Новини
Спорт »
Световен футбол »
Здрав бой на приятелския мач между Комо и Бетис (ВИДЕО)

Здрав бой на приятелския мач между Комо и Бетис (ВИДЕО)

7 Август, 2025 17:00 583 1

  • реал бетис-
  • комо-
  • футбол-
  • контрола-
  • бой

Сблъсъкът се игра в Кадис, като испанският и италианският отбор се подготвят за началото на сезон 2025/2026

Здрав бой на приятелския мач между Комо и Бетис (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приятелски мач между Реал Бетис и Комо се превърна в истински хаос, след като играчи от двата отбора си размениха удари с юмруци в масово меле на терена.

Сблъсъкът се игра в Кадис, като испанският и италианският отбор се подготвят за началото на сезон 2025/2026.

В края на първото полувреме Пабло Форналс от Бетис, влезе в конфликт с Максимо Пероне от Комо, който завърши с бутане в лицето от страна на испанеца.

Играчите на двата тима моментално се включиха в спречкването, а Кучо Ернандес от Бетис дори удари свой съотборник – Натан, след като удари с юмрук играч на Комо и по погрешка уцели бразилеца.

Ситуацията ескалира допълнително, когато бившият защитник на Арсенал Ектор Бейерин реагира бурно срещу съдията и бе изгонен с директен червен картон. Пероне също бе отстранен, но изненадващо Форналс се размина без наказание.

Въпреки инцидентите, мачът завърши при резултат 3:2 за Комо, но тепърва ще се решава дали ще бъдат наложени допълнителни наказания и санкции на участниците в масовия бой, които може да пропуснат старта на сезона заради предстоящи дисциплинарни мерки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИГО

    1 1 Отговор
    Проста игра за много прости хора.

    17:21 07.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ