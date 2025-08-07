Хиляди одобрения за шокиращата визия на половинката на Ники Михайлов

Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов - Николета Лозанова се появи с различна прическа, която веднага предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ. Публикацията ѝ в Instagram събра хиляди харесвания и десетки коментари, като повечето от тях изразяваха одобрение към промяната във външния ѝ вид.

Лозанова често попада в медийното пространство с визията си и поредната ѝ трансформация отново показа, че умее да бъде в центъра на вниманието.