Секссимволът на голфа проговори за развода си

Секссимволът на голфа Пейдж Спиранак най-накрая проговори за развода си с треньора по лека атлетика Стивън Тоноко, с когото имаше брак от 2018 до 2022 г. Звездата, която има 4 млн. последователи в Инстаграм, избягва да коментира тази болезнена за нея тема.

„Когато не се получи, реших, че никога повече няма да споделям личния си живот. И въпреки това до ден днешен количеството ужасни съобщения за предишната ми връзка ме карат да съм все по-убедена, че никога повече няма да говоря публично за тази страна от живота си, за приятелите или семейството си. Така ще запазя здрав разум. Уязвима съм онлайн, но все пак искам да запазя малка част само за себе си. Хората предполагат, че крия връзките си, за да не загубя последователите си, но истината е, че не искам да преживявам това отново", обясни красавицата.

32-годишната американка коментира и епизодичната си роля във филма с Адам Сандлър „Щастливият Гилмор 2“.

„Имах възможността да снимам сцената си с Адам. Той е един от най-искрените, забавни, мили и скромни човешки същества", заяви сексбомбата.