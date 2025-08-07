Стойчо Младенов говори за евентуалното му завръщане в ЦСКА

През последните няколко дни сигналите и слуховете, че Стойчо Младенов ще се завърне в ЦСКА бяха осезаеми. Те бяха провокирани от оставката на вече бившия спортен директор на армейците – Пауло Нога, пише "Тема Спорт".

„Никой не ме е търсил от ЦСКА до момента“. Това призна бившият старши треньор на червените Стойчо Младенов пред БГНЕС на фона на спекулациите в последните дни евентуалното му завръщане в отбора от Борисовата градина.

За името на Стойчо Младенов се заговори по-интензивно след изказването на лидера на Сектор Г – Иван Велчев-Кюстендилеца, след слабия старт на сезона на ЦСКА. Столичният гранд откри кампанията си с две равенства и една загуба, а Велчев подкрепи наставника Душан Керкез и припомни какво се е случвало преди години по време на управлението на бившия собственик Александър Томов.

„Томов имаше едно решение на проблемите, винаги като дойдеше и слагаше Стойчо Младенов“, написа Велчев.