Барселона на прага на капитанска рокада: Отнемат лентата от Тер Стеген

7 Август, 2025 12:14 382 0

  • барселона-
  • тер стеген-
  • капитанска лента-
  • скандал-
  • дисциплинарно наказание-
  • жоан лапорта-
  • деко-
  • ханзи флик-
  • жоан гарсия-
  • футболни новини

Причината е свързана с публичното изявление на вратаря

Барселона на прага на капитанска рокада: Отнемат лентата от Тер Стеген - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнения разтърсват съблекалнята на Барселона, след като германският вратар Марк-Андре тер Стеген се оказа в центъра на бурен конфликт с клубното ръководство. Каталунският гранд сериозно обмисля да отнеме капитанската лента на стража, а дисциплинарни мерки също не са изключени, съобщават испанските медии.

Причината за напрежението е свързана с публичното изявление на Тер Стеген относно продължителността на възстановяването му след операция. Вратарят самоволно обяви, че ще отсъства от терена три месеца, докато от "Камп Ноу" са настоявали официалната информация да гласи четири месеца.

Тази разлика не е просто формалност – ако отсъствието беше по-дълго, Барса щеше да има право да използва 80% от заплатата на Тер Стеген за регистрация на нов играч, какъвто е новопривлеченият Жоан Гарсия от Еспаньол.

Този ход на германеца е предизвикал истински гняв сред висшето ръководство на "блаугранас". Президентът Жоан Лапорта и спортният директор Деко са в процес на обсъждане на следващите стъпки, като се очаква да се срещнат с новия треньор Ханзи Флик, преди да вземат окончателно решение за капитанската лента.

Тер Стеген получи честта да бъде капитан на Барселона през миналия сезон, но сега позицията му изглежда разклатена. В същото време отборът се готви да поднови тренировки след кратка пауза, последвала завръщането от азиатското турне.


