Новини
Спорт »
Други спортове »
Секссимволът на голфа проговори за развода си

Секссимволът на голфа проговори за развода си

7 Август, 2025 18:45 742 3

  • пейдж спиранак-
  • голф-
  • развод-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси-
  • стивън тоноко

Когато не се получи, реших, че никога повече няма да споделям личния си живот

Секссимволът на голфа проговори за развода си - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Секссимволът на голфа Пейдж Спиранак най-накрая проговори за развода си с треньора по лека атлетика Стивън Тоноко, с когото имаше брак от 2018 до 2022 г. Звездата, която има 4 млн. последователи в Инстаграм, избягва да коментира тази болезнена за нея тема.

„Когато не се получи, реших, че никога повече няма да споделям личния си живот. И въпреки това до ден днешен количеството ужасни съобщения за предишната ми връзка ме карат да съм все по-убедена, че никога повече няма да говоря публично за тази страна от живота си, за приятелите или семейството си. Така ще запазя здрав разум. Уязвима съм онлайн, но все пак искам да запазя малка част само за себе си. Хората предполагат, че крия връзките си, за да не загубя последователите си, но истината е, че не искам да преживявам това отново", обясни красавицата.

32-годишната американка коментира и епизодичната си роля във филма с Адам Сандлър „Щастливият Гилмор 2“.

„Имах възможността да снимам сцената си с Адам. Той е един от най-искрените, забавни, мили и скромни човешки същества", заяви сексбомбата.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    2 3 Отговор
    Американско ГМО! 😅

    18:48 07.08.2025

  • 2 Гретиния

    2 0 Отговор
    От лошите приятелки на Грета ! Напи ме и се възползва два дни и половина. Но онзи разбра и развод ! Лошото е и че Грета разбра , и ме би с един от столовете за голф на Пейдж. Още го пази като заплаха !

    18:52 07.08.2025

  • 3 Дабълийгъл

    1 0 Отговор
    Много му е крив стика, не уцелва дупките и е доста несръчен на грийна.

    19:10 07.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ