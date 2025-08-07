Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хиляди одобрения за шокиращата визия на половинката на Ники Михайлов

Хиляди одобрения за шокиращата визия на половинката на Ники Михайлов

7 Август, 2025 20:30 905 9

  • николета лозанова-
  • футбол-
  • николай михайлов

Лозанова често попада в медийното пространство с визията си и поредната ѝ трансформация отново показа, че умее да бъде в центъра на вниманието

Хиляди одобрения за шокиращата визия на половинката на Ники Михайлов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов - Николета Лозанова се появи с различна прическа, която веднага предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ. Публикацията ѝ в Instagram събра хиляди харесвания и десетки коментари, като повечето от тях изразяваха одобрение към промяната във външния ѝ вид.

Лозанова често попада в медийното пространство с визията си и поредната ѝ трансформация отново показа, че умее да бъде в центъра на вниманието.

Хиляди одобрения за шокиращата визия на половинката на Ники Михайлов


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ппп

    17 0 Отговор
    За толкова години не разбрах поради каква причина това същство трябва да ни влнува

    Коментиран от #8

    20:35 07.08.2025

  • 3 Дядо Гъдьо

    5 1 Отговор
    Дай да умием окото МА!

    20:35 07.08.2025

  • 4 Попи

    15 0 Отговор
    Никой не се вълнува от тази лелка. Да си гледа вратаря и децата о да не се навира. Мина и времето отдавна, дори не прилича на нищо вече.

    20:37 07.08.2025

  • 5 Тиква

    7 0 Отговор
    О ,да,само аз не съм спал с тая,но не съжалявам,има умни жени на този свят.

    20:37 07.08.2025

  • 6 гост

    7 1 Отговор
    За всичко при НЕколета е виновен силикона! Силикон на бузите, силикон на устните, силикон на гърдите, силикон на дупето и най-вече имплантиран силикон в мозъка! Той и малката перука също е с имплантиран силикон в мозъка!

    20:41 07.08.2025

  • 7 Питам:

    6 0 Отговор
    Тази рубрика за спортни новини ли е или за реклама на силиконки - плейметки???

    20:43 07.08.2025

  • 8 Чучело

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ппп":

    Тази визия се харесва на някой, и все пак чучело!!!!

    20:52 07.08.2025

  • 9 Никой

    1 0 Отговор
    Момата е харна - но нали трябва да е на някого - не може да е обща - или пък може.

    Сега - има хубави момичета.

    20:58 07.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ