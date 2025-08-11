Радостна вест за световна и европейска шампионка

Световната и европейска шампионка Станимира Петрова стана майка рано тази сутрин, съобщиха от Българска федерация бокс.

"На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член. Световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар. С перфектни пропорции и 3.200 кг той зарадва своите родители с първия си плач.

БФ Бокс с гордост честити на младите родители първородния син. И пожелава много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка. Честито!", написаха от родната федерация.