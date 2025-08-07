Новини
Челси направи 100 милиона евро за седмица от ненужни играчи

7 Август, 2025 17:30 447 0

“Сините” показаха, че са много ефективни през този трансферен прозорец

Челси направи 100 милиона евро за седмица от ненужни играчи - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Челси отбеляза една от най-активните си седмици на трансферния пазар, но този път не с гръмки покупки, а с ключови продажби. Лондончани са генерирали над 100 милиона евро от четири трансфера, като в рамките на седем дни успяха да финализират сделки с водещи клубове от Англия, Саудитска Арабия и Европа.

Сред напусналите са футболисти, които до скоро бяха част от дългосрочните планове на клуба, но сега отстъпват място в състава и бюджета. Някои от тях се насочват към Висшата лига, други – към финансово мощната Саудитска Про Лига.

Сред трансферите, донесли най-големи приходи, се откроява преминаването на Жоао Феликс в саудитския Ал Насър за 30 милиона евро плюс допълнителни бонуси, докато Киърнан Дюзбъри-Хол беше привлечен от Евертън срещу 29 милиона паунда. Френският полузащитник Лесли Угочукву също напусна клуба, преминавайки в Бърнли за 25 милиона паунда, а негов нов съотборник там ще бъде и албанският национал Армандо Броя, който бе трансфериран за 20 милиона паунда.


