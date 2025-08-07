Новини
Тарторът на ЦСКА коментира трансфера на Кошмара

Тарторът на ЦСКА коментира трансфера на Кошмара

7 Август, 2025 20:59 305 1

Браво, даже много се забавихте с този трансфер

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тарторът на организираните привърженици на ЦСКА – Иван Велчев, остави любопитен коментар за трансфера на Леандро Годой. В 18:15 ч. червените на парктика разкриха подписването с голмайсора на Първа лига. Клубът публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда ръка, държаща аржентинското знаме.

Под публикацията лидерът на феновете, известен като Кюстендилеца, написа: „Браво, даже много се забавихте с този трансфер. Успех на Годой…“, написа Велчев.


  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Какъв тартор е тоя селЯк???

    21:01 07.08.2025

