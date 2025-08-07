ЦСКА пусна красив колаж, на който загатва за предстоящия трансфер на аржентински футболист. След като стана ясно, че "червените" са се разбрали с Берое по трансфера за Сантиаго Годой, то се очаква в следващите часове аржентинският нападател да бъде анонсиран като ново лятно попълнение.

От ЦСКА публикуваха снимка как ръка държи аржентинското знаме, с което леко загатнаха за това какво да очаква привържениците на отбора.