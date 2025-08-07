Новини
9 футболисти на ПСЖ са сред номинираните за "Златната топка"

7 Август, 2025 19:59

След ПСЖ най-много играчи има от Барселона - 4

9 футболисти на ПСЖ са сред номинираните за "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на носителя на Шампионската лига - Пари Сен Жермен, окупираха номинациите за "Златната топка". Списание France Football обяви играчите, номинирани за наградата за най-добър футболист на годината.

В списъка личат имената на 9 футболисти на парижкия гранд. След ПСЖ най-много играчи има от Барселона - 4.

Победителят ще бъде обявен на церемонията по награждаването на 22 септември. Настоящият носител на "Златната топка" е Родри.

Ето и всички номинирани:

Усман Дембеле (ПСЖ)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ)

Дезире Дуе (ПСЖ)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Фабиан Руис (ПСЖ)

Нуно Мендеш (ПСЖ)

Жоао Невеш (ПСЖ)

Витиня (ПСЖ)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Рафиня (Барселона)

Робърт Левандовски (Барселона)

Ламин Ямал (Барселона)

Педри (Барселона)

Върджил ван Дайк (Ливърпул)

Мохамед Салах (Ливърпул)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул)

Флориан Вирц (Ливърпул/Байер Леверкузен)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

Джуд Белингам (Реал Мадрид)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Дензъл Дъмфрис (Интер)

Хари Кейн (Байерн)

Майкъл Олисе (Байерн)

Деклан Райс (Арсенал)

Виктор Гьокереш (Арсенал/Спортинг Лисабон)

Коул Палмър (Челси)

Ерлинг Халанд (Манчестър Сити)

Скот Мактоминай (Наполи)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд)


