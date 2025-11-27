Новини
Мануел Нойер под прицел: Вратарят на Байерн Мюнхен обвинен за поражението от Арсенал

27 Ноември, 2025 13:55 656 5

Петер Шмайхел застана в негова защита

Мануел Нойер под прицел: Вратарят на Байерн Мюнхен обвинен за поражението от Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от критики към Мануел Нойер след тежката загуба на Байерн Мюнхен с 1:3 срещу Арсенал в четвъртфиналния сблъсък от Шампионската лига. Германските медии, начело с популярния таблоид „Билд“, не пощадиха капитана на баварците, като го посочиха като главен виновник за разочароващото представяне на „Емиратс“.

Най-оспорван момент се оказа третият гол на лондончани, когато Нойер напусна наказателното поле в опит да пресече пас към Габриел Мартинели, но действията му се оказаха пагубни за отбора. „Катастрофално представяне“, отсече „Билд“, подчертавайки, че именно тази грешка е наклонила везните в полза на Арсенал.

Дискусии предизвика и първото попадение във вратата на Байерн. Част от анализаторите също хвърлиха вина върху Нойер, но легендарният вратар Петер Шмайхел застана в негова защита. Според датчанина, непосредствено преди гола, стражът е бил изблъскан от Юриен Тимбър, което го е извадило от равновесие.

„Нойер бе избутан преди центрирането, затова закъсня и не успя да реагира“, коментира Шмайхел пред „Билд“ и настоя ситуацията да бъде разгледана с ВАР.

Оценката на „Билд“ за 39-годишния капитан бе безпощадна – „5“, което е само на крачка от най-ниската възможна оценка в немската система. Изданието припомни, че това не е първият колеблив мач на Нойер през сезона, след като вече допусна сериозни грешки срещу Унион Берлин (2:2) и Фрайбург (6:2) в Бундеслигата.

Статистиката също не е в полза на германския национал. По данни на Opta, Нойер вече има 10 грешки, довели до голове в Шампионската лига, като цели четири от тях са именно срещу Арсенал на „Емиратс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Голям успех беше германците да минат центъра през второто полувреме. Така че това е нормалния резултат.

    14:02 27.11.2025

  • 2 ЕлСмешнико

    4 0 Отговор
    тоя е неадекватен, кой го нарочи за голям вратар ? смешник ,,,,,,,,,,,,

    Коментиран от #3

    14:18 27.11.2025

  • 3 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕлСмешнико":

    В сравнение с Тер Стеген е направо гений.

    Коментиран от #4

    14:22 27.11.2025

  • 4 Ливерпоол

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    лорис кариус е по добър от тоя въртоглавец !

    14:43 27.11.2025

  • 5 манфред

    0 0 Отговор
    Напусна Шалке като всеки предател, ще си отиде от гадния Байерн със спомена за предател.

    14:49 27.11.2025

