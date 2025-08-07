Пауло Нога не е останал капо, за да прекрати договора си с ЦСКА

Пауло Нога е прибрал компенсация, за да прекрати договора си с ЦСКА. "Червените" обявиха, че раздялата с португалеца е станала след като той е подал оставка. Това наистина се е случило, но под условието на компенсация, която да бъде изплатена на Нога.
Размерът ѝ не е ясен, както и за каква част от оставащия му договор с ЦСКА той е бил обезщетен.
До края на август не се очаква да има назначен нов човек на позицията. Вече се спрягат няколко имена, но на този етап няма нищо сигурно.
