ЦСКА се върна в блатото на онова странно нещо, което у нас наричаме незнайно защо футбол

Коментар от Марин Ташков

Зная, че по-голямата част от феновете не е склонна да мисли и това съм го чувал от шефове на клубове, футболни функционери, умни журналисти и дори от водачи на организирани фенове.

Въпреки това и понеже съм много разочарован от случилото се в ЦСКА и невероятно раздразнен от безумните тъпотии, които се казаха и изписаха, а и за да не правя нарочно видео и да се повтарям като папагал, ще постна тук информация за това, какъв беше Пауло Нога в ЦСКА и какво свърши, пък който иска да чете и мисли - добре, а който не иска, да ходи и да слуша безкрайните тъпотии, споделяни по форуми и изсипвани от някакви неща, които незнайно защо наричат себе си журналисти и спортни медии.

И така.

От клуба не се даваше информация, но направеното от Нога не е никак малко, защото:

- именно по негова идея се привлякоха много млади играчи, които трябваше след обиграване и постоянно "шетане" между първия и втория отбор да направят така, че след около две години да имаме твърдо ядро от БЪЛГАРСКИ футболисти, към които да се прибавя само качество.

- Нога разработи индивидуални програми за играчите, по които те се подготвяха и се видя подобрения в играта на доста от тях, като за пример ще дам Санянг, при когото има израстване. Същото важи и за Шопов.

- Нога беше непрестанно до отбора, работеше много повече от осем часа и хората наистина съжаляват, че беше махнат.

- Привличането на трима кондиционни специалисти за работа с играчите - един общ кондиционен за първия състав, един за индивидуална работа с играчите и един за работа със състезателите след контузия е негово дело.

- Отделно от това той въведе дисциплина, каквато в клуба имаше до 1990 година, регулира правилниците за школите, занимаваше се с вътрешните трансфери, защото Томанов и компания се занимават само с външните.

А вътрешните трансфери на млади играчи са навременни и успешни, нали така?

- Нога не селектираше първия отбор, а на практика обсъждаше със скаутското звено и треньора ПРЕДЛОЖЕНИТЕ от скаутското звено играчи и трябваше да ги одобри или не, като одобрените се препращаха за преговори към ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

- Нога стартира създаването на верига от академии, за да може ЦСКА да има най-доброто като млади състезатели, а ако поне мен не ме лъже паметта, всички и най-вече тези, които не спряха да плюят по човека, час по час крякат, че трябвало да има български млади играчи, които да се налагат. Следващата стъпка беше да се създаде такава верига и в Африка.

Описах тези неща, защото ги зная от извора.

Много е възможно да съм пропуснал и още, но ще добавя, че този човек работеше по 14 часа на ден, за да структурира нещо, което да е работещо и което на практика не съществува в нито един друг български клуб.

За методическата му помощ за треньора дори не искам да говоря, но онзи мач, който ЦСКА спечели безапелационно и с игра в мача за Купата срещу Черно море е до голяма степен негова заслуга.

Тъпото е, че от клуба не споделиха нищо от всичко описано с общността и затова и много от феновете скачаха срещу Нога, разбира се подклаждани от всякакви журналистически глупости, вероятно и подсказани от хора, които имат своите собствени интереси.

И за трансферите още веднъж - външните трансфери са изцяло приоритет на Методи Томанов и скаутското звено, като за мен в цялостен план са ако не провал, то незадоволителни, защото чест от играчите, с които се чудим как да се разделим са тяхно дело, а забавянето и неадекватността относно възможността дадени набелязани играчи да бъдат убедени да дойдат в клуба е също техен продукт.

Методите на Томанов са остарели, няма ясна и категорична, а често и реалистична визия как и какви играчи да бъдат привличани, неговите знания в чисто технологичен аспект, толкова важен в днешната динамична футболна ера, са плачевни, футболисти се гледат основно на видеа, пътуването е проблем, защото човекът не може да се оправя с летища и на място. Все пак той е във втората половина на 60-те, а очевидно е пропуснал да натрупва и опраснява знания и технологии, които в днешно време се използват дори от децата в предучилищна възраст.

Ерго, след като функциите в клуба са предопределени и разпределени априори и по този начин, каква е вината на Нога?

Да не говорим, че има доста настоятелни слухове, които натрапват мнението, че родните великани от скаутското звено направо са бойкотирали работата му.

Чисто по български.

Тук изниква резонният въпрос - какво ще се случи с всичко създадено от Нога, защото у нас няма човек с такъв опит и визия. Нещата ще пропаднат, ще се влачат известно време по инерция или какво?

И защо, по дяволите, не оставихте този човек да довърши започнатото?! За да си измиете ръцете ли и да го хвърлите на вълците?!

И тук само ще вмъкна, че Радослав Златков бе провален или се провали; разбирайте го както искате, но той не защити на първо място своя избор и на второ човека, който реално свърши работа, никога невиждана и невършена в който и да е роден клуб изобщо.

А това навежда на мисълта, че моделът бащица само изглеждаше несъществуващ.

И ще завърша с още нещо, което за мен е забиване на последния пирон в ковчега - говори се, че собственикът се допитва до Стойне Манолов!!!

Говореше се и при назначаването на Стипич, че именно Манорлов го е предложил!

А Манолов е известен повече с врътките във футбола, отколкото с нещо наистина стойностно и вероятно всички помните колко време просъществува неговият клуб и как слизаше на терена да бие състезатели, че не са изпортили дузпа.

Какво повече да кажа?

Тъпото е, че с махането на Нога ЦСКА реално се отказа да върви по пътя на нормалните и силни европейски клубове.

И се върна в блатото на онова странно нещо, което у нас наричаме незнайно защо футбол.