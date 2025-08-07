ЦСКА с трансферен удар - привлече голмайстора на efbet Лига

Кошмарът в нападението на ЦСКА е напът да приключи, след като изпадналото в нокдаун ръководството финализира светкавичен трансфер на голмайстора на Еfbet лига Сантяго Леандро Годой-Кошмара, пише „Мач Телеграф”.

24-годишният аржентинец, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава при преживяващия безподобна криза ЦСКА за 1.5 милиона евро.

Възможно е Годой, който днес минава медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.