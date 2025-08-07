Треньорът на Левски избра футболистите за мача със Сабах

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес, опрeдели групата за мача със Сабах.

Сред избраниците попада Кристиан Димитров, който беше с болежки след последния европейски двубой на Левски. Аут за днешната среща обаче е Георги Костадинов, който до последно беше под въпрос заради контузия.

Групата на Левски:

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.

"Сините" излизат тази вечер на стадион "Георги Аспарухов" срещу азербайджанския Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят е с начален час 21:00 и ще можете да го наблюдавате по DIEMA SPORT, а по традиция в Gong.bg ще ви направим съпричастни с всичко най-интересно около преди, по време и след двубоя с богато видеосъдържание.