Тарторът на ЦСКА коментира трансфера на Кошмара

Тарторът на организираните привърженици на ЦСКА – Иван Велчев, остави любопитен коментар за трансфера на Леандро Годой. В 18:15 ч. червените на парктика разкриха подписването с голмайсора на Първа лига. Клубът публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда ръка, държаща аржентинското знаме.
Под публикацията лидерът на феновете, известен като Кюстендилеца, написа: „Браво, даже много се забавихте с този трансфер. Успех на Годой…“, написа Велчев.
