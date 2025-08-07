Алесандра показа стегнати форми от Ибиса

Бразилският супермодел Алесандра Амброзио отново прикова погледите в социалните мрежи, след като сподели поредица от горещи снимки по бански за своите над 12 милиона последователи в Instagram.
Този път звездата от модния подиум, известна с фотосесията си на корицата на списание „GQ“ заедно с футболната легенда Кристиано Роналдо, се показа от екзотичните Сен Тропе и Ибиса. На кадрите ясно се открояват нейните перфектни форми и стегнато дупе, които предизвикаха сериозни вълнения сред феновете ѝ.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неразбрал
21:36 07.08.2025
2 Ми то.....
Коментиран от #6
21:37 07.08.2025
3 Къде са и циц ките на момата
21:38 07.08.2025
4 Парцали
21:39 07.08.2025
5 Помак
21:40 07.08.2025
6 Знаеш ли защо
До коментар #2 от "Ми то.....":Блондинките акат на две купчинки?
- Заради прашките!
Коментиран от #20
21:40 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бай чекмеджан: оставете ги тез кифли
Кметът: Така вдигаме качеството на живот
на колегите чекмеджари
22:00 07.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голяма работа тая
Коментиран от #13
22:02 07.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бухал
Коментиран от #17
22:07 07.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Данко Харсъзина
22:08 07.08.2025
19 Сова
22:09 07.08.2025
20 Лайнорезки
До коментар #6 от "Знаеш ли защо":Се казват.. Да те открехна...
22:10 07.08.2025
21 демократ
22:34 07.08.2025
22 Коста
22:38 07.08.2025