма да бъдат спестени никакви критики, ще има пълен анализ, но най-голямата грешка ще бъде, ако правим трагедия. Не всичко е толкова негативно, имаше и хубави моменти“, завърши Барчовски .


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До кога

    1 0 Отговор
    Абе стар комунист,не разбра ли че не ти е ясна тази материя,стига оправдания трябват нови специалисти и то от чужбина

    Коментиран от #2

    09:58 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

