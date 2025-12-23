Новини
България »
София »
Зоологическа градина - София временно няма да посреща посетители

23 Декември, 2025 17:52 580 6

  • со-
  • зоологическа градина-
  • безкасови плащания

В дните около Коледа Зоологическата градина ще работи без почивен ден - от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември

Зоологическа градина - София временно няма да посреща посетители - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община информира, че достъпът на посетители до Зоологическа градина - София ще бъде временно преустановен в периода от 1 до 4 януари 2026 г. включително. Причината е настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро, във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа Зоологическата градина ще работи без почивен ден – от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, при зимно работно време. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят от 8:30 до 16:30 ч., a престоят на посетителите ще бъде позволен до 17:00 ч. Залите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“, „Примати III“ и „Примати II“ ще бъдат отворени между 9:00 и 16:30 ч.​

Първият работен ден на Зоологическата градина през 2026 г. ще бъде на 5 януари.


София / България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Ми кой ще се радва на депутатите

    18:03 23.12.2025

  • 2 Последните

    1 1 Отговор
    животни умряха от глад, така че зоопаркът затваря. Чакат да им докарат някоя нова маймуна и ще отворят пак

    18:07 23.12.2025

  • 3 българските античовеци

    3 1 Отговор
    започнаха да гепят от залъка на горките животни...

    18:13 23.12.2025

  • 4 Димитър Събев, икономист БАН

    2 0 Отговор
    Отцепихме се от турция но не и от животните

    18:20 23.12.2025

  • 5 404

    1 1 Отговор
    Месо в 404 има в излишък

    18:27 23.12.2025

  • 6 Да,да

    0 1 Отговор
    Животните са на купон с протестна партия!

    18:43 23.12.2025

