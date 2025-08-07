Здрав бой на приятелския мач между Комо и Бетис (ВИДЕО)

Приятелски мач между Реал Бетис и Комо се превърна в истински хаос, след като играчи от двата отбора си размениха удари с юмруци в масово меле на терена.

Сблъсъкът се игра в Кадис, като испанският и италианският отбор се подготвят за началото на сезон 2025/2026.

В края на първото полувреме Пабло Форналс от Бетис, влезе в конфликт с Максимо Пероне от Комо, който завърши с бутане в лицето от страна на испанеца.

Играчите на двата тима моментално се включиха в спречкването, а Кучо Ернандес от Бетис дори удари свой съотборник – Натан, след като удари с юмрук играч на Комо и по погрешка уцели бразилеца.

Ситуацията ескалира допълнително, когато бившият защитник на Арсенал Ектор Бейерин реагира бурно срещу съдията и бе изгонен с директен червен картон. Пероне също бе отстранен, но изненадващо Форналс се размина без наказание.

Въпреки инцидентите, мачът завърши при резултат 3:2 за Комо, но тепърва ще се решава дали ще бъдат наложени допълнителни наказания и санкции на участниците в масовия бой, които може да пропуснат старта на сезона заради предстоящи дисциплинарни мерки.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025