ЦСКА с трансферен удар - привлече голмайстора на efbet Лига

7 Август, 2025 15:30 768 4

  • цска-
  • футбол-
  • леандро годой

24-годишният аржентинец, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава при преживяващия безподобна криза ЦСКА за 1.5 милиона евро

Кошмарът в нападението на ЦСКА е напът да приключи, след като изпадналото в нокдаун ръководството финализира светкавичен трансфер на голмайстора на Еfbet лига Сантяго Леандро Годой-Кошмара, пише „Мач Телеграф”.

24-годишният аржентинец, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава при преживяващия безподобна криза ЦСКА за 1.5 милиона евро.

Възможно е Годой, който днес минава медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.


  • 1 Кошмаров

    2 2 Отговор
    Споко, "тренерът" Душан ще изгони и него.

    15:43 07.08.2025

  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    Евемги. Да са живи и здрави.

    15:44 07.08.2025

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Само дето Берое ги съдеше преден отбор на "Кошмара" май за 1.5 милиона евро или долара бе за него. Така че тепърва може да има проблеми.

    15:46 07.08.2025

  • 4 ЕХООООО

    2 0 Отговор
    И тоя си провали кариерата ... цска в момента е дъно !!!

    16:09 07.08.2025

