Радостна вест за световна и европейска шампионка

11 Август, 2025 14:30 664 2

  • станимира петрова-
  • бокс-
  • българска федерация бокс-
  • спорт

В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар

Радостна вест за световна и европейска шампионка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната и европейска шампионка Станимира Петрова стана майка рано тази сутрин, съобщиха от Българска федерация бокс.

"На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член. Световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар. С перфектни пропорции и 3.200 кг той зарадва своите родители с първия си плач.

БФ Бокс с гордост честити на младите родители първородния син. И пожелава много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка. Честито!", написаха от родната федерация.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Честито

    5 0 Отговор
    Живи и здрави да сте!

    14:36 11.08.2025

  • 2 Хмм

    3 0 Отговор
    О, честито, да е жив и здрав малкият с красивото име Лазар!

    14:59 11.08.2025

