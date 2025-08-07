Алесандра показа стегнати форми от Ибиса

Бразилският супермодел Алесандра Амброзио отново прикова погледите в социалните мрежи, след като сподели поредица от горещи снимки по бански за своите над 12 милиона последователи в Instagram.

Този път звездата от модния подиум, известна с фотосесията си на корицата на списание „GQ“ заедно с футболната легенда Кристиано Роналдо, се показа от екзотичните Сен Тропе и Ибиса. На кадрите ясно се открояват нейните перфектни форми и стегнато дупе, които предизвикаха сериозни вълнения сред феновете ѝ.