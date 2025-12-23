Сестрата на Меси претърпя тежка автомобилна катастрофа

Тежка автомобилна катастрофа е претърпяла сестрата на Лео Меси - Мария Сол Меси. 32-годишната аржентинка е с множество наранявания, включително фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.
Пътният инцидент е станал в Маями. Мария е загубила контрол върху управляемия от нея автомобил и се е забила в стена.
Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация.
"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио. Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно. Мария Сол е добре. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена", съобщи аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито.
Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите.
Тежка автомобилна катастрофа е претърпяла сестрата на Лео Меси - Мария Сол Меси. 32-годишната аржентинка е с множество наранявания, включително фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.
Пътният инцидент е станал в Маями. Мария е загубила контрол върху управляемия от нея автомобил и се е забила в стена.
Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация.
"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио. Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно. Мария Сол е добре. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена", съобщи аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито.
Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
16:32 23.12.2025
2 Програмист
16:40 23.12.2025
3 Харжентинската коледа
Коментиран от #4
16:46 23.12.2025
4 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Харжентинската коледа":О, за разлика от Супата, Меси не ги е профукал по кръчми.😂
16:50 23.12.2025
5 Баба Гошка
17:09 23.12.2025