Левски се раздели с полузащитник преди мача със Сабах

Часове преди сблъсъка на Левски срещу азербайджанския Карабах от турнира Лига на конференциите, сините обявиха, че се разделят с полузащитника Клемент Икенна.
Неговият контракт е разтрогнат по взаимно съгласие.
Ето какво написаха "сините":
"ПФК „Левски“ се раздели с полузащитника Клемент Икенна.
Договорът бе прекратен по взаимно съгласие.
През пролетния дял на сезон 2024/25 полузащитникът игра под наем в украинския „Кривбас“.
ПФК „Левски“ благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи. "
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА