Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сестрата на Меси претърпя тежка автомобилна катастрофа

Сестрата на Меси претърпя тежка автомобилна катастрофа

23 Декември, 2025 16:30 749 5

  • лео меси-
  • мария сол меси-
  • катастрофа-
  • футбол-
  • инцидент

Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация

Сестрата на Меси претърпя тежка автомобилна катастрофа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тежка автомобилна катастрофа е претърпяла сестрата на Лео Меси - Мария Сол Меси. 32-годишната аржентинка е с множество наранявания, включително фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.

Пътният инцидент е станал в Маями. Мария е загубила контрол върху управляемия от нея автомобил и се е забила в стена.

Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация.

"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио. Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно. Мария Сол е добре. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена", съобщи аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито.

Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите.

Тежка автомобилна катастрофа е претърпяла сестрата на Лео Меси - Мария Сол Меси. 32-годишната аржентинка е с множество наранявания, включително фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.

Пътният инцидент е станал в Маями. Мария е загубила контрол върху управляемия от нея автомобил и се е забила в стена.

Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация.

"Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио. Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно. Мария Сол е добре. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена", съобщи аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито.

Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Пука му на някой за сестра му, важно е Меси да е жив.

    16:32 23.12.2025

  • 2 Програмист

    5 1 Отговор
    Павка, сега, ясно е, че не е твоя вината, ама звънни на сисадмина да ти донесе една клавиатура. Някой от бутоните е блокирал - я "Ctrl", я "V". Чети какво си писал.

    16:40 23.12.2025

  • 3 Харжентинската коледа

    4 0 Отговор
    Да събере пари за Меси , Че НЯМА ЗАВАЛИЯТА

    Коментиран от #4

    16:46 23.12.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Харжентинската коледа":

    О, за разлика от Супата, Меси не ги е профукал по кръчми.😂

    16:50 23.12.2025

  • 5 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Да беее, да. Припаднала и се ударила. вЕрваме. Поничката сей забляла я в телефон, а нейде другаде. Поне невинни минувачи не са станали на силаж

    17:09 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ