Конър Макгрегър официално остава кралят на PPV в UFC

12 Август, 2025 17:15 539 1

  • конър макгрегър-
  • мма-
  • спорт-
  • ppv-
  • ufc

Легендарният му сблъсък с Хабиб Нурмагомедов на UFC 229 държи рекорда с впечатляващите 2.4 милиона продадени пакета

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ирландската суперзвезда Конър Макгрегър официално остава в историята като единственият боец, който заема всички позиции в топ 5 на най-продаваните PPV събития в UFC за всички времена.

Легендарният му сблъсък с Хабиб Нурмагомедов на UFC 229 държи рекорда с впечатляващите 2.4 милиона продадени пакета. На второ място е реваншът му с Нейт Диас на UFC 202, който достига 1.6 милиона продажби.

Със същия брой покупки е и UFC 257, където Макгрегър се изправи срещу Дъстин Порие за втори път. Четвъртата позиция е за третата му среща с Порие на UFC 264, реализирала 1.5 милиона продажби.

Пета в класацията е бързата му победа срещу Доналд Серони - Каубоя на UFC 246, с 1.3 милиона продажби.

Вчера UFC обявиха гигантска седемгодишна сделка с Paramount за 7.7 милиарда долара, според която почти изцяло се заличава PPV-моделът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ММА

    0 1 Отговор
    Каква звезда е този ? Хабиб Нурмагомедов го разкова като щайга. Пред него този беше като балетист.

    17:20 12.08.2025

