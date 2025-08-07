Новини
ЦСКА пусна красив колаж, на който загатва за предстоящия трансфер

7 Август, 2025 19:29 690 2

  • цска-
  • футбол-
  • сантиаго годой

От ЦСКА публикуваха снимка как ръка държи аржентинското знаме, с което леко загатнаха за това какво да очаква привържениците на отбора

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА пусна красив колаж, на който загатва за предстоящия трансфер на аржентински футболист. След като стана ясно, че "червените" са се разбрали с Берое по трансфера за Сантиаго Годой, то се очаква в следващите часове аржентинският нападател да бъде анонсиран като ново лятно попълнение.

От ЦСКА публикуваха снимка как ръка държи аржентинското знаме, с което леко загатнаха за това какво да очаква привържениците на отбора.


  • 1 Казанската афера

    0 0 Отговор
    Вундабра

    20:28 07.08.2025

  • 2 Мимч

    1 1 Отговор
    И колко пари са платили богаташите на Берое.Оти не казвате.Тия пари явно много миришат,щом се ръсят с милиони зза без отчет..

    20:40 07.08.2025

