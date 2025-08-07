Новини
Спорт »
Други спортове »
Алесандра показа стегнати форми от Ибиса

Алесандра показа стегнати форми от Ибиса

7 Август, 2025 21:29 1 223 22

  • алесандра амброзио-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси

Този път звездата от модния подиум, известна с фотосесията си на корицата на списание „GQ“ заедно с футболната легенда Кристиано Роналдо, се показа от екзотичните Сен Тропе и Ибиса

Алесандра показа стегнати форми от Ибиса - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският супермодел Алесандра Амброзио отново прикова погледите в социалните мрежи, след като сподели поредица от горещи снимки по бански за своите над 12 милиона последователи в Instagram.

Този път звездата от модния подиум, известна с фотосесията си на корицата на списание „GQ“ заедно с футболната легенда Кристиано Роналдо, се показа от екзотичните Сен Тропе и Ибиса. На кадрите ясно се открояват нейните перфектни форми и стегнато дупе, които предизвикаха сериозни вълнения сред феновете ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Какви форми разкрива тая Александра на наебиса ??????

    21:36 07.08.2025

  • 2 Ми то.....

    8 0 Отговор
    И тая като я съблечеш и загасиш лампата .....ще е същата като другите !!!!!

    Коментиран от #6

    21:37 07.08.2025

  • 3 Къде са и циц ките на момата

    4 0 Отговор
    Че нещо недовиждам?

    21:38 07.08.2025

  • 4 Парцали

    3 0 Отговор
    Големи

    21:39 07.08.2025

  • 5 Помак

    1 0 Отговор
    Моя Калибър....Павка ..мога ли да напиша ..ох котио ...???

    21:40 07.08.2025

  • 6 Знаеш ли защо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ми то.....":

    Блондинките акат на две купчинки?
    - Заради прашките!

    Коментиран от #20

    21:40 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бай чекмеджан: оставете ги тез кифли

    2 0 Отговор
    ГЕРБ вдигна данъците с 30% в Стара Загора.

    Кметът: Така вдигаме качеството на живот
    на колегите чекмеджари

    22:00 07.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голяма работа тая

    2 0 Отговор
    Ибеса ф Г Ъ 3 ъ

    Коментиран от #13

    22:02 07.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бухал

    1 0 Отговор
    Бух Бух Бух.... вгъза

    Коментиран от #17

    22:07 07.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Тук на морето има далеч по добре изглеждащи мистрии.

    22:08 07.08.2025

  • 19 Сова

    1 0 Отговор
    Да го СОВНА намодератораудупето

    22:09 07.08.2025

  • 20 Лайнорезки

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знаеш ли защо":

    Се казват.. Да те открехна...

    22:10 07.08.2025

  • 21 демократ

    0 1 Отговор
    Бразилка може добре че не е няква българска скумрия.

    22:34 07.08.2025

  • 22 Коста

    1 0 Отговор
    Таьи коя подред е на Роналдо?

    22:38 07.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ