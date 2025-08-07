Левски приема Сабах в ключов сблъсък от Лигата на конференциите

Поредна вълнуваща вечер очаква феновете на Левски, които тази вечер ще напълнят трибуните на стадион "Георги Аспарухов" в София. От 21:00 часа "сините" се изправят срещу азербайджанския Сабах в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Столичният гранд стартира сезона с летящ старт – три поредни победи в Първа лига и лидерска позиция, делена с шампиона Лудогорец. Под ръководството на Хулио Веласкес, Левски демонстрира стабилност и амбиция както на родната сцена, така и в европейските турнири.

В Европа "сините" вече елиминираха израелския Апоел Беер Шева, а драматичната загуба след продължения от Спортинг Брага показа, че отборът може да се бори с най-добрите. Любопитен факт е, че в четирите си европейски срещи до момента Левски не е допуснал гол, но и не е успял да се разпише в редовното време. Сега обаче, пред собствена публика и срещу носителя на Купата на Азербайджан, "сините" ще търсят убедителен резултат преди реванша в Баку.

Сабах, воден от познатия у нас Валдас Дамбраускас – бивш треньор на Лудогорец, пристига с амбиции, но и с респект към българския тим. В навечерието на сблъсъка наставникът на Левски Хулио Веласкес подчерта важността на скромността и концентрацията: "Ако се самозабравим и решим, че сме фаворити, ще загубим. Истинският победител е този, който подхожда с уважение и здрав разум. Амбицията трябва да върви ръка за ръка със скромността."

При евентуален успех срещу Сабах, "сините" ще се изправят в плейофа за влизане в групите на Лигата на конференциите срещу победителя от двойката АЗ Алкмаар (Нидерландия) – Вадуц (Лихтенщайн).