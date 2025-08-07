Новини
Левски се раздели с полузащитник преди мача със Сабах

7 Август, 2025 16:15 701 0

Неговият контракт е разтрогнат по взаимно съгласие

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Часове преди сблъсъка на Левски срещу азербайджанския Карабах от турнира Лига на конференциите, сините обявиха, че се разделят с полузащитника Клемент Икенна.

Неговият контракт е разтрогнат по взаимно съгласие.

Ето какво написаха "сините":

"ПФК „Левски“ се раздели с полузащитника Клемент Икенна.

Договорът бе прекратен по взаимно съгласие.

През пролетния дял на сезон 2024/25 полузащитникът игра под наем в украинския „Кривбас“.

ПФК „Левски“ благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи. "


