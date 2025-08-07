Новини
Стойчо Младенов говори за евентуалното му завръщане в ЦСКА

7 Август, 2025 10:26 585 6

  • стойчо младенов -
  • цска-
  • спортен директор-
  • пауло нога

Ситуацията при "червените" остава динамична

Стойчо Младенов говори за евентуалното му завръщане в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През последните няколко дни сигналите и слуховете, че Стойчо Младенов ще се завърне в ЦСКА бяха осезаеми. Те бяха провокирани от оставката на вече бившия спортен директор на армейците – Пауло Нога, пише "Тема Спорт".

„Никой не ме е търсил от ЦСКА до момента“. Това призна бившият старши треньор на червените Стойчо Младенов пред БГНЕС на фона на спекулациите в последните дни евентуалното му завръщане в отбора от Борисовата градина.

За името на Стойчо Младенов се заговори по-интензивно след изказването на лидера на Сектор Г – Иван Велчев-Кюстендилеца, след слабия старт на сезона на ЦСКА. Столичният гранд откри кампанията си с две равенства и една загуба, а Велчев подкрепи наставника Душан Керкез и припомни какво се е случвало преди години по време на управлението на бившия собственик Александър Томов.

„Томов имаше едно решение на проблемите, винаги като дойдеше и слагаше Стойчо Младенов“, написа Велчев.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инж1

    3 3 Отговор
    Освободаването на Стойчо, а после и на Саша Илич са огромните грешки, довели до сегашния крах.

    10:31 07.08.2025

  • 2 Линда

    1 1 Отговор
    На Стойчо пъпа му е гърлен на Българска армия сигурна съм

    10:34 07.08.2025

  • 3 Даниел

    1 1 Отговор
    Собствениците са баровци,синчето вече ще е на 40к заплата!

    10:34 07.08.2025

  • 4 Патерицата

    1 0 Отговор
    огладнял е като влък през зимата ...........

    10:37 07.08.2025

  • 5 Хаха

    1 0 Отговор
    Размътиха водата и сега ще се лови риба яко! Тъкмо за старата хиена Младенов! При Божков и Ганчев не му минаваха номерата, Томов не пускаше пари настрани но при Гърнета беше звездния му час, ако и да ги плюе сега! По десет трансфера на полусезон и комисионни а за клуба останаха само задължения! С основна заслуга за фалита е Стойчо! Новите собственици имат същия профил - не са футболни хора, явно някой ги постави там, футболът не ги интересува много а това плюс некомпетентни фенове е рай за подобни тарифата! Да видим!

    Коментиран от #6

    10:37 07.08.2025

  • 6 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    .. тарикати

    10:38 07.08.2025

